Дожди осложняют уборку подсолнечника в России

Валовой сбор подсолнечника все-таки может обновить рекорд Pixabay

В Черноземье и Поволжье продолжаются обильные дожди, которые очень сильно тормозят уборку подсолнечника. В результате это может привести к определенным потерям урожая, сказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он отметил, что оценить объем потерь сейчас невозможно, так как неизвестно, когда закончатся дожди. По данным Минсельхоза на 24 октября, убрано 50% посевов подсолнечника, отставание от уровня прошлого года составляет 3,15 млн га.



По оценке Петриченко, урожай подсолнечника может не превысить 16 млн т против прежнего прогноза в 16,7 млн т. Другие аналитики тоже корректируют свои оценки. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на прошлой неделе понизил прогноз урожая подсолнечника на 600 тыс. т до 16,3 млн т в зачетном весе. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев на прошлой неделе говорил «Агроинвестору», что затяжные дожди в Центральном округе сильно затруднили сбор урожая подсолнечника в Курской, Воронежской и Белгородской областях, а также в регионах Поволжья; из-за переувлажнения почвы снизились темпы уборки в Ростовской области и Краснодарском крае. Неблагоприятные погодные условия могут привести к потере до 800 тыс. т урожая подсолнечника в зачетном весе и сильно сказаться на качестве самой семечки, считает он. В прошлом году в России было собрано 15,66 млн т подсолнечника, в 2019-м — 15,4 млн т. «Я полагаю, что в этом году урожай все-таки будет рекордным, но достигнем мы этого, буквально, на пределе», — добавляет Петриченко.



Он также рассказал, что уборка рапса почти завершилась, серьезных сложностей не наблюдается. К текущему моменту в России намолочено 4,47 млн т агрокультуры в бункерном весе, урожай будет рекордным. Значительная часть сои тоже уже убрана, однако из-за погоды отставание наблюдается в Черноземье. На Дальнем Востоке ситуация, наоборот, более позитивная, чем год назад, отметил эксперт. В целом по России уже обмолочено 64% посевов сои.



По словам Петриченко, проблемы с уборкой подсолнечника существенно не влияют на цены. «У нас получаются очень большие запасы, также есть значительные переходящие остатки. Очень негативное влияние на цены оказывает зерновая сделка. При этом часть сделки, предусматривающая снятие санкций с нашего продовольствия, никак не исполняется. А вот другая часть — поставки украинского продовольствия — исполняется», — рассказал эксперт. По его данным, цена на подсолнечное масло в прошлую пятницу составляла $1310 за тонну, сейчас она снизилась до $1280 за тонну FOB Черное море. «Самое неприятное то, что украинское зерно и масло продается дешевле нашего. Их масло стоит $1250 за тонну. Это давит на рынок», — заключил эксперт.





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