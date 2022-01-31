Цены на молочную продукцию могут увеличиться

Минсельхоз не ожидает резкого повышения цен на молочную продукцию в 2022 году Е. Егоров

Компания Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа» и др.) уведомила ритейлеров об удорожании с февраля части ассортимента в среднем на 9,9% на фоне роста себестоимости производства, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо вице-президента по продажам Danone в России Майка Тигнола. Компания аргументирует это ростом цен на биржевые молочные продукты, увеличением стоимости упаковки, повышением расходов на логистику, на обработку товаров, аренду и т. д. Также компания ожидает дальнейшего удорожания сырья в 2022 году.



Несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции, обращает внимание Минсельхоз. «Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности», — говорится в сообщении ведомства. Вместе с тем, министерство допускает, что на фоне продолжающегося повышения затрат возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции. Однако резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году Минсельхоз не ожидает, поскольку рассчитывает, что меры господдержки отрасли в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отметил, что ранее производители предпочитали жертвовать своей рентабельностью, но сохранять потребление, однако в этом году у многих закончился этот буфер, что будет неизбежно оказывать давление на цены, сообщает РИА «Новости». Он напомнил, что себестоимость производства молока-сырья за прошлый год выросла на 15-16%, в переработке она увеличилась на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции. При этом рост себестоимости молочной продукции не компенсировался повышением цен на полке и на ферме.



По итогам прошлого года, себестоимость переработки без учета сырья выросла на 16%, плюс, инфляция. Итоговая себестоимость производства молочной продукции будет во многом зависеть от динамики цен на сырье, сказал «Агроинвестору» гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. «Если говорить о разных категориях, то чем выше доля молочного сырья в себестоимости готовой продукции, тем больше вырастут затраты производителей. Соответственно, на молоко и сыры, возможно, цены увеличатся сильнее, чем на йогурты», — считает он.



В целом производители молочной продукции в части повышения цен действуют в общем тренде: растет продовольственная инфляция, повышаются цены на все виды товаров и услуг, прокомментировал «Агроинвестору» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Издержки у производителей будут расти в случае падения национальной валюты, так как им нужно покупать и обслуживать оборудование, которое преимущественно приобретается за рубежом. При этом предпосылок для какого-либо существенного повышения цен на молочную продукцию нет: вероятно, он будет в пределах инфляции», — считает эксперт.



В сегменте молочной продукции, в отличие от мяса птицы и свинины, мы пока частично зависим от импорта, в первую очередь, из Белоруссии, и импорт тоже влияет на формирование цен в этой категории, продолжает Остапкович. «Полагаю, что в данной ситуации производители молочной продукции просто заранее уведомляют о возможном повышении цен, как это делают многие предприятия, выпускающие социально значимые товары, — сказал он. — Не исключено, что они рассчитывают на дополнительную господдержку, которая покрыла бы рост себестоимости». При этом нужно понимать, что молоко — социально значимый продукт, и важно, чтобы эта продукция оставалась доступной для людей с низкими доходами, добавляет он. При росте цен на молочную продукцию спрос на нее может снизиться, соглашается Груздев. В последние годы ее потребление и так стагнирует, и если доходы населения не будут расти, то оно начнет снижаться, отмечает он.



Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина сообщила, что депутаты прорабатывают различные предложения в связи с прогнозируемым ростом цен на молоко и молочную продукцию, пишет ТАСС. При этом она признала, что повышение цен неизбежно. «Нас беспокоит все, что связано с себестоимостью и конечной ценой продукции, — отрасль находится в так называемых ножницах: с одной стороны растет себестоимость из-за увеличения затрат на корма, упаковку, маркировку, а с другой стороны — тотальный контроль за конечной ценой», — цитирует ее ТАСС. Школкина считает более эффективной поддержку малоимущих слоев населения со стороны государства, чем регулирование цен.



Ранее российское подразделение Fazer Group (входит в топ-5 производителей хлебобулочных изделий) направило обращение к контрагентам о том, что не сможет гарантировать выполнения заказов по действовавшим ранее ценам. С февраля рост стоимости продукции компании составит от 16,5% до 30% в зависимости от категории. Также о повышении цен предупреждали производители безалкогольных напитков, детского питания и кондитерских изделий.

