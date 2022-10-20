Годовая инфляция в России продолжает замедляться

На прошлой неделе заметнее всего подорожали томаты Pixabay

К 17 октября инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,1% с 13,36% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». По данным Росстата, недельная инфляция в России незначительно замедлилась — до 0,02% с 0,03% неделей ранее, с начала года по 17 октября потребительские цены выросли на 10,55%. Цены на продовольственные товары за неделю увеличились на 0,08%, что в основном обусловлено ускорением сезонного удорожания плодоовощной продукции. На прочие продукты питания цены снижаются вторую неделю подряд.



Прирост цен на плодоовощную продукцию несколько ускорился — на неделе с 11 по 17 октября она подорожала на 1,2% после 1,1% неделей ранее. В том числе томаты подорожали на 5%, бананы — на 3,4%, огурцы — на 1,9%, капуста — на 1,3%, картофель — на 0,9%, свекла — на 0,4%, лук — на 0,3%. В то же время цены на морковь и яблоки снизились на 1,4%.



Продолжился рост цен на яйца, правда, темпы снизились до 1,86%. Молоко стало дороже на 0,5%, сметана — на 0,38%, сливочное масло — на 0,27%. При этом гречка и сахар стали дешевле на 0,99% и 0,56%, соответственно. Также немного снизились цены на муку, овощные консервы и сухие молочные смеси, чай, печенье и вареную колбасу.



Удорожание овощей — это сезонное явление, отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Дальнейшая динамика цен на продовольствие, по его словам, будет сильно зависеть от курса рубля. Больших опасений и рисков по ключевым товарам пока не наблюдается, сказал эксперт «Агроинвестору». «Все идет очень спокойно. Больших рисков мы не видим. Ряд рынков выглядит перенасыщенными, главная проблема там не в уровне инфляции, а в том, как удержать нынешние цены», — добавил Рылько.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что на стоимости овощей сказывается, в частности, плохая погода для уборки — в ряде регионов идут сильные дожди. Он тоже не ожидает резкого роста цен по каким-либо группам продовольствия. «Снижение потребительских цен на хлебобулочную продукцию мы вряд ли увидим. Мясо находится под давлением ценовых ограничений и зависит от доходов населения», — прокомментировал Корбут. Он отметил, что сейчас мы выходим на уровень инфляции, который сформировался еще в январе-феврале.



Несколько дней назад Счетная палата опубликовала заключение на проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Там сказано, что прогноз Минэкономразвития по инфляции в России по итогам текущего года в 12,4% является излишне оптимистичным. Прогноз министерства предполагает, что после ценового шока весной (к 6 мая годовая инфляция достигла 17,8%) на фоне ослабления курса рубля и сокращения потребительского спроса по итогам 2022 году инфляция замедлится до 12,4%, напоминала Счетная палата.



Однако, по мнению аудиторов, с учетом текущей инфляции для достижения прогнозного показателя цены в октябре-декабре должны расти темпами не выше 0,6-0,7% в месяц. Прогноз инфляции на 2023 год — 5,5% — также представляется заниженным на фоне роста мировых цен, наращивания импорта, ослабления курса рубля и ожидаемого восстановления доходов населения. Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 11-13%, а в 2023 году замедлится до 5-7%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

