Минсельхоз: в 2023 году снижения посевных площадей в России не ожидается

Площадь озимого сева точно будет ниже прошлогодней HORSCH Maschinen GmbH

Минсельхоз не ожидает снижения посевных площадей в следующем году, сообщил «Интерфаксу» заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин в кулуарах Пермского инженерно-промышленного форума. По его словам, не исключено, что будет небольшое увеличение посевных площадей по сравнению с уровнем текущего года, однако оно будет несущественным. Разин напомнил, что в текущем году площадь под посевы была увеличена на 1 млн га. Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщал, что посевы под урожай 2023 года по сравнению с текущим годом могут увеличиться на 200 тыс. га и превысят 82 млн га.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что возможно некоторое снижение площади озимых. Сейчас засеяно около 17,7 млн га, примерно на 700 тыс. га меньше, чем годом ранее. Есть надежда, что зима пройдет хорошо и больших потерь не будет, но озимых точно будет меньше. При этом экономических причин, чтобы расширять посевы яровых зерновых, нет, сказал эксперт «Агроинвестору». Он считает, что замещать выбытие можно масличными или другими техническими культурами. Также, по словам Петриченко, достаточно рентабельным сейчас выглядит производство сахарной свеклы.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что снижение посевов под озимыми составит примерно 500 тыс. га. «В Центре произошел серьезный недосев из-за природно-погодного катаклизма. Это не позволило технике вовремя зайти в поля. В других регионах сев прошел хорошо, однако дырку, которая образовалась в Центре, не заштопаешь ничем», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Рылько отметил, что аграрии сейчас задаются вопросом, зачем сеять яровую пшеницу в прежних объемах, если склады весной будут заняты зерном старого урожая. «Говорить о том, что сокращения посевов не будет, пока рано. В лучшем случае, можно вести речь об их реструктуризации, возможно серьезной, так как недосеянные озимые нужно будет чем-то заместить. Кроме того, люди будут смотреть на огромные запасы на складах и принимать решение о том, что сеять», — добавил Рылько.



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