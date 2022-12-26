За первую половину сезона Россия может экспортировать 24 млн тонн пшеницы

Впервые в истории российского экспорта в топ-5 импортеров пшеницы войдут Саудовская Аравия и Алжир АО НК КТЖ

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», на который ссылается поле.рф, за первую половину сезона-2022/23 Россия может экспортировать около 24 млн т пшеницы с учетом поставок в страны ЕАЭС. Это на 2,3 млн т больше, чем в июле-декабре прошлого года. «Если в предыдущие сезоны уже в первой половине сельхозгода вывозилось 65-70% урожая, то в текущем сезоне-2022/23 этот вывоз оценивается всего в 55% от потенциала в 43,5 млн т ввиду существенного отставания в темпах вывоза на протяжении первых трех месяцев», — отметили аналитики.



Они сравнивают текущий сезон с рекордным 2017/18-м, когда в июле—декабре 2017-го на внешние рынки было отправлено 22,5 млн т пшеницы из 42 млн т, или 54%, а в феврале-апреле 2018 года ежемесячные отгрузки достигали 3,4-3,8 млн т. Аналитики «Русагротранса» допускают, что подобные темпы вывоза могут повториться в текущем сезоне.



Также они прогнозируют изменения в пуле покупателей российской пшеницы. Так, по итогам первой половины сезона-2022/23 впервые в истории российского экспорта в топ-5 импортеров войдут Саудовская Аравия с объемом 1,45 млн т (четвертое место) и Алжир (почти 1,1 млн т, пятое место). Первые три строчки занимают Турция (4 млн т), Египет (3,5 млн т) и Иран (1,77 млн т).



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе снизились до $305-307 за тонну FOB (-$7 к предыдущей неделе) на фоне ослабления рубля. Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах увеличились в среднем на 250 руб. до 14,8-15 тыс. руб./т без НДС. Закупочные цены на малой воде прибавили 50 руб. и составили 12,3-12,4 тыс. руб./т без НДС. При этом предложение и спрос в портах ограничены в преддверии новогодних праздников, обращают внимание аналитики «Русагротранса».



Пошлина на экспорт пшеницы с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023-го увеличится до 4160,9 руб. с действующей сейчас ставки 3333,8 руб. за тонну, говорится в материалах Минсельхоза. Ставка рассчитана исходя из индикативной цены $312,8/т.



С 15 февраля по 30 июня 2023 года будет действовать квота на экспорт зерна, она составит 25,5 млн т. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее говорил, что объем квоты может быть увеличен, если это будет необходимо. «Если по каким-то причинам у нас начнется крайне активный вывоз, мы можем себе позволить, с учетом объемов урожая, увеличить эту квоту, которая и так огромная», — отмечал он.



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