разделы

реклама

журналы

Конференция «Растениеводство России — 2022»

Рынки

Переработчики расширяют ассортимент продукции из технической конопли

Рост продаж сдерживает ограниченный доступ на маркетплейсы

Арина Михайлова

| Агроинвестор |

Конопляная отрасль обладает большими возможностями для развития бизнеса
Konoplektika
Конопляная отрасль обладает большими возможностями для развития бизнеса
Konoplektika

Производители продуктов питания из технической конопли расширяют ассортимент продукции, начав выпускать кондитерские изделия из ее семян — батончики, конфеты, шоколадные пасты и даже сгущенку. По данным Ассоциации развития конопляной отрасли, в этом году посевы промышленной конопли в России достигли 20 тыс. га (в 2021-м было 13,3 тыс. га), что говорит об интересе инвесторов к этому виду бизнеса.

«Конопляная отрасль в России имеет очень перспективный рынок сбыта, это “голубой океан” - новый незанятый рынок с большими возможностями для развития бизнеса, — рассказала «Агроинвестору» президент Ассоциации развития конопляной отрасли Юлия Дивнич. — Серьезные инвестпроекты в отрасли у нас в стране только начинают масштабироваться. Для сравнения, в Канаде рынок продукции из технической конопли сегодня насчитывает порядка 30 тыс. SKU. В российском растениеводстве это все-таки пока новый тренд, который культивирует здоровый образ жизни, здоровое питание, вегетарианство».

В этом году компания «Медал» (Челябинская область, торговые марки Konkom и Konoplektika) расширила линейку продукции из конопляных семечек за счет производства кондитерских изделий — конфет, шоколадной пасты, сгущенки.  В ассортименте предприятия 11 наименований продукции, которая широко востребована за рубежом.

«Наша продукция является диетической и диабетической, мы используем натуральные сахарозаменители. Производим муку, которую покупают предприятия переработки, — говорит замдиректора компании Дмитрий Ильков. — Так, например, в Кыштыме пекут пряники с нашей мукой и конопляными семечками. Наша мечта — заменить оливковое масло конопляным. Сейчас многие зарубежные компании уходят с российского рынка, мы вполне могли бы заместить определенные позиции».

 

Продукция «Медал» востребована за рубежом. В 2021 году компания победила в федеральном конкурсе «Экспортер года», завоевав первое место в окружном этапе в номинации «Малый и средний бизнес».


«Мы экспортируем продукцию с 2019 года. Начинали поставки в ближайшие страны: Казахстан и Белоруссию, сейчас отгружаем в Армению, Таджикистан, Узбекистан, — продолжает Ильков. — Ведем переговоры с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, получили разрешительные документы на отправку первой партии. Есть опыт поставки продукции в США».

По его словам, для развития бизнеса нужно постоянно искать новые рынки сбыта, особые перспективы он видит в организации онлайн-продаж. Однако с 2021 года ведущие маркетплейсы ограничили ассортимент товаров из промышленной конопли на своих платформах: так, Wildberries блокирует карточки с продажей семян и ядер конопли после их промышленной обработки, Ozon не допускает к продаже семена, ядра и конопляное масло, делятся производители конопляной продукции на условиях анонимности. В случае размещения на торговой площадке «неугодного» товара, юрлицо будет заблокировано.

«Больше года ведущие маркетплейсы бойкотируют продукцию из технической конопли и массово отказывают производителям в сотрудничестве, несмотря на то что обвинения, предъявленные в суде в 2021 году производителю травяного чая, были сняты из-за отсутствия состава преступления, — подтверждает Юлия Дивнич. — Однако негативный фон остался, сегодня он многим мешает работать».

В ноябре 2021-го Вологодский городской суд оштрафовал на 1 млн руб. сельскохозяйственный кооператив «Посконь» за объявления о продаже конопляного чая на площадках Avito и Wildberries. Суд посчитал, что изображения листа конопли в рекламном объявлении было скрытой рекламой конопли, что подпадает под статью о пропаганде наркотических средств.

По словам Дивнич, «двойных стандартов» в конопляной отрасли нет и быть не может, поскольку в нормативно-правовых актах четко прописана терминология отрасли, определены ее границы. В России промышленную коноплю можно выращивать на законных основаниях с 2007 года. Сорта такой конопли отличаются низким содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) — не более 0,1%.

«Сегодня мы закупаем сырье в Пензенской и Курской областях, но планируем начать выращивать промышленную коноплю в Челябинской области, чтобы снизить себестоимость. Несмотря на стереотипы по суровый уральский климат, погодные условия для этой культуры здесь подходящие», — делится Ильков.

В Свердловской области в этом году «Рустехкон» засеял первые 15 га полей технической конопли. Осенью уральская компания панирует собрать урожай в размере 13-14 т семечек, весной — порядка 6 т соломы. В планах инвестировать в проект 2,5 млрд руб. в течение пяти лет. «Первые два года работы посвятим выпуску пищевой продукции. Из семян конопли будем производить муку, масло, клетчатку, ядра. С третьего года в планах начать развивать текстильную промышленность. Ткани из конопли обладают уникальными свойствами, не вызывают аллергии», — говорит директор «Рустехкон» Никита Соловьев.

В течение пяти лет компания рассчитывает довести объем урожая до более 10 тыс. т семечек и свыше 5 тыс. т тресты. Пищевую продукцию предприятие планируется реализовывать в магазинах здорового и спортивного питания, а также через сетевой ритейл, тресту и волокно в первое время поставлять в Китай.

Арина Михайлова 

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №06, июнь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2022
Агросектору поручено расти. Хороший урожай в этом году может обеспечить позитивную динамику в сельском хозяйстве

«Агроинвестор»

Агросектору поручено расти. Хороший урожай в этом году может обеспечить позитивную динамику в сельском хозяйстве
На границе Европы и Азии. Обзор АПК республики Башкортостан

«Агроинвестор»

На границе Европы и Азии. Обзор АПК республики Башкортостан