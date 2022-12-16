Владимир Путин: по итогам сельхозгода экспорт российского зерна может достигнуть 50 млн тонн

За пять месяцев сезона экспорт зерна составил около 22 млн тонн flickr.com

За последние пять месяцев Россия экспортировала около 22 млн т зерна, преимущественно в страны Азии и Африки. До конца текущего года наша страна готова поставить на внешние рынки еще 4-5 млн т зерна. К концу сельхозгода экспорт зерна может достигнуть 50 млн т. Об этом президент Владимир Путин сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.



Он подчеркнул, что такие объемы вывоза ожидаются на фоне рекордного урожая зерна, который в этом году, по данным Минсельхоза, достигнет 150 млн т в чистом весе. По словам Путина, Россия сейчас является одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений. Президент отметил, что приоритетом сейчас является обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам.



Накануне глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме говорил, что квота на экспорт зерна из России в 2023 году может быть увеличена, если это будет необходимо. «Я не думаю, что в этом сезоне будут какие-то вопросы. При этом если по каким-то причинам у нас начнется крайне активный вывоз, мы можем себе позволить, с учетом объемов урожая, увеличить эту квоту, которая и так огромная», — отмечал Патрушев, напомнив, что с 15 февраля по 30 июня 2023 года квота составит 25,5 млн т.



13 декабря Патрушев сообщал, что валовой сбор зерна в России в 2023 году может составить 125-127 млн т, в том числе 80-85 млн т пшеницы. Министерство сформировало структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которая предполагает обеспечение баланса предложения на рынке сельхозпродукции и максимальной доходности растениеводства. По словам Патрушева, общая посевная площадь в следующем году вырастет примерно на 50 тыс. га и превысит 82 млн га. Площадь под зерновыми и зернобобовыми, по предварительной оценке, составит 47,6 млн га, что на 136 тыс. га больше, чем в этом году.



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