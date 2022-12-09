Экспорт пшеницы в этом сезоне может стать рекордным

После отставания в начале сезона экспортеры смогли выйти на рекордные темпы поставок в октябре и ноябре «Русагротранс»



По большинству направлений экспорта в этом году есть рост, он произошел благодаря поставкам в октябре и ноябре, говорит Павенский.



В этом сезоне Россия может экспортировать рекордные 43,5 млн т пшеницы, став лидером на мировом рынке. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022» рассказал директор департамента стратегического маркетинга «» Игорь Павенский. Экспорт всего зерна, по оценкам «», в этом сезоне составит 55 млн т (без муки и зернобобовых), что тоже станет рекордом.С июля по сентябрь поставки на внешние рынки отставали от средних темпов за аналогичные периоды прошлых лет. Это было связано с логистическими сложностями. Но в октябре удалось выйти на темпы, которые превышали прошлогодние: за октябрь экспорт всего зерна составил 5,56 млн т (в прошлом сезоне — 4,14 млн т), в ноябре — 5,74 млн т (3,62 млн т). Поставки пшеницы за эти два месяца составили 4,83 млн т (4,14 млн т) и 4,77 млн т (3,62 млн т) соответственно. «В ноябре вывезли 4,8 млн т пшеницы — такого не было никогда. В этом месяце падение обычно куда более серьезное. Предыдущий рекорд — 4,5 млн т», — сравнил Павенский. В результате сейчас экспорт пшеницы составляет почти 19,8 млн т, что на 1,3 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.По данным «», урожай зерна в этом году составит около 154 млн т в весе после доработки, из них пшеницы — 101,51 млн т, ячменя — 23,16 млн т. По словам Павенского урожай кукурузы может составить рекордные 16,03 млн т: ее уборка возобновилась (в основном Центральной части страны и в Поволжье ), а урожайность остается достаточно высокой, несмотря на поздний выход в поле.В 2023 году урожай пшеницы будет ниже, чем в 2022-м и 2020-м, но выше, чем в 2019-м и 2021-м. По прогнозу «», он составит 83,06 млн т. Также может быть собрано 18,45 млн т ячменя, 14,35 млн т кукурузы, всего зерна — 128,56 млн т. По словам Павенского, шансы собрать более 80 млн т пшеницы в следующем году очень высоки. Оптимистичный прогноз при хороших погодных условиях — 90 млн т. Но есть риски значительной гибели озимых посевов в части регионов Поволжья из-за сильных морозов и недостаточного снежного покрова, обращает внимание он. С запасами влаги же в целом все благополучно, за исключением востока Ставрополья, добавляет он.«Наш прогноз, наверное, достаточно умеренный <...>. Посевы практически повсеместно в достаточно хорошем состоянии. Площадь плохих в принципе такая же, как в прошлом году — порядка 3%. Да, есть недосев озимой пшеницы по Центру. В прошлом году площадь была около 4 млн га, сейчас согласно нашей оценке — 3 млн га. Но это частично компенсировало Поволжье, прежде всего Оренбургская область, которая не могла посеять большую площадь озимых год назад — засуха не позволяла. Сейчас наоборот — вышли в плюс, вернулись к нормальному значению. В результате в Приволжье посевы озимых выросли на 350 тыс. га», — сказал эксперт. В целом площадь сева пшеницы осенью оценивается в этом сезоне на уровне 16,3 млн га против более 17 млн га в 2021/22.

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