Стоимость кормов у производителей молока выросла на 40%

Для развития агробизнеса необходимо не вводить ограничения, а создавать условия, которые будут стимулировать производство Pixabay

Стоимость кормов у производителей молока в этом году увеличилась на 40%. Об этом гендиректор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев рассказал в ходе XXI ежегодной конференции «Агроинвестора» об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России-2021». По его словам, экспортные пошлины на зерно не дали никакого преимущества животноводам в плане снижения стоимости кормовой базы. «Из-за того, что ввели экспортные ограничения, аграрии не стали продавать зерно на внутреннем рынке дешево, они его придерживают в ожидании повышения цен. Кроме того, вырос курс доллара и евро к рублю, а некоторые кормовые компоненты, в частности, шроты, мы закупаем за рубежом», — рассказал Матвеев. В прошлом году предприятие из-за повышения курса валют только на покупке техники потеряло 300 млн руб., добавил он.



Для развития агробизнеса необходимо не вводить ограничения, а создавать условия, которые будут стимулировать производство, уверен Матвеев. В качестве примера он привел введение эмбарго на поставки импортной продукции в 2014 году. «Мы никогда не боялись конкуренции с европейскими производителями. При этом было понятно, что, когда нам ограничат ввоз сыров из Евросоюза, мы начнем конкурировать с Беларусью, где сельское хозяйство полностью дотационное», — рассказал он.



С уходом с российских прилавков премиальных европейских сыров типа parmigiano reggiano у российских производителей, казалось бы, появилась отличная возможность занять освободившуюся нишу. «Мы технически можем изготавливать такие сыры, однако с законодательной точки зрения мы их делать не имеем права, так как они производятся из непастеризованного молока», — подчеркнул Матвеев. Он добавил, что лично обращался к властям с просьбой пересмотреть некоторые законодательные аспекты для того, чтобы российские сыроделы имели возможность действительно заняться импортозамещением, однако его просьбу так и не выполнили, объяснив это сложностью процесса.



В итоге потребление сыра в России к 2017 году сократилось на 27%, привел Матвеев данные исследований компании Nielsen, так как более 30% потребителей не доверяют российским производителям. Сейчас в нашу страну ввозится большой объем недорогих сыров из Беларуси, однако качество этой продукции зачастую оставляет желать лучшего. В то же время, некоторые российские компании, пытаясь конкурировать с соседями по цене, также предлагают не самые хорошие в плане качества сыры. В такой ситуации вполне логично, что потребители перестают доверять отечественным сыроделам, сказал топ-менеджер.



В целом, 2021 год для компании «Кабош» в плане доходности сложился хуже предыдущего, отметил Матвеев. «Наши затраты на корма, технику, а также ингредиенты для сыроделия, которые мы покупаем за рубежом, выросли, однако цены на полке одномоментно мы поменять не можем», — пояснил он. Тем не менее, компания планирует и дальше развивать бизнес. Так, на стадии разработки находится проект строительства двух крупных молочных товарных комплексов на 13 тыс. голов КРС. Начало его возведения запланировано на 2023 год, поделился руководитель.



Молоком заниматься можно, однако не факультативно, подчеркнул Матвеев. Необходимо понимать, что этот бизнес предполагает большой объем инвестиций, долгий срок окупаемости, а также наличие компетентной рабочей силы. «Последний аспект очень важен. Многие процессы действительно можно автоматизировать, но далеко не все», — поделился он. Так, из-за оттока мигрантов в последние два года предприятие испытало серьезную нехватку кадров. «Население Псковской области составляет всего 600 тыс. человек, и среди местных очень сложно найти работников на ряд вакансий», — пояснил он.

