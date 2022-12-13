Минсельхоз оценил потенциал валового сбора зерна в 2023 году

Общая посевная площадь в следующем году превысит 82 млн гектаров М. Стулов

По оценке Минсельхоза, валовый сбор зерна в России в 2023 году может составить 125-127 млн т, в том числе 80-85 млн т пшеницы. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам совещания, которое провел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Министерство сформировало структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которая предполагает обеспечение баланса предложения на рынке сельхозпродукции и максимальной доходности растениеводства.



По словам Патрушева, общая посевная площадь в следующем году вырастет примерно на 50 тыс. га и превысит 82 млн га. Площадь под зерновыми и зернобобовыми, по предварительной оценке, составит 47,6 млн га, что на 136 тыс. га больше, чем в этом году. «При этом в настоящее время ведомство видит необходимость сокращения площадей под пшеницей почти на 0,5 млн га. Это нужно, чтобы поддержать баланс цены и стабилизировать внутренний рынок в интересах всех участников, а также реализовать рекордный урожай текущего года», — говорится в сообщении.



Минсельхоз считает, что для сохранения стабильности севооборота необходимо увеличить площади под яровым ячменем на 400 тыс. га и под зернобобовыми, прежде всего горохом, не менее чем на 125 тыс. га. По мнению экспертов, на которых ссылается ведомство, мировой рынок этих культур достаточно емкий, и Россия может укрепить на нем свои позиции. В связи с этим Минсельхоз совместно с экспортерами планирует развивать программу экспорта ячменя, гороха и прочих зернобобовых. Площадь под такими социально чувствительными культурами как рис и гречиха запланирована чуть выше текущего года и достаточна для удовлетворения всех потребностей, подчеркивает министерство.



Кроме того, на следующий год заявлен рост площадей под сахарной свеклой и соей. Посевов подсолнечника нужно не менее 9,8 млн га, масличного льна — минимум 2,2 млн га, что больше первоначального плана. Также прогнозируется увеличение площадей под овощами и картофелем в организованном секторе. По словам главы Минсельхоза, в целом структура посевных площадей сформирована и будет утверждена до 20 декабря.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что прогнозы, которые даны Минсельхозом, пока очень зыбкие. «До недавних тропических ливней у меня были более оптимистичные, чем у Минсельхоза, взгляды на урожай следующего года — 90 млн т пшеницы и около 130 млн т зерна», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он считает, что снижение площадей под пшеницей в следующем году, скорее всего, будет больше, чем прогнозирует Минсельхоз, как минимум по той причине, что озимых в этом году уже засеяно на 700 тыс. га меньше. «Для того, чтобы выполнить планы по реализации пшеницы урожая 2022 года, Минсельхозу стоит увеличить закупки зерна в интервенционный фонд до 8-10 млн т. Это мнение почти всех операторов рынка России», — добавил Петриченко. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что его оценка валового сбора зерна в 2023 году составляет 126 млн т, включая 87 млн т пшеницы.



В начале декабря заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин говорил, что Минсельхоз не ожидает снижения посевных площадей в следующем году. По его словам, не исключено, что будет небольшое увеличение посевов по сравнению с уровнем текущего года, однако оно будет несущественным. Патрушев ранее сообщал, что посевы под урожай 2023 года по сравнению с текущим годом могут увеличиться на 200 тыс. га и превысят 82 млн га.



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