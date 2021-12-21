«ЭкоНива» увеличила выручку от продаж на 27%

Агрохолдинг подтвердил ранее заявленный прогноз производства сырого молока по итогам года на уровне более 1,1 млн тонн «ЭкоНива»

Группа компаний «ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, объявила финансовые результаты за девять месяцев 2021 года. За этот период выручка от продаж выросла на 14% и достигла 386,4 млн евро, в рублях показатель увеличился на 27% до 34,2 млрд руб. Основным драйвером роста остается производство сырого молока, сообщила пресс-служба компании. Доля перерабатывающего бизнеса также продолжает увеличиваться — его оборот за отчетный период вырос почти на 70%. Компания ожидает, что в 2022 году доходы от продаж в трех основных сегментах — производство сырого молока и его переработка, а также растениеводство — продолжат активно расти.



В январе-сентябре «ЭкоНива» произвела 840 тыс. т сырого молока — почти на четверть больше, чем за этот же период предыдущего года. На 30 сентября численность дойного стада достигла 112 тыс. коров (рост на 12% год к году), общее поголовье насчитывало более 216 тыс. животных (+8%). Совокупный доход составил 502,3 млн евро (477,7 млн евро годом ранее), а в рублях вырос на 17% до 44,5 млрд руб.



EBITDA за девять месяцев составила 162,1 млн евро, в рублях показатель вырос на 5%, превысив 14,3 млрд руб., несмотря на существенное удорожание компонентов кормов, премиксов и других средств производства. «При этом ликвидность в рублях увеличилась на 37%, в евро — на 24%. То есть способность группы генерировать денежный поток для обслуживания и сокращения долга продолжает существенно улучшаться», — отмечает пресс-служба «ЭкоНивы». Кроме того, агрохолдинг подтвердил ранее заявленный прогноз производства сырого молока по итогам года на уровне более 1,1 млн т.



Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр сказал, что удовлетворен результатами по итогам девяти месяцев. «Хотя, конечно, резкий рост цен на сырьевых рынках, начавшийся еще в прошлом году, оказал значительное влияние в целом на сектор молочного животноводства. Полностью компенсировать его пока не удалось в силу высокой социальной значимости выпускаемой группой продукции», — приводит пресс-служба «ЭкоНивы» слова главы холдинга.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, «ЭкоНива» увеличит показатели и в следующем году. «Пока сложно сказать, насколько именно вырастет выручка. Но на сегодняшний день компания решила спорные вопросы по взаимодействию с Россельхозбанком, и в 2022 году будет достраивать ранее начатые комплексы. Соответственно, можно предположить, что в следующем году «ЭкоНива» точно увеличит производство молока, а значит и выручку. Также стоит ожидать роста продаж продукции молочных заводов компании», — считает эксперт.



По его оценке, в следующем году молочный рынок в России будет искать новую точку баланса между существенно подросшим уровнем себестоимости и цен на сырье и готовую молочную продукцию и объемами платежеспособного спроса — с другой. Груздев считает, что от этого будет зависеть как динамика развития всей отрасли, так и позиции отдельных игроков на рынке. «Сложностью для молочной отрасли в следующем году станет и введение третьего этапа маркировки продукции. Вопрос уровня готовности всей цепочки поставок к третьему этапу вызывает вопросы. Это касается и торговых сетей, и переработчиков, поскольку третий этап маркировки технологически очень сложный», — отметил Груздев. По его мнению, с точки зрения влияния на ситуацию в отрасли маркировка — не менее значимый фактор, чем рост цен.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России-2021» заявлял, что 2021 год стал «коррекционным» для молочной отрасли. Причиной стал серьезный рост себестоимости производства, и, как следствие, снижения доходности. Кроме того, по словам Белова, в 2022 году при условии сохранения нынешнего уровня господдержки рост себестоимости переработки молока будет отыгран.

