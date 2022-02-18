Производители стали чаще уменьшать вес упаковки для сдерживания цен

Уменьшение веса продукта не экономит деньги потребителей, в отличие от использования family pack — больших упаковок А. Гордеев

Производители все чаще уменьшают объем упаковки продуктов. Так, по словам источника «Коммерсанта» в одной из розничных сетей, Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 г (ранее было 85 г), а объем упаковки растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г. Danone уменьшила объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 г до 260 г, «Макфа» выпустила макаронные изделия в упаковке 400 г вместо привычных 450 г, у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л. У некоторых брендов печенья вес пачек снизился с 126 г до 112 г, сливочного масла — со 180 г до 150 г, сметаны — с 315 г до 300 г.



Несмотря на уменьшение веса продукта, его цена не меняется, и это не новая практика. Таким образом производители сдерживают цены в условиях роста себестоимости, потому что сокращение объема упаковки не влечет за собой падение спроса, рассказал «Коммерсанту» представитель сети «Верный».



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев говорит, что снижение веса не является инструментом для сдерживания цены, так как она остается прежней, но за меньшее количества продукта. Кроме того, нужно понимать, что наиболее чувствительные к изменениям цен слои населения, как правило, обращают внимание и на вес, поэтому такой подход может вызвать раздражение у потребителей, для которых подобные изменения критичны. Также недопустимо дальнейшее удешевление рецептуры, потому что в таком случае в конечном итоге есть риск перейти на «эрзац-продукты».



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, уменьшение веса продукта при сохранении его стоимости все же лучше, чем удешевление рецептуры, потому что это позволяет сохранять качество товара. «Но эта мера не сдерживает цены реализации, а только скрывает инфляцию. Такой подход позволяет поддерживать некую видимость платежеспособного спроса и ускорить оборот товаров. Не могу сказать, что такой подход в долгосрочной перспективе чем-то плох, но он переводит инфляцию в скрытую форму», — считает Рылько.



Подобные подходы не решат проблему, а только уберут симптомы, говорит Корнеев. «Люди же все равно недополучат то количество продукта, на которое они рассчитывали. Я не понимаю такую логику, это не экономит деньги потребителей, но может вызвать раздражение и повлиять на лояльность к брендам. И что будет, если производители станут и дальше уменьшать вес? Наверное, скоро упаковка будет стоить как сам продукт», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. Он допускает, что производители могут сохранить эту тенденцию, но она не является инструментом для обеспечения населения доступными и качественными продуктами питания.



По мнению исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, снижение веса даже на 5-10 г при больших масштабах производства может позволить оптимизировать издержки, пишет «Коммерсантъ». Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит, что фасовка в небольшую упаковку на одну порцию отвечает мировым трендам в производстве продуктов питания и запросу потребителей. Для них изменение может быть не очень заметно и не будет вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен. А известные бренды, в свою очередь, не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии.

