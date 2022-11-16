«Руспродсоюз»: в будущем Россия поможет миру побороть голод

Страна обеспечивает себя основными продуктами питания и развивает экспорт «Арчеда-продукт»

Дефицит продовольствия и голод, который, по прогнозам ВТО и ФАО ООН, к 2030 году охватит 8% населения Земли (670 млн человек), не коснется России. Такое мнение РИА «Новости» высказал зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Он объяснил, что нашей стране помогает самообеспеченность всеми ключевыми продуктами питания. Кроме того, он считает, что Россия в перспективе поможет победить проблему голода в перенаселенном мире.



«Мы полностью самообеспечены всеми ключевыми продуктами питания. Уровень самообеспеченности по зерну у нас превышает 150%, по растительному маслу — 176%, по рыбе — 150%, по мясу — 100%, по картофелю — 90%, по молоку — 84%», — сказал Леонов «Агроинвестору». Он напомнил, что прогнозы на урожай в этом году выше прошлогодних: уже намолочено 152,2 млн т зерна (в 2021 году — 122,2 млн т), накопано 6,9 млн т картофеля (6,5 млн т). Высокий уровень самообеспечения позволяет России не только полностью покрывать внутренние потребности, но и снабжать продовольствием другие страны, отметил Леонов.



По его словам, сейчас Россия входит в топ-20 ведущих мировых агроэкспортеров и ежегодно увеличивает поставки по основным категориям. Так, в прошлом году наша страна нарастила вывоз зерна на 12% до $11,4 млрд, масложировой продукции — на 48% до $7,3 млрд, рыбы и морепродуктов — на 25% до $6,7 млрд, мясной продукции — на 32% до $1,2 млрд, товаров пищевой и перерабатывающей промышленности — на 15% до $5,2 млрд.



Леонов рассказал, что основными покупателями российского зерна являются Турция и Египет. Лидеры среди покупателей российской масложировой продукции — Турция, Китай и Норвегия. Крупнейшие импортеры российской рыбы и морепродуктов — Республика Корея, Нидерланды и Китай. Последний также является ведущим покупателем российской мясной продукции.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также сказал «Агроинвестору», что Россия занимает достаточно значимое место по агропродовольственному экспорту ряда товаров. В первую очередь это зерновые, масла, шрота, рыба, продукты переработки. Увеличение экспорта этих продуктов позволит сгладить проблему голода в мире, считает он. Чтобы нарастить вывоз, нашей стране нужно иметь базу, которой является производство. В свою очередь, базой для производства являются стимулы производителей для инвестиций и инноваций. Сейчас это требует резкого роста доходов сельхозпроизводителей, считает Корбут.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что территории России позволяют наращивать производство продовольствия. «По отдельным составляющим рынка сельхозпродукции мы уже нацелены на экспорт, поскольку внутреннее потребление полностью удовлетворено. Другой вопрос, что понимать под помощью России в победе над голодом: будут ли это рыночные контракты на экспортные поставки или безвозмездная помощь в рамках гуманитарных коридоров. Бизнесу нет никакого смысла развивать производство, если не будет обеспечиваться доходность», — рассуждает эксперт.



Кроме того, при наличии излишков у производителей внутри России достаточно существенна прослойка населения, которую можно отнести к бедному или нуждающемуся классу. «Поэтому возникает вопрос, не будет ли целесообразнее сначала накормить собственное население? Громкие заявления о победе над голодом во все мире убедительны только тогда, когда собственное население ни в чем не нуждается», — подчеркивает Козлова.



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