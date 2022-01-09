разделы

реклама

журналы

USD

74.893 (-0,01%)

EUR

84.892 (0,08%)

MOEX

3738.68 (-0,39%)

BRENT

81.42 (0,68%)

Пшеница

760 (-0,26%)

Сахар

17.83 (-1,22%)

USD

74.893 (-0,01%)

EUR

84.892 (0,08%)

MOEX

3738.68 (-0,39%)

BRENT

81.42 (0,68%)

Пшеница

760 (-0,26%)

Сахар

17.83 (-1,22%)

USD

74.893 (-0,01%)

EUR

84.892 (0,08%)

MOEX

3738.68 (-0,39%)

BRENT

81.42 (0,68%)

Пшеница

760 (-0,26%)

Сахар

17.83 (-1,22%)

USD

74.893 (-0,01%)

EUR

84.892 (0,08%)

MOEX

3738.68 (-0,39%)

BRENT

81.42 (0,68%)

Пшеница

760 (-0,26%)

Сахар

17.83 (-1,22%)

USD

74.893 (-0,01%)

EUR

84.892 (0,08%)

MOEX

3738.68 (-0,39%)

BRENT

81.42 (0,68%)

Пшеница

760 (-0,26%)

Сахар

17.83 (-1,22%)

Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

Спрос на молочную продукцию может снизиться

Он будет зависеть от динамики доходов населения и возможного открытия границ

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Вялый спрос на внутреннем рынке может способствовать выходу российских производителей на экспорт
М. Стулов
Вялый спрос на внутреннем рынке может способствовать выходу российских производителей на экспорт
М. Стулов

В этом году спрос на молочную продукцию на внутреннем рынке будет зависеть от динамики доходов населения, а также от восстановления зарубежного туризма. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов. По его словам, если доходы восстановятся хотя бы до уровня 2019 года, то это уже будет хорошо. Также стимулировать спрос могут программы помощи населению.

«Еще один фактор, который может повлиять на внутреннее потребление молочной продукции — открытие границ. В 2020 и 2021 годах спрос внутри страны во многом поддерживался закрытыми границами: россияне не ездили за рубеж и покупали отечественные продукты. Если границы откроют, то производители могут столкнуться с некоторым снижением спроса», — рассуждает он. 

Что касается экспорта, то «Союзмолоко» ожидает, что благоприятная мировая конъюнктура и вялый спрос на внутреннем рынке будут способствовать выходу российских производителей в зарубежные каналы сбыта. «Мы начали экспортировать сухую сыворотку, затем — сухие молочные продукты. Экспорт молочных продуктов в целом вырос на 20%, и позитивная динамика продолжится в новом году», — говорит Белов.

При этом для того, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность молочной отрасли, производителям молока и молочной продукции придется транслировать рост себестоимости на цену как сырья, так и готовой продукции, отмечает глава союза. «Второй вариант — увеличение издержек участников молочного рынка может быть компенсировано через дополнительные механизмы господдержки», — добавляет он.

Себестоимость производства молока в 2021 году в среднем увеличилась на 16%, тогда как цена его реализации выросла на 6-8%. Себестоимость выпуска готовой молочной продукции за год прибавила около 15%, тогда как цены реализации выросли на 5-8%. Это существенно снизило доходность участников рынка и привлекательность отрасли для инвестиций.

Елена Максимова 

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений
«Агроинвестор» №12, декабрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2021
Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году

«Агроинвестор»

Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году
Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать

«Агроинвестор»

Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать