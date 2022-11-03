«Русагротранс» повысил прогноз урожая зерна в России

Зерновые и зернобобовые обмолочены с 95% площадей Pixabay

Аналитический центр «Русагротранса» повысил оценку валового сбора зерна в России со 152,5 млн т до 154 млн т, сообщает поле.рф со ссылкой на материалы центра. В том числе урожай пшеницы может составить 101,5 млн т (100,1 млн т, согласно предыдущей оценке). На Юге производство достигнет почти 40 млн т, в Поволжье — 21,8 млн т, в Сибири — 10,4 млн т.



Валовой сбор кукурузы станет рекордным и достигнет 16 млн т при рекордной же урожайности в 5,7 т/га, считает «Русагротранс». Также рекордным станет сбор ячменя — 23,3 млн т. По данным Минсельхоза на 2 ноября, зерновые и зернобобовые обмолочены с 95% площадей, собрано 150,7 млн т зерна в бункерном весе.



Аналитики «Русагротранса» также ожидают рекордного сбора масличных — подсолнечника, сои и рапса — 27,2 млн т (ранее урожай прогнозировался на уровне 26,6 млн т). В том числе сои будет собрано 5,9 млн т (прежняя оценка — 5,43 млн т) за счет регионов Дальнего Востока, рапса — 4,37 млн т (4,07 млн т) на фоне более высокой урожайности в Сибири и Поволжье.



При этом прогноз производства подсолнечника снижен с 17 млн т до 16,7 млн т из-за меньшей урожайности и сырой погоды в Центре и Поволжье, но остается рекордным, говорится в обзоре. Аналитики отметили, что часть неубранной кукурузы и подсолнечника «уйдет в зиму», что не помешает собрать их позже. Минсельхоз оценивает потенциал сбора масличных в 25,5 млн т.



В конце октября гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил «Агроинвестору», что в Черноземье и Поволжье продолжаются обильные дожди, которые очень сильно тормозят уборку подсолнечника. В результате это может привести к определенным потерям урожая. По оценке Петриченко, урожай подсолнечника может не превысить 16 млн т против прежнего прогноза в 16,7 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка ранее понизил прогноз урожая подсолнечника на 600 тыс. т до 16,3 млн т в зачетном весе.



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