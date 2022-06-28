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Ритейлеры попросили ФНС о поддержке

В частности, они предлагают снизить НДС на товары первой необходимости и бананы

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Уменьшение торговой наценки на товары позволило бы снизить конечные цены на них, считает АКОРТ
Е. Разумный
Уменьшение торговой наценки на товары позволило бы снизить конечные цены на них, считает АКОРТ
Е. Разумный

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли. Среди них снижение НДС на товары первой необходимости и бананы, продление на год срока уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, а также упрощение процедуры признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

АКОРТ обращает внимание, что, по данным Минэкономразвития, по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция составила около 20% в годовом выражении. Ассоциация считает, что сокращение торговой наценки на товары первой необходимости позволило бы снизить конечные цены на них на 10%. Сейчас НДС на такие товары составляет 13%, но этого недостаточно, отметили ритейлеры, без снижения налога цены на продукцию будут расти на прежнем уровне.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев считает, что отсрочка на год страховых взносов за третий квартал и налогов за апрель-сентябрь может дать ритейлерам возможность высвободить ресурсы для инвестиций в стабильность поставок и сохранить доступные цены. Он добавил, что из-за кризиса ритейлерам приходится брать кредиты по высоким ставкам для пополнения оборотных средств, что приводит к росту конечных цен на товары. Также финансовая и операционная нагрузка на сети выросла из-за перестройки логистики и цепочек поставок.

Гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков считает, что предложенными инициативами АКОРТ лоббирует свои интересы. В его понимании, ассоциация «пытается переложить свои хотелки на государство», сказал он «Агроинвестору». «То, что они предлагают, безусловно, поддержит ритейлеров, но не поддержит производителей и потребителей. Доходы населения сейчас резко снизились. Часть людей попала в ситуацию, когда их доходы не позволяют потреблять даже необходимый объем базовых продуктов питания, — говорит Федяков. — Меры должны быть, в первую очередь, таргетированными с точки зрения доходов населения. То, что предлагает АКОРТ, размажет меры поддержки по всей тарелке. В результате ее получат и те, кто даже не заметит разницу в стоимости продуктов питания».

Кражи продуктов питания — действительно проблема для ритейла, согласился Федяков. «Потери могут быть разные, не только из-за краж. В результате объем реализации продукции не соответствует объему ее отгрузки. Но действующее законодательство требует от производителей платы за весь объем. Это несправедливо и должно было быть исправлено. С это мерой я полностью согласен», — сказал он.

Но нужно понимать, что в основном эта мера поддержит ритейл, а не производителей и поставщиков. «Я считаю, что розничная торговля сейчас в мерах поддержки не нуждается. Крупные торговые сети тратят деньги на покупку других сетей — как иностранных, так и российских. Если они находят на это средства, зачем их поддерживать?», — задается вопросом эксперт. А вот производителям и поставщикам поддержка остро необходима, уверен Федяков. 

INFOLine проводила опрос и выяснила, что 80% респондентов назвали ключевой проблемой увеличение себестоимости. «Это говорит о том, что рентабельность бизнеса сократилась до критического бизнеса, за которым идет банкротство. Если сейчас эту проблему не решать, то к концу года начнутся банкротства», — подчеркивает Федяков.


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Екатерина Шокурова 

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