Цены на молочную продукцию могут увеличиться

Компания Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа» и др.) уведомила ритейлеров об удорожании с февраля части ассортимента в среднем на 9,9% на фоне роста себестоимости производства, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо вице-президента по продажам Danone в России Майка Тигнола. Компания аргументирует это ростом цен на биржевые молочные продукты, увеличением стоимости упаковки, повышением расходов на логистику, на обработку товаров, аренду
Несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции, обращает внимание Минсельхоз. «Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности», — говорится в сообщении ведомства. Вместе с тем, министерство допускает, что на фоне продолжающегося повышения затрат возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции. Однако резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году Минсельхоз не ожидает, поскольку рассчитывает, что меры господдержки отрасли в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции.
Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отметил, что ранее производители предпочитали жертвовать своей рентабельностью, но сохранять потребление, однако в этом году у многих закончился этот буфер, что будет неизбежно оказывать давление на цены, сообщает РИА «Новости». Он напомнил, что себестоимость производства молока-сырья за прошлый год выросла на 15-16%, в переработке она увеличилась на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции. При этом рост себестоимости молочной продукции не компенсировался повышением цен на полке и на ферме.
По итогам прошлого года, себестоимость переработки без учета сырья выросла на 16%, плюс, инфляция. Итоговая себестоимость производства молочной продукции будет во многом зависеть от динамики цен на сырье, сказал «Агроинвестору» гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. «Если говорить о разных категориях, то чем выше доля молочного сырья в себестоимости готовой продукции, тем больше вырастут затраты производителей. Соответственно, на молоко и сыры, возможно, цены увеличатся сильнее, чем на йогурты», — считает он.
В целом производители молочной продукции в части повышения цен действуют в общем тренде: растет продовольственная инфляция, повышаются цены на все виды товаров и услуг, прокомментировал «Агроинвестору» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Издержки у производителей будут расти в случае падения национальной валюты, так как им нужно покупать и обслуживать оборудование, которое преимущественно приобретается за рубежом. При этом предпосылок для какого-либо существенного повышения цен на молочную продукцию нет: вероятно, он будет в пределах инфляции», — считает эксперт.
В сегменте молочной продукции, в отличие от мяса птицы и свинины, мы пока частично зависим от импорта, в первую очередь, из Белоруссии, и импорт тоже влияет на формирование цен в этой категории, продолжает Остапкович. «Полагаю, что в данной ситуации производители молочной продукции просто заранее уведомляют о возможном повышении цен, как это делают многие предприятия, выпускающие социально значимые товары, — сказал он. — Не исключено, что они рассчитывают на дополнительную господдержку, которая покрыла бы рост себестоимости». При этом нужно понимать, что молоко — социально значимый продукт, и важно, чтобы эта продукция оставалась доступной для людей с низкими доходами, добавляет он. При росте цен на молочную продукцию спрос на нее может снизиться, соглашается Груздев. В последние годы ее потребление и так стагнирует, и если доходы населения не будут расти, то оно начнет снижаться, отмечает он.
Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина сообщила, что депутаты прорабатывают различные предложения в связи с прогнозируемым ростом цен на молоко и молочную продукцию, пишет ТАСС. При этом она признала, что повышение цен неизбежно. «Нас беспокоит все, что связано с себестоимостью и конечной ценой продукции, — отрасль находится в так называемых ножницах: с одной стороны растет себестоимость из-за увеличения затрат на корма, упаковку, маркировку, а с другой стороны — тотальный контроль за конечной ценой», — цитирует ее ТАСС. Школкина считает более эффективной поддержку малоимущих слоев населения со стороны государства, чем регулирование цен.
Ранее российское подразделение Fazer Group (входит в топ-5 производителей хлебобулочных изделий) направило обращение к контрагентам о том, что не сможет гарантировать выполнения заказов по действовавшим ранее ценам. С февраля рост стоимости продукции компании составит от 16,5% до 30% в зависимости от категории. Также о повышении цен предупреждали производители безалкогольных напитков, детского питания и кондитерских изделий.