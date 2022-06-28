Ритейлеры попросили ФНС о поддержке

Уменьшение торговой наценки на товары позволило бы снизить конечные цены на них, считает АКОРТ Е. Разумный

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли. Среди них снижение НДС на товары первой необходимости и бананы, продление на год срока уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, а также упрощение процедуры признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.



АКОРТ обращает внимание, что, по данным Минэкономразвития, по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция составила около 20% в годовом выражении. Ассоциация считает, что сокращение торговой наценки на товары первой необходимости позволило бы снизить конечные цены на них на 10%. Сейчас НДС на такие товары составляет 13%, но этого недостаточно, отметили ритейлеры, без снижения налога цены на продукцию будут расти на прежнем уровне.



Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев считает, что отсрочка на год страховых взносов за третий квартал и налогов за апрель-сентябрь может дать ритейлерам возможность высвободить ресурсы для инвестиций в стабильность поставок и сохранить доступные цены. Он добавил, что из-за кризиса ритейлерам приходится брать кредиты по высоким ставкам для пополнения оборотных средств, что приводит к росту конечных цен на товары. Также финансовая и операционная нагрузка на сети выросла из-за перестройки логистики и цепочек поставок.



Гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков считает, что предложенными инициативами АКОРТ лоббирует свои интересы. В его понимании, ассоциация «пытается переложить свои хотелки на государство», сказал он «Агроинвестору». «То, что они предлагают, безусловно, поддержит ритейлеров, но не поддержит производителей и потребителей. Доходы населения сейчас резко снизились. Часть людей попала в ситуацию, когда их доходы не позволяют потреблять даже необходимый объем базовых продуктов питания, — говорит Федяков. — Меры должны быть, в первую очередь, таргетированными с точки зрения доходов населения. То, что предлагает АКОРТ, размажет меры поддержки по всей тарелке. В результате ее получат и те, кто даже не заметит разницу в стоимости продуктов питания».



Кражи продуктов питания — действительно проблема для ритейла, согласился Федяков. «Потери могут быть разные, не только из-за краж. В результате объем реализации продукции не соответствует объему ее отгрузки. Но действующее законодательство требует от производителей платы за весь объем. Это несправедливо и должно было быть исправлено. С это мерой я полностью согласен», — сказал он.



Но нужно понимать, что в основном эта мера поддержит ритейл, а не производителей и поставщиков. «Я считаю, что розничная торговля сейчас в мерах поддержки не нуждается. Крупные торговые сети тратят деньги на покупку других сетей — как иностранных, так и российских. Если они находят на это средства, зачем их поддерживать?», — задается вопросом эксперт. А вот производителям и поставщикам поддержка остро необходима, уверен Федяков.



INFOLine проводила опрос и выяснила, что 80% респондентов назвали ключевой проблемой увеличение себестоимости. «Это говорит о том, что рентабельность бизнеса сократилась до критического бизнеса, за которым идет банкротство. Если сейчас эту проблему не решать, то к концу года начнутся банкротства», — подчеркивает Федяков.





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