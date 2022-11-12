Сев будет дороже: аграрии фиксируют рост затрат на средства производства

По возможности сельхозпроизводители не отказываются от импортных семян и техники «Зерно Жизни»

Сельхозпроизводители готовятся к яровому севу следующего года и закупают необходимые средства производства. Некоторые российские поставщики стараются удерживать цены на уровне прошлого года, отмечают участники рынка, однако все равно затраты будут существенно выше прошлогодних.



Племхоз «Лазаревское» из Тульской области уже составил бюджет на следующий год. «По удобрениям и СЗР мы полностью закрыли все свои потребности, — рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании Кристина Романовская. — В этом году цена на них немного выше, чем в прошлом — примерно на 10%, что не так страшно, как-то можно осилить». Проблема лишь в том, из каких средств их оплачивать, потому что цена на зерновые пока очень низкая. «Наше растениеводческое подразделение как один из источников дохода почти на нуле, если не в минусе, — сетует руководитель. — Наши ожидания по прибыли от растениеводства не оправдались, поэтому в этом году не на все наши задачи хватило ресурсов. К сожалению, приходится экономить. Для покупки техники в этом году нам придется брать кредит, потому что своих средств, к сожалению, не хватает».



Гендиректор группы хозяйств «АгроГард» Павел Царев говорит, что особых сложностей с покупкой необходимых средств для посевной под новый урожай нет, но по ряду позиций семян и СЗР есть риски увеличения сроков поставок из-за проблем с международной логистикой. На некоторые отечественные препараты для защиты растений наблюдается незначительное повышение цен, при этом ряд производителей делают предложения по ценам на уровне прошлого сезона. «Импортные СЗР ходовых позиций стали дороже в среднем на 30-40%, стоимость закупок зависит от производителя, глубины скидок за предоплату и схемы оплаты», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По семенам ситуация схожая, однако значительную часть объемов семян технических культур иностранной селекции предприятия агрохолдинга уже закупили по ценам на уровне прошлого сезона. Оставшиеся объемы семян обойдутся дороже, так, семена кукурузы в сравнении с весенними закупками подорожали до 50%, а семена подсолнечника — до 100% в зависимости от популярности и дефицита определенных гибридов, делится Царев. «Семена пшеницы и ячменя отечественной селекции категорий “оригинальные” и “элита” закуплены для сортообновления и размножения», — отмечает он. На рынке минеральных удобрений, по наблюдениям Царева, рост цен достигает 40% в сравнении с весенне-летним предложением, хотя некоторые объемы селитры и карбамида для весеннего сева 2023 года предприятия группы закупили по летним ценам.



Предприятия «АгроГарда» закупят тестовые партии семян технических культур отечественной селекции — кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. «В целом, круг поставщиков зарубежных семян и СЗР пока остается прежним, за исключением ухода с российского рынка Corteva, при этом ряд поставщиков расширяет свое присутствие новыми гибридами», — обращает внимание Царев.



Некоторые аграрии развивают собственное производство семян для решения проблемы зависимости от импорта и ценовой конъюнктуры. Например, в «Лазаревском» приняли решение строить собственную семенную линию. «Этот проект мы начали до февральских событий, первая партия оборудования уже готова и доставлена к нам на производство. Завод станет крупнейшим в Центре и позволит получать семена гарантированно высокого качества как для нужд компании, так и на продажу», — делится Романовская.



Похожая стратегия и у компании «Зерно Жизни» (СИНКО, Самарская область): в ее состав входит семенной завод, что позволяет агрохолдингу полностью обеспечивать себя семенами зерновых, зернобобовых и льна. «С гибридами подсолнечника и кукурузы история другая — их мы импортируем, но в прошлом году мы перестраховались и сделали запасы, которых хватит почти на все отведенные под эти агрокультуры площади», — говорит директор «Зерна Жизни» Андрей Зорин. Если запасов семян под новый сев будет недостаточно, то компания планирует решать эту проблему, продолжив сотрудничество с прежними поставщиками иностранных семян, если будет такая возможность, либо перейдет на отечественные гибриды.



В плане закупок СЗР агрохолдинг тоже не испытывает сложностей: как и прежде, он ориентируется на российских производителей, которые хоть и используют зарубежные действующие вещества, но их заводы находятся в России. Сейчас «Зерно Жизни» заключает с ними контракты. «По удобрениям запросы поставщикам отправлены, частично необходимые объемы уже закуплены. Здесь тоже больших проблем быть не должно. Селитра, безводный аммиак, аммофос, азофоска — все отечественное», — рассказывает Зорин.



В целом, география закупок средств производства в компании пока не изменилась. При этом, по наблюдениям руководителя, цены в прошлом году и весной 2022-го так сильно выросли, что дальше уже некуда. «Так что сейчас цены ведут себя спокойно, а мы пытаемся к ним привыкнуть», — добавляет он.



«Наибольший прирост цен наблюдается в сегменте запасных частей к импортной технике — зерноуборочным комбайнам и тракторам, — отмечает Царев. — В среднем, они поднялись в два и более раз, что существенно повышает затраты предприятий и, соответственно, отразится на себестоимости конечной продукции». В связи с этим компании приходится увеличивать лимиты на приобретение запасных частей, ранее утвержденные в годовых бюджетах, чтобы обеспечить подготовку техники к новому производственному циклу. В «АгроГарде» практикуется планирование инвестиций на три года, но из-за сложившейся сейчас геополитической и экономической ситуации, вложения, запланированные на 2023 год, были частично перенесены на 2022-й, сделаны корректировки инвестиционных бюджетов. Также были пересмотрены планы закупок зарубежных комбайнов и тракторов, вместо них приобретаются отечественные машины, в частности «Ростсельмаш».



В «Зерне Жизни» всегда по возможности старались закупать отечественную технику, но, например, часть сеялок, в компании импортная. По словам Зорина, на следующий год уже подписаны контракты с «Пегас-Агро», Amazone, заключен договор на американскую технику Kinze, что-то по необходимости будет приобретаться у «Ростсельмаш» и «Кировского завода». «Много комбайнов покупать не будем, они у нас довольно новые, а по тракторам планы сейчас верстаются», — уточняет руководитель.



В племхозе «Лазаревское» в этом году приняли решение не приобретать большое количество сельхозтехники, потому что нет понимания, что будет происходить с сервисом и запчастями. «Сейчас мы ищем новых поставщиков как среди отечественных производителей, так и компаний из дружественных стран», — говорит Романовская. Раньше на предприятии делали упор только на европейских производителей техники, в этом году ситуация потребовала новых решений. «Весной мы закупили тракторы «Кировец», но, к сожалению, они не оправдали наши ожидания. Сейчас обновляем парк техники китайскими погрузчиками, российскими комбайнами. Ждем новую модель “Ростсельмаша”, которая должна выйти в следующем году — будем тестировать», — комментирует Романовская.



Агрохолдинг «Степь» на 2023 год полностью обеспечен всеми основными средствами производства: сельхозтехникой, запчастями, семенами, средствами защиты растений. Рисков с поставками для компании в ближайшей перспективе нет, оптимистичен гендиректор компании Андрей Недужко.



Переход на российские средства производства агрохолдинг начал еще несколько лет назад в рамках собственной программы импортозамещения, поэтому существенного влияния на работу компании уход зарубежных поставщиков не оказал. «Степь» использует 100% отечественных семян зерновых, а также только российский посевной материал кондитерского подсолнечника, горчицы, льна, кориандра. «Мы почти полностью перешли на российские СЗР. Доля сельхозтехники отечественного производства в нашей компании составляет 70%», — добавляет Недужко.



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