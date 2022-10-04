Законодательно запрещать штрафовать поставщиков не планируется

Ритейлеры готовы лояльнее относиться к поставщикам в текущей экономической ситуации, считает Минпромторг Е. Разумный

Предложение Минпромторга не штрафовать поставщиков торговых сетей за несвоевременное или неполное выполнение заказов носит рекомендательный характер, нормативно его закреплять не планируется. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление статс-секретаря — замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Он уточнил, что за грубые нарушения штрафы все-таки последуют.



Евтухов отметил, что за последние годы отношения между торговым бизнесом и властью выстроились так, что для отладки всех процессов в отрасли регулятору достаточно «мягкой силы». Он также напомнил, что эта рекомендация была дана ритейлерам еще в 2020 году на фоне пандемии и связанных с ней ограничений, которые, в свою очередь, потребовали переналаживания логистических цепочек. В целом, по словам Евтухова, ритейлеры готовы лояльнее относиться к поставщикам в текущей экономической ситуации. «Мы просили внимательно рассматривать каждый кейс с учетом того, что мы уже столько времени работаем в одной лодке в режиме взаимопонимания и оперативного взаимодействия, хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше», — приводит РИА «Новости» слова замминистра.



Зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что весной после того, как Минпромторг дал письменные рекомендаций о моратории на штрафы, сети публично обещали, что не будут штрафовать поставщиков. «Тем не менее, некоторые из них не только не сдержали свои обещания, но и выставили штрафы за самые критичные и напряженные для всей страны периоды нагрузок (март — апрель 2022)», — отметил он.



Если сети продолжат штрафовать поставщиков, игнорируя текущие рекомендации Минпромторга и договоренности в рамках Кодекса добросовестных практик (КДП), то иного пути кроме законодательного запрета штрафов для поставщиков не будет, считает Леонов. «Особенно это касается ситуации, когда договоры целого ряда сетей в противоречие КДП содержат требования обязательного принятия и исполнения поставщиком любых, даже не согласованных поставщиком, заказов сети», — говорит Леонов.



По его словам, проблемы, возникшие у производителей и поставщиков с поставками сырья, компонентов, упаковки для производства продуктов питания в начале года, актуальны и сейчас. Более того, они сохранятся как минимум до конца 2022 года. Причиной этого, по словам Леонова, являются санкции и разрывы цепочек поставок, влияющие на невозможность исполнения в полной мере обязательств перед торговыми сетями.



«В условиях логистических перестроек, 100% предоплаты сырья и ингредиентов, а также длительной оплаты поставленных заказов сетями (которая составляет более месяца после продажи товара с полки), оборотные средства, которые поставщики направляют на производство продуктов питания первой необходимости, минимальны. Штрафы сетей еще сильнее сокращают их», — подчеркивает Леонов. Чтобы не допустить перебоев в производственных циклах, срывов поставок и нехватки предложения на полках магазинов, необходимо, чтобы сети перестали массово штрафовать производителей, уверен он.



С учетом продолжающихся штрафов, длительных сроков оплат поставленных заказов и невозможности подтвердить заказ со стороны поставщиков, взаимодействие нельзя назвать эффективным, оценивает Леонов. «Для бесперебойного производства продуктов питания и обеспечения продовольственной безопасности с поставщиков нужно снять необходимость кредитовать торговлю, — говорит он. — Для этого нужно ввести мораторий на штрафы, обязательное подтверждение заказа производителем и отсрочку оплат поставленной продукции на уровне ухода товаров с полок».



​В середине сентября в Федеральную антимонопольную службу поступили предложения предпринимателей вдвое сократить сроки, в которые торговые сети должны переводить поставщикам оплату за социально значимые продукты питания. По их мнению, такая мера может притормозить удорожание производства продукции, а, следовательно, стабилизировать цены в магазинах.



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