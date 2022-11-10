Озимые посеяны на 17,5 млн гектаров

По плану Минсельхоза, озимые должны занять 19 млн гектаров flickr.com

Озимый сев в России проведен на площади более 17,5 млн га — это 92% от плана. По данным Минсельхоза, 95% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщает «Прайм» по результатам заседания оперштаба при министерстве. Ранее агроведомство сообщало о планах увеличить площадь озимого сева на 0,6 млн га по сравнению с прошлым годом, или на 3,3%, до 19 млн га.



На заседании также был поднят вопрос развития семеноводства. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в этой сфере предстоит значительно нарастить возможности уже в ближайшие годы. Он отметил, что для стимулирования отечественной селекции разработан комплекс мер, при этом импорт зарубежных семян планируется ограничить.



До конца ноября регионы должны завершить формирование планов закупки семян отечественной селекции на 2023 год, а также проработать вопрос формирования специальных зон семеноводства, что позволит сделать селекционную работу более эффективной, говорится в сообщении Минсельхоза.



Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, выступая на V Новосибирском агропродовольственном форуме, сказал, что Минсельхоз планирует решить проблему обеспеченности отечественным семенным материалом одновременно с созданием технологии их сопровождения. По словам Разина, которые приводит «Интерфакс», сейчас агротехнологическое сопровождение производителей осуществляют международные компании, поставляющие семена. Он также выразил опасения, что международные партнеры начнут «не очень ответственно относиться к своим обязательствам». В перечне культур, с семенами которых «очень большие и сложные вызовы», Разин назвал сахарную свеклу, овощи и картофель.



В начале ноября Минсельхоз заявлял о планах по увеличению поддержки приобретения отечественных семян, сокращая при этом импорт зарубежных. В конце августа министерство предложило установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии, писал «Агроинвестор».



Позднее ряд отраслевых объединений и экспертов выступили с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой не ограничивать поставки. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, доля используемых отечественных семян должна составлять 75%, а по итогам прошлого года она была на уровне 63,4%, говорил Патрушев в начале октября на правительственном часе в Совете Федерации.



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