Производители предложили способ стабилизации цен на продукты

Период оплаты продукции ритейлером зависит от срока ее годности М. Стулов

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили предложения предпринимателей вдвое сократить сроки, в которые торговые сети должны переводить поставщикам оплату за социально значимые продукты питания, пишут «Известия» со ссылкой на источники. По их мнению, такая мера может притормозить удорожание производства продукции, а, следовательно, стабилизировать цены в магазинах.



Согласно нынешнему закону о торговле, период оплаты продукции ритейлером зависит от срока ее годности. К примеру, за скоропортящиеся товары магазин должен рассчитаться с поставщиком в течение восьми дней с момента получения заказа. Продукты сроком годности до 30 суток и алкоголь можно оплачивать в течение 40 дней. По словам источников «Известий», из-за больших сроков оплаты производителям приходится использовать для операционной деятельности заемные средства, что сказывается на себестоимости продукции. Если ФАС одобрит инициативу, то могут потребоваться поправки в закон о торговле.



Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что только наращивая производство продуктов питания мы можем обеспечить население достаточным предложением по доступным ценам. «То, что сейчас поставщики продовольствия сталкиваются с кассовыми разрывами — ситуация нездоровая и не стимулирующая расширение производства продукции», — сказал он «Агроинвестору».



Востриков отметил, что если иностранные поставщики перешли на 100% предоплату, то отечественные предприятия считают справедливым хотя бы убрать с них обязанности кредитовать розницу товарными кредитами. «Торговые сети развиваются семимильными шагами, чего не скажешь о производителях. Предприятия, производящие социальную группу товаров, считают справедливым установить отсрочки на уровне ухода товаров с полок», — считает он.



В конце мая «Агроинвестор» писал, что Минпромтог и ФАС займутся контролем и проверкой соблюдения ритейлерами сроков оплаты за продукты питания. Производители продовольствия с конца февраля просят ритейлеров сократить предельные сроки оплаты из-за острой нехватки оборотных средств.



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