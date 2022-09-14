Себестоимость сырья для вегетарианских товаров значительно выросла

Стоимость доставки выросла на 10-120%, сроки — на 50-70% в зависимости от направления Beyond Meat

Себестоимость сырья для вегетарианских товаров в марте-августе увеличилась в 2-10 раз. К таким выводам пришла логистическая компания ПЭК по итогам изучения данных рынка и опроса его участников. Аналитики отметили, что причиной роста, в частности, стали дополнительные расходы на подбор поставщиков, лабораторные испытания и оформление документов, а также удлинение маршрутов доставки. Так, за полгода расходы на перевозку выросли на 10-120% в зависимости от направления.



Значительнее всего увеличилась стоимость сырья для изготовления альтернатив молочной продукции, йогуртов и десертов на растительной основе: в 1,5-8 раз за полгода, сообщили ПЭК в компаниях Sooperfoods и «Волко Молко». В два раза увеличились расходы производителя продуктов на основе альтернативного белка — «Не МЯСО».



У компаний ПЭК и Dentro стоимость доставки выросла на 10-120%, сроки — на 50-70% в зависимости от направления. Например, год назад цена на перевозку 40-футового контейнера из портов Владивостока в Москву составляла 153 тыс. руб., к августу 2022-го она достигла 235 тыс. руб., говорится в сообщении. Директор бизнес-юнита ПЭК: GLOBAL Оксана Феоктистова считает, что в текущих обстоятельствах важно расширить круг поставщиков до трех-четырех по каждому продукту, иначе производство может остановиться из-за нехватки сырья. Проблем с логистикой из Европы становится все больше: теперь компании вынуждены закладывать страховку по времени — от одной до четырех недель, поставщики больше не гарантируют конкретную дату и время отгрузки. Из-за этого срок производства продуктов становится непрогнозируемым и есть риск, что некоторые категории попадут в стоп-лист, говорится в сообщении компании.



Директор Союза производителей продукции на растительной основе Артем Пономарев, слова которого приводятся в сообщении, сказал, что альтернативными поставщиками сырья для растительной продукции стали Турция, Китай, Индия, страны ЕАЭС. Например, в Китае, как правило, закупается белок, в Индии — вкусоароматические добавки, добавила директор бренда «НЕ МЯСО» Марина Ройлян. При этом исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина отметила, что компании не всегда находят качественную альтернативу. С апреля производители испытывают дефицит кокосового молока, масла и стружки, финикового сиропа, пасты и порошка, сиропа агавы, батата и других категорий.



По словам гендиректора «Волко Молко» Александра Левкова, кроме роста стоимости сырья в марте-августе в три-пять раз увеличились цены на упаковку. Компания была вынуждена заменить некоторые этикетки, так как на рынке нет самоклеющейся бумаги для них. Компании Sooperfoods в ближайшее время придется отказаться от барьерного пластика, который больше не поставляется в Россию, и закупить пропилен для производства стаканчиков для йогурта. Из-за этого сроки годности продукции сократятся в два раза, например, с 14 до 7 дней.



Несмотря на рост себестоимости и дефицит некоторых категорий сырья, с начала года объем производства растительной продукции в России увеличился на 40-50%, сравнил Союз производителей продукции на растительной основе. Пандемия дала толчок к развитию ЗОЖ и большой прирост покупателей в этой категории, но сейчас сократилась товарная матрица.



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