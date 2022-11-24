Экспорт продовольствия из России вырос на 14%

Вывоз продуктов переработки зерна с начала года увеличился на 72% Pixabay

С начала 2022 года объем экспорта продукции АПК из России увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил Минсельхоз в своем Telegram-канале. По данным министерства, драйверами роста стали масложировая отрасль, мясная, молочная и зерновая продукция.



Для развития экспорта, в частности, расширяется доступ на зарубежные рынки. В этом году получено право вывоза 22 видов продукции в 13 стран. Также развивается сеть атташе по АПК, главной задачей которых является увеличение объемов экспорта за счет открытия рынков и оказания содействия бизнесу, уточняет ведомство.



По данным Россельхознадзора, объем вывоза продуктов переработки зерна с начала 2022 года увеличился на 72% до 1,2 млн т, в том числе отгрузки пшеничной муки выросли в четыре раза до 672 тыс. Кроме того, на 42%, до 150 тыс. т, увеличился экспорт круп, говорится в сообщении ведомства. В 2022 году российскую зерновую продукцию закупали 126 стран, основными импортерами стали страны Ближнего Востока, Африки и Азии.



Кроме того, ведомство продолжает работу с уполномоченными органами стран-импортеров по увеличению объемов экспорта зерна, расширению рынков его сбыта и смягчению требований, предъявляемых к ввозимому зерну. Участники зернового рынка проявили интерес к наращиванию объема поставок российской пшеницы в Саудовскую Аравию, на фоне чего Россельхознадзор работает над согласованием с ней возможности поставок российской пшеницы с процентом поражения клопом «вредная черепашка» 0,75%, сообщает ведомство.



Пресс-служба Россельхознадзора отметила, что после согласования в 2022 году с КНР возможности поставок со всей территории России яровой пшеницы и ячменя усилия ведомства направлены на доступ в Китай этих агрокультур, а также разрешение поставок кукурузы, риса, рапса из всех российских регионов. Кроме того, ведется работа по доступу в Китай ржаной муки, манной и пшенной крупы. По итогам проведенных переговоров возобновлены поставки российской пшеницы во Вьетнам.



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