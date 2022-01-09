Спрос на молочную продукцию может снизиться

Вялый спрос на внутреннем рынке может способствовать выходу российских производителей на экспорт М. Стулов

В этом году спрос на молочную продукцию на внутреннем рынке будет зависеть от динамики доходов населения, а также от восстановления зарубежного туризма. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. По его словам, если доходы восстановятся хотя бы до уровня 2019 года, то это уже будет хорошо. Также стимулировать спрос могут программы помощи населению.



«Еще один фактор, который может повлиять на внутреннее потребление молочной продукции — открытие границ. В 2020 и 2021 годах спрос внутри страны во многом поддерживался закрытыми границами: россияне не ездили за рубеж и покупали отечественные продукты. Если границы откроют, то производители могут столкнуться с некоторым снижением спроса», — рассуждает он.



Что касается экспорта, то «Союзмолоко» ожидает, что благоприятная мировая конъюнктура и вялый спрос на внутреннем рынке будут способствовать выходу российских производителей в зарубежные каналы сбыта. «Мы начали экспортировать сухую сыворотку, затем — сухие молочные продукты. Экспорт молочных продуктов в целом вырос на 20%, и позитивная динамика продолжится в новом году», — говорит Белов.



При этом для того, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность молочной отрасли, производителям молока и молочной продукции придется транслировать рост себестоимости на цену как сырья, так и готовой продукции, отмечает глава союза. «Второй вариант — увеличение издержек участников молочного рынка может быть компенсировано через дополнительные механизмы господдержки», — добавляет он.



Себестоимость производства молока в 2021 году в среднем увеличилась на 16%, тогда как цена его реализации выросла на 6-8%. Себестоимость выпуска готовой молочной продукции за год прибавила около 15%, тогда как цены реализации выросли на 5-8%. Это существенно снизило доходность участников рынка и привлекательность отрасли для инвестиций.

