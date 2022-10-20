Часть посевов подсолнечника может уйти «в зиму» Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая подсолнечника в России на 600 тыс. т до 16,3 млн т в зачетном весе, сообщает поле.рф. Прогноз был скорректирован на фоне уменьшения оценки уборочных площадей подсолнечника в Центральном и Приволжском федеральных округах.



Аналитик ИКАР Вадим Семикин рассказал, что изменения, возможно, последуют и далее. «Ситуация на рынке действительно нетипичная, сложная с точки зрения оценки, все будет зависеть от фактической погоды не только в ближайшие недели, но, возможно, даже зимой и ранней весной», — сказал он. По его оценке, при негативном сценарии урожай в России может составить 14-15 млн т.



Аналитик ИКАР отметил, что часть посевов подсолнечника может уйти «в зиму». Это значит, что их уборка будет завершена уже весной, что осложняет оценку. Также часть площадей может быть потеряна. В 2021 году, по данным ИКАР, сбор подсолнечника в стране составил 15,65 млн т. При этом ИКАР увеличил прогноз урожая рапса с 4,3 млн т до 4,45 млн т в зачетном весе, преимущественно за счет повышения оценки сбора на Урале и в Сибири.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что тоже планирует снизить оценку урожая подсолнечника на фоне сложностей с уборкой. Последний прогноз эксперта составлял 16,7 млн т. «Есть излишние осадки в Черноземье и в Поволжье, в Сибири выпадал снег. Все это осложнило уборку», — пояснил он.​



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что затяжные дожди в Центральном округе сильно затруднили сбор урожая подсолнечника в Курской, Воронежской и Белгородской областях, а также в регионах Поволжья; из-за переувлажнения почвы снизились темпы уборки в Ростовской области и Краснодарском крае. Неблагоприятные погодные условия могут привести к потере урожая подсолнечника до 800 тыс. т в зачетном весе и сильно сказаться на качестве самой семечки, считает он.



В России в 2022 году, согласно прогнозу Минсельхоза, ожидается рекордный урожай масличных — до 28 млн т. Согласно текущей оценке «ПроЗерно», валовой сбор составит более 26,3 млн т. В зависимости от погодных условий урожай основных масличных в 2022 году может составить 23-26 млн т, прогнозировал в начале сентября «Центр агроаналитики».



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