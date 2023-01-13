Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из России

Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы Новороссийский морской торговый порт

Минсельхоз США в январском отчете сохранил свои декабрьские оценки для российского зернового рынка. Так, прогноз вывоза пшеницы без учета Крыма в текущем сельхозгоду, как и в декабре, составляет 43 млн т. Прогноз производства пшеницы также не изменился и составляет 91 млн т. Оценка экспорта пшеницы для ближайшего конкурента — ЕС — повышен на 0,5 млн т до 36,5 млн т. Потенциал экспорта фуражного зерна из России оценивается в 8,95 млн т, его урожай — в 41 млн т. В том числе прогноз сбора кукурузы составляет 14 млн т, экспорта — 3,3 млн т.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что с 1 по 8 января объем вывоза пшеницы из России вырос в два раза — до 963 тыс. т против 480 тыс. т за аналогичный период 2022 года. По ее словам, спрос на российскую пшеницу в новогодние праздники остался на высоком уровне, ежедневные отгрузки составили 120 тыс. т, против 60 тыс. т в этот же период в прошлом году.



Как сообщила Тюрина, в новогодние каникулы больше всего зерна было отгружено через порт Новороссийска — 375 тыс. т, что на 50% больше, чем годом ранее. Отгрузки через рейдовую перевалку выросли в пять раз — почти до 248 тыс. т, через Ростовский порт — на 80%, через Азовский — почти в три раза.



В этом сельхозгоду экспортный потенциал российской пшеницы превышает 50 млн т, продолжает Тюрина. При этом, по ее словам, даже если такой объем будет вывезен, переходящие запасы будут на высоком уровне. «Мы отгрузили на экспорт более 28 млн т, что на 12% больше, чем в первой половине предыдущего сезона. С октября отмечается значительное увеличение отгрузок. В октябре и ноябре поставки в Турцию были почти в два раза больше, чем в то же время в прошлом году», — рассказала она.



По ее словам, сейчас идет изменение географических приоритетов экспорта. На первом месте среди покупателей российской пшеницы находится Египет, затем следует Турция. Также среди лидеров по закупкам Саудовская Аравия, Пакистан, Алжир, Оман, Кения, Сирия, Танзания, Израиль и другие страны. В целом за первое полугодие сезона наша пшеница вывозилась в 56 стран, в прошлом году — в 59. «Несмотря на сокращение количества стран, объем экспорта значительно увеличился», — добавила Тюрина.



По ее словам, экспортная стоимость российской пшеницы сейчас в среднем составляет $290 за тонну. С первой декады декабря по первую декаду января французская пшеница подешевела на 1%, американская — на 0,3%. «Мы видим увеличение дисконта при контрактации пшеницы из России. Если в декабре он составлял $27 за тонну, то сейчас $39 за тонну. Это дополнительный стимул для роста спроса. Единственный негативный момент — пошлина на пшеницу, которая c 11 января в пересчете составляет $68/т. При этом в первой декаде декабря она была на уровне $51 за тонну. Это снижает рентабельность экспорта и закупочные цены у производителя», — сказала Тюрина.



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