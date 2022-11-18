«Русагротранс» ожидает рекордного экспорта пшеницы в этом сезоне

В ноябре может быть вывезено 5,2 млн тонн пшеницы Pixabay

Экспорт пшеницы из России в сезоне-2022/23 может достичь исторически рекордных 43,5 млн т. Близкий показатель был в сезоне-2017/18 — 42 млн т. Об этом сообщает поле.рф со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». При этом суммарный вывоз зерна, зернобобовых и муки может составить 57 млн т против 56 млн т пять лет назад.



Свои оценки аналитики делают, основываясь на текущих темпах вывоза, активном расширении географии поставок и потенциале экспорта пшеницы. В том числе они повысили прогноз экспорта пшеницы в ноябре с 5,1 млн т до 5,2 млн т. При этом через четыре глубоководных порта могут быть отгружены рекордные 4,2 млн т (предыдущий рекорд был в августе 2018 года — 4 млн т). Единственный фактор риска, по мнению аналитиков, — дождливая и ветреная погода, которая установилась сейчас.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько согласен с оценкой «Русагротранса» по вывозу зерна в сезоне-2022/23. По словам эксперта, за 15 дней ноября из России было вывезено 2,9 млн т зерна, включая 2,5 млн т пшеницы. Оценка ИКАР по экспорту зерна в ноябре составляет 5,8 млн т, из них 5 млн т пшеницы. Увеличению отгрузок способствует неплохой спрос на российскую пшеницу, сейчас она самая дешевая в мире, отметил Рылько. Это результат давления рекордного урожая. В начале ноября «Русагротранс» повысил оценку валового сбора зерна в России со 152,5 млн т до 154 млн т.



За последнюю неделю внутренний рынок укрепился в Сибири и оставался без существенных изменений в других регионах, пишет поле.рф со ссылкой на данные «Русагротранса». Так, на Юге цены EXW элеватор на пшеницу с протеином 12,5% оставались на уровне 12,2-13 тыс. руб. за тонну без НДС. В Центре — 10,8-11,1 тыс. руб., в Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 10,7-11,7 тыс. руб. за тонну без НДС.



Пшеница 5-го класса торгуется примерно по 9,5-10 тыс. руб. за тонну без НДС в Центре и 8,8-9,8 тыс. руб. в Поволжье. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса выросли до 9,7-10,5 тыс. руб. за тонну (+300 руб.) на фоне недостаточного предложения на рынке. Держатели зерна стремятся продавать его в интервенционный фонд в связи с более высокими ценами закупки — в среднем на 1,5 тыс. руб. за тонну дороже, чем рыночные уровни, обращают внимание аналитики «Русагротрансе».



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре к середине недели выросли в среднем до $318-320 за тонну FOB (+$2 к предыдущей неделе). Однако после покупки большого объема российской пшеницы Египтом по цене на $7-8 ниже в пересчете на FOB, цена начала проседать и сейчас находится ближе к $315 за тонну FOB и ниже — это уровень начала месяца. Дополнительное давление на цены оказывает новость об автоматической пролонгации «зерновой сделки» на 120 дней.



Пошлина на экспорт пшеницы с 23 ноября снизится до 2735,2 руб. за тонну с 2922,1 руб. неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза. Индикативная цена для ее расчета составила $312,5 за тонну против $312,3 неделей ранее.



Между тем, Международный совет по зерну (МСЗ) в ноябрьском отчете увеличил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду сразу на 4,5 млн т до 41,1 млн т. Оценка сбора пшеницы в этом году не изменилась и составляет 95,4 млн т. Прогноз переходящих запасов на 1 июля 2023 года снижен до 20 млн т с 24,5 млн т месяцем ранее.



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