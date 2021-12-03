Затратные надои. Уходящий год стал уникальным по темпам роста себестоимости молока в России

Журнал «Агроинвестор»
Затраты на производство молока-сырья за 10 месяцев 2021 года увеличились на 28%, его переработки — на 14-16% к аналогичному периоду 2020-го. Рост спровоцировало удорожание кормов, запчастей, минеральных удобрений, ветеринарных препаратов, ГСМ и прочего. При этом ценник на торговой полке подрос лишь на 4,5%. Эксперты рынка видят необходимость в изменении ценообразования, развитии экспорта и снижении издержек путем корректировки рациона КРС, анализа генетики, лабораторных исследований
Увеличение себестоимости производства молока-сырья в январе — октябре 2021 года на 28% к такому же периоду годом ранее произошло из-за существенного роста расходов, которое не было компенсировано повышением отпускных цен, считает Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Среди причин увеличения затрат, которые обозначены в официальном обращении организации в Минпромторг и ФАС России, указаны девальвация рубля, удорожание кормов (до 60% в себестоимости), импортных составляющих, удобрений, упаковки, рост тарифов на электроэнергию и ГСМ.
Корма подорожали
Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в сентябре 2021-го составил 102,6%, за месяц показатель вырос на 2,6% и заметно (+16,6%) превышал уровень соответствующего периода 2020 года. В августе RMCI также был выше прошлогодних цифр (+15,9%). «В этом году выросли абсолютно все статьи затрат», — констатирует гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.
По данным Минсельхоза, из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковки и ГСМ стоимость сырого молока у производителей поднялась до 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — до 49,1 руб./кг (+7,9%). «Основным драйвером увеличения себестоимости сырья стало существенное повышение расходов на корма», — комментирует эксперт. В частности, цена высокобелковых кормов в зависимости от региона выросла от 40 до 50%. На современных молочных фермах их доля значительная, поэтому они внесли существенный вклад в рост себестоимости. Негативно на рационе животных сказалась засуха, которая отмечалась в ряде регионов ЮФО, ПФО, ЦФО, частично на Урале и в Западной Сибири. В результате подорожали традиционные сочные и грубые корма. Кроме того, в высокобелковых кормах большую долю занимают премиксы, которые импортируются в Россию, их стоимость за последние полтора года стала больше на 15-20%, знает Белов. Новый высокий уровень себестоимости молока для многих хозяйств оказался неприемлемым, в связи с чем им пришлось сокращать поголовье КРС либо менять рацион питания животных.
В пострадавших от засухи регионах в этом году наблюдался дефицит кормов, подтверждает старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Наталья Пенькова. Как следствие, некоторые хозяйства сократили поголовье или полностью избавились от него: в сельхозогранизациях на начало октября 2021 года стадо молочных коров было на 1,4% ниже, чем в 2020-ом, приводит данные она. По словам Пеньковой, за год стоимость свекловичного жома выросла на 30%, соевого шрота — на 117%, кукурузы — на 61%, комбикормов — на 30%. Из-за этого некоторые производители переориентировались на более дешевые и примитивные рационы КРС, что во многих случаях привело к падению продуктивности коров. Если в 2019—2020 года надои в сельхозорганизациях в среднем увеличивались на 6-6,5%, то на начало октября этого года рост продуктивности составил всего 2,8%, и темпы повышения показателя снижаются, отмечает эксперт.
«С одной стороны, сокращение поголовья — это нормальный процесс: динамика уменьшения численности фуражных коров наблюдается на протяжении последних лет, но при этом мы видели, что растет продуктивность животных. Проблема-2021 заключается в том, что ускорились темпы выбытия поголовья одновременно с падением продуктивности», — акцентирует внимание Белов. По его мнению, эти два ключевых тренда оказали колоссальное влияние на молочную отрасль: в комплексе с повышением затрат они привели к снижению доходности бизнеса.
В результате темпы прироста объемов производства товарного молока упали в 4-5 раз. Если в последние годы валовой надой во всех хозяйствах стабильно увеличивался в среднем на 1 млн т или 4-5% в год, то за девять месяцев 2021-го прирост не превысил 1%. По прогнозу «Союзмолока», по итогам года прибавка объемов в целом будет не более 150-200 тыс. т.
Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев уверен, что до конца года ситуация уже не сможет серьезно поменяться и рост надоя в сельхозпредприятиях страны не превысит 1%, а скорее будет ближе к 0,5-0,7% — это всего лишь около 150 тыс. т товарного молока. Более того, по ряду молочных регионов продолжает фиксироваться снижение производства от 2% до 8%: например, в Краснодарском крае, на Алтае и в других регионах Сибири, и даже Ленинградская, Московская и Свердловская области пока «минусуют», говорит он.
«В 2021 году в молочной отрасли в единую волну сложился целый ряд негативных факторов, которые в совокупности привели к сокращению производства, — продолжает Груздев. — Сначала резкий рост себестоимости, не отыгранный повышением цен на молоко, вынудил хозяйства экономить и сворачивать планы по инвестициям, а потом добавился фактор погоды: сперва жара ударила по надоям и воспроизводству стада, а затем дожди и ранний снег — по качеству кормов». По словам эксперта, 2022 год отрасль встретит уже в других реалиях: себестоимость молока вышла на новый, более высокий уровень, который резко поднял требования к эффективности молочных ферм, а в перспективе — скорректирует и их инвестиционные приоритеты.
Доходность отрасли упала
Аграрии подтверждают: в 2021 году увеличились буквально все статьи затрат, а рентабельность бизнеса заметно снизилась. Среди причин роста себестоимости готовой продукции в конце года — запуск обязательной маркировки и затраты с ней связанные. Из-за введения новой системы у игроков рынка возникло много сложностей с точки зрения реализации проектов на практике, подтверждает «Союзмолоко». Это касается, прежде всего, внедрения решений и готовности интеграторов поставлять оборудование. Значительный рост стоимости упаковки наблюдается для тех предприятий, которые выбирают типографский способ нанесения кодов маркировки, считает организация.
«С 1 декабря стала обязательной маркировка молочной продукции сроком годности менее 40 дней, но российские интеграторы оборудования оказались не готовы к ее внедрению. Нужного и востребованного оборудования по маркировке на российском рынке не найти, тем более в удаленных регионах, где выбор ограничен. В результате от этого опять страдают производители», — говорит директор «Деревенского молочного завода» (Кемеровская область) Александр Сухинин.
В период подготовки ко второму этапу маркировки возникали некоторые сложности, признает гендиректор ГК «Молвест» (Воронежская область; производство, переработка молока — более 500 тыс. т в год) Анатолий Лосев. Типографии, с которыми сотрудничает группа, оказались не готовы к печати кодов на упаковке, поэтому компания закупила принтеры и другое оборудование для нанесения кодов непосредственно на производственных линиях. Введение маркировки снизило инвестиции непосредственно в модернизацию и расширение производства, утверждает руководитель. «На маркировку в этом году мы направили около 300 млн руб. Сумма складывается из обязательных отчислений, стоимости нанесения кода, амортизации оборудования по нанесению, оплаты труда персонала, который обслуживает машины, занимается учетом кодов и из потерь продукта, который не продан по причине не считывания кода. Это примерно треть годового инвестиционного бюджета», — подсчитал Лосев.
В результате влияния всех факторов с декабря 2020-го доходность в секторе сократилась более чем в три раза, а рост себестоимости на составляющие конечного продукта составил от 12 до 70%, утверждает руководитель. Во многом удорожание продиктовано низким урожаем кормовых культур в 2020—2021 годах. Существенно выросла стоимость высокобелковых кормов и премиксов для животных. И хотя группа владеет собственным комбикормовым заводом, часть компонентов для изготовления кормов, например, премиксы, соевый шрот закупает у партнеров. Ветеринарные препараты поднялись в цене с начала года на 14%. И эта цифра еще весьма скромная, отмечает Лосев, поскольку контракты на поставку были заключены в начале года, а цены для поставщиков зафиксированы. Горючее подорожало на 12%, а на некоторые позиции по смазочным материалам разница всего за год достигла 100%. При этом цены на свою продукцию для розничных сетей компания подняла только на 4-6%. «В целом картина складывается не самая благоприятная и для производителей, и для переработчиков сырого молока, — констатирует руководитель. — В среднесрочной перспективе отрасль перестала быть инвестиционно-привлекательной. Более уверенно сейчас себя чувствуют только те предприятия, у которых сильные бренды, контракты с федеральными сетями и большие обороты».
«ЭкоНива» в 2021 году планирует произвести свыше 1,1 млн т сырого молока. Таким образом, она станет первой в России компанией, преодолевшей миллионный рубеж в производстве молока-сырья по итогам календарного года. По сравнению с 2020-м рост составит не менее 18-20%. Это стало возможным благодаря реализации инвестпрограммы 2016-2020 годов. По состоянию на середину ноября группа управляла 40 животноводческими комплексами в 11 регионах России. Общее поголовье «ЭкоНивы» превышает 212 тыс. КРС, из которых свыше 110 тыс. — фуражные коровы. «Повсеместный рост цен на мировом и внутреннем рынках повлиял на АПК в 2021 году, при этом молочная отрасль оказалась одной из самых инертных в части реагирования на изменения рыночной конъюнктуры, поскольку выпускаемая продукция имеет высокую социальную значимость», — комментирует первый заместитель гендиректора ГК «ЭкоНива» Сергей Ляшко.
По его словам, себестоимость производства сырого молока в компании существенно выросла на фоне удорожания компонентов кормов, премиксов, удобрений, ГСМ. Пока «ЭкоНиве» удается большей частью сдерживать повышение цен на свою продукцию благодаря вертикальной интеграции и тому, что часть средств производства закуплены и сформированы ранее, на более выгодных условиях. Однако возможностей компенсировать негативное влияние внешних факторов на себестоимость молока-сырья становится все меньше, признает Ляшко.
ГК «Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл», Сингапур) в этом году вошла в тройку крупнейших производителей молока в России. «Это результат реализации стратегии, направленной на развитие направления молочного животноводства и создание максимально эффективных ферм, — сообщает гендиректор компании Суманта Кумар Де. — В этом году мы инвестировали в развитие всех четырех наших проектов в молочном бизнесе». Так, осенью группа завершила реализацию проекта крупнейшей в стране фермы замкнутого цикла на 7,2 тыс. дойных коров (в Пензенской области), вложения в проект составили 7 млрд руб. После выхода на плановую мощность здесь будет производиться 300 т молока ежедневно, что эквивалентно 10 средним молочным комплексам. Также в этом году 700 млн руб. направлено в расширение фермы в Наровчатском районе Пензенской области, где дополнительно возводятся объекты для 3 тыс. нетелей. «Ввод новых предприятий, расширение действующих позволят нам по итогам 2021 года произвести порядка 175 тыс. т молока, это на 34% больше, чем годом ранее», — говорит топ-менеджер.
В этом году «Русмолко» также отмечает рост себестоимости производства молока. Всего же с начала пандемии она увеличилась уже на 27-28%. Главная причина — удорожание основных составляющих: кормов и операционных затрат. При этом компания полностью обеспечивает свое поголовье КРС кормами собственного производства: земельный банк компании насчитывает 150 тыс. га земли. В этом году заготовлено 350 тыс. т кормов, 40 тыс. т кукурузы — этого хватит на 1,5 года, уверяет Суманта Кумар Де. Полная обеспеченность кормами позволяет группе выполнять план по производству молока и управлять его себестоимостью.
Кроме глобального повышения цен на агрокультуры, в последние два года также отмечается общемировой рост стоимости удобрений, ветпрепаратов, энергоносителей, металлов и прочих элементов в структуре затрат, продолжает топ-менеджер. Скачок мировых цен на газ и энергоносители за последние несколько месяцев будет иметь отложенный эффект и еще скажется на росте себестоимости производства молока в ближайшие месяцы, прогнозирует он. «Таким образом, увеличение себестоимости — это не следствие внутренних процессов в российском агросекторе, это влияние на российский рынок глобальных трендов», — подчеркивает Суманта Кумар Де.
По мнению руководителя, в такой ситуации важно, чтобы цена молочной продукции для населения оставалась доступной. Поэтому производители меняют свои бизнес-процессы таким образом, чтобы в непростых условиях получать хоть какую-то минимальную прибыль. Конечно, маржинальность бизнеса существенно уменьшилась, но все же не достигла отрицательных значений, акцентирует внимание он.
«Дамате» в этом году произведет более 55 тыс. т молока. Под управлением компании находится одна из самых современных молочных ферм в Сибири, расположенная в Тюменской области. Она рассчитана на содержание 11,5 тыс. голов КРС, включая 6 тыс. коров. «Ферма — достаточно молодое предприятие, введена в эксплуатацию полностью в прошлом году», — рассказывает гендиректор компании Рашид Хайров. По его словам, с 2021 года «Дамате» реализует на базе комплекса масштабный генетический проект по внедрению передовых технологий — геномного тестирования, ЭКО, пересадки эмбрионов. Реализация проекта позволит повысить продуктивность животных, заменить неэффективных и малоценных коров и сформировать стадо с правильной структурой.
2021 год обнажил проблемы с воспроизводством стада молочных ферм, считает директор «Уралплемцентр» (разведение племенных животных, Свердловская область) Владимир Мымрин. «Количество отелов значительно сократилось по сравнению с 2020-м, и одна из причин этого — широкое применение дорогого импортного сексированного семени, хотя это экономически не оправдано, поскольку сокращает продолжительность продуктивного использования коров в отрасли», — говорит он.
В хозяйствах «Деревенского молочного завода» себестоимость производства молока выросла за год на 27% — с 30 до 38 руб./л. «Увеличение цен на металл стало импульсом к удорожанию многих позиций, в том числе в АПК: повысилась стоимость запчастей, ремонта и обслуживания техники во время сельхозработ, удобрений и ГСМ, — вторит остальным Сухинин. — В нашем регионе есть небольшие хозяйства, где рост себестоимости превысил 35%, но при этом отпускные цены почти не изменились».
Из-за удорожания кормов, вызванного повышением затрат на их заготовку и погодными аномалиями, пришлось изменить рацион КРС: животные вовремя не получили жмых, питались кормом низкого качества, в результате чего потери по надоям составили порядка 5 л молока с фуражной коровы. Средний надой сократился с 7,5 тыс. до 6 тыс. л в годовом выражении, но даже при таких показателях компания к концу года выйдет на плановые показатели, надеется Сухинин.
«Оценивая результаты развития бизнеса в уходящем году, можно сказать, что наше хозяйство не останавливается на достигнутых показателях, а постепенно идет к намеченным целям и развивает производство», — комментирует гендиректор племенного завода «Покровское» (Вологодская область) Василий Жильцов. Так, за девять месяцев 2021 года надой на корову составил 7,97 тыс. кг, что на 78 кг больше к аналогичному периоду в 2020-м. По итогам года руководитель рассчитывает выйти на 10,5 тыс. кг. По его словам, производство удается наращивать благодаря правильному подходу к здоровью, содержанию, кормлению скота. Немалую роль для этого играет и слаженная работа зооветспециалистов и руководящего состава предприятия, добавляет Жильцов.
А вот динамика цен реализации была невысокая: к 1 октября по сравнению с 1 января 2021-го молоко подорожало на 10%, при росте себестоимости на 24,5%. Главными причинами увеличения затрат стало повышение цен на медикаменты, прочие материалы для обслуживания животноводства, а также корма. «Дождливая погода весной и продолжительная засуха в летнее время, резкое увеличение цен на удобрения привели к росту себестоимости зерна. Урожайность по зерновой группе по отношению к плановой снизилась на 8,7 ц/га, — сообщает руководитель. — В связи с неблагоприятными погодными условиями весной и летом, дальнейшая засуха привела к недобору зеленой массы. Таким образом, себестоимость кормовых культур тоже выросла, так как приходилось скашивать травы в фазе, не достигшей полного развития растения». Часть кормовых составляющих племзаводу пришлось докупать — кукурузу (200 т) и рапсовый шрот (160 т в месяц). Стоимость добавок и кормов в 2021 году выросла от 20% до 45%, утверждает Жильцов. «Исходя из такой динамики цен и себестоимости, можно сказать, что рентабельность производства за январь-сентябрь уже снизилась на 20,4% к аналогичному периоду прошлого года», — делится руководитель.
Инвесторы взяли паузу
Объемы господдержки молочной отрасли с 2015 года выросли более чем в два раза. За последние три года они находятся на относительно стабильном уровне — около 35 млрд руб./год из федерального бюджета, следует из отчетов Минсельхоза. Однако повышение ключевой ставки ЦБ на 2,5 п. п. в этом году фактически на треть увеличило обязательства бюджета по субсидированию: при сохранении валового объема господдержки ее доступность снижается, отмечает «Союзмолоко». И это важный риск с точки зрения реализации будущих крупных инвестпроектов в отрасли. «Молочное животноводство — один из наиболее капиталоемких секторов АПК с длинным циклом производства, поэтому, несмотря на сохранение всех инструментов господдержки, в том числе «капексов», сроки окупаемости проектов значительно увеличились, что не может не смущать новых инвесторов», — комментирует Груздев. Безусловно, на фоне резкого роста себестоимости и сокращения доходности в течение 2020-2021 годов, увеличения бюджета новых ферм, повышения конкуренции за средства господдержки, а также общей турбулентности и невозможности точных прогнозов, инвестпривлекательность отрасли существенно снизилась.
Поскольку ввод в эксплуатацию молочных комплексов происходит через один-полтора года, а выход на мощность через два, то эффект от сокращения инвестиций в сектор в текущем году еще не проявился в полной мере, считает эксперт. «Сейчас мы видим результат вложений предыдущих пары лет, а отложенные эффекты ситуации 2021-го отрасль будет ощущать на себе еще ближайшие два-три года», — считает эксперт.
По оценке «НЕО Центр», в последние годы инвестиции в молочное животноводство составляют около 50 млрд руб. ежегодно, в то время как 10 лет назад данный показатель составлял порядка 20 млрд руб. в год. По словам партнера «НЕО Центр» Инны Гольфанд, некоторые инвесторы и теперь уверены, что трудности носят временный характер. «“Золотое время” вложений в сырье закончилось еще несколько лет назад, и многие крупные стратегические инвесторы завершают свои программы, а они являются основным драйвером сырьевого сектора, — напоминает Груздев. — Если мы посмотрим на топ-30 крупнейших производителей, то еще 10-15 лет назад большинства этих компаний просто не было — они созданы “с нуля”, и только за последние пять лет их вклад в рост объемов производства молока составил 43% (55% от объемов СХО, а в пиковые годы достигал 80%)».
В этом году было реализовано несколько крупных инвестпроектов. Среди них проекты «Русмолко» и ГК «Агропромкоплектация», которые вместе с «ЭкоНивой» и в 2020-м были лидерами по приросту объемов среди тридцатки крупнейших производителей молока, отмечает Груздев. В частности, «Русмолко» в текущем году анонсировала продолжение инвестиционной программы на 4,5 млрд руб., а «Агропромкоплектация» завершила строительство двух молочных комплексов на 12 тыс. и 6 тыс. голов, а также специализированной фермы по выращиванию молодняка. Выход на проектную мощность этих объектов позволит компании нарастить производство молока более чем в два раза и претендовать на выход в топ-5.
Помимо них расширялись или выходили на полную мощность комплексы АПХ «Залесье», «Дороничи», «Дамате», «Самаринское», «Красный маяк». Планируют расширение племзавод «Трудовой», «АПК Продовольственная программа» и ряд других компаний. Масштабные планы у агрохолдинга «Степь» и «Румелко».
Однако, некоторые предприятия в условиях роста затрат на производство молока приняли решение о закрытии непрофильных активов. Так, ГК «Русагро» объявила о продаже молочной фермы. Ранее оптимизировали бизнес, сократив молочные активы, «Мираторг» и «Красный Восток». «Консолидация в молочном секторе продолжится, при этом сильнейшие игроки, несмотря на новые условия работы в отрасли, пока не заявляют о том, что хотят выйти из бизнеса», — акцентирует внимание Белов. По мнению Груздева, крупные игроки продолжат наращивать мощности и надои, за счет чего увеличат свою долю в общем производстве, — с другой стороны, с рынка будут уходить небольшие наименее эффективные компании.
В 2021 же году сделки M&A на молочном рынке были единичными и, за исключением покупок «ЭкоНивы», носили региональный характер. В перспективе 3-5 лет ситуация вряд ли изменится в силу ряда причин, считает эксперт Streda Consulting. Во-первых, сейчас эффективнее построить новую ферму, чем переплачивать за действующий актив. Во-вторых, рынок молока исключительно региональный и эффект масштаба не так значим, как в мясе, поэтому слияния и поглощения не дают эффекта синергии для бизнеса. В-третьих, отрасль фрагментирована, и даже крупнейшие игроки остаются, по сути, региональными, и масштаб бизнеса не позволяет активно идти в M&A, поясняет Груздев.
Конкуренция на молочном рынке в последние годы усиливается, добавляет Инна Гольфанд. Через 3-5 лет она ожидает волну сделок по слиянию и поглощению мелких товарных предприятий крупными вертикально интегрированными холдингами. Однако вероятнее, что консолидация начнется в сегменте переработки, поскольку там конкуренция выше, чем в производстве молока-сырья, полагает эксперт.
Время развивать экспорт
Действенным способом снизить давление на молочный рынок в условиях ограниченного спроса является развитие экспорта, считают эксперты. «В силу низкого спроса со стороны отечественных покупателей расширение внешних поставок видится одним из главных решений для развития российской молочной отрасли», — уверена Наталья Пенькова. Сейчас крупнейшими по объему импорта российской молочной продукции странами являются Казахстан, (восточная) Украина, Беларусь, перечисляет она.
По данным ИКАР, в Казахстан за январь-август 2021 года было вывезено порядка 35% от общего объема поставок за рубеж, при этом основную долю экспорта в эту страну занимают кисломолочная продукция, сыры и творог, сыворотка, сгущенное молоко. В Украину и Беларусь вывозится значительно меньше — 17% и 13% соответственно. Украина в основном импортирует питьевое молоко, Беларусь — йогурты и различную кисломолочную продукцию.
За восемь месяцев этого года объемы экспорта, как в стоимостном, так и натуральном выражении, выросли по всем ключевым молокоемким категориям. К 2020-му молочной продукции было экспортировано на 27,8 тыс. т (в весе продукции) и на $59,7 млн больше. Основной прирост отгрузок в 2021-м происходил по таким категориям, как сыворотка (в 2,2 раза) и мороженое (плюс 5,5 тыс. т), сообщает Пенькова.
В 2021 году российская молочная продукция поставлялась также в Алжир, Египет, Саудовскую Аравию, Оман, Японию, Тайвань, Южную Корею и Вьетнам, напоминает Белов. Для поставок сухих молочных продуктов открыт Китай. Для поддержки экспорта «молочки» была введена компенсация затрат на транспортировку продукции за рубеж, которая составляет 25% от общей стоимости затрат на логистику, то есть включает и зарубежное «плечо». Также запущена компенсация до 90% затрат на сертификацию продукции на внешних рынках, рассказывает эксперт.
«Прежде чем развивать экспорт, нужно достичь целевых показателей по самообеспечению молоком и молочной продукцией у себя в стране, чтобы не зависеть от импорта, — высказывает мнение Александр Сухинин. — Нужны справедливые цены на продукцию производителей молока: к примеру, в Европе ценовой коридор согласовывают чиновники, размер торговой наценки общедоступен». В России же торговая наценка сетей в 2020—2021 годах выросла на некоторые молочные продукты с 20 до 80%. Но делается в стране это негласно, а такого быть не должно, уверен руководитель.
Развиваются новые направления господдержки предприятий-экспортеров, связанные с ростом поставок за рубеж: помимо субсидирования экспортной логистики, в стадии обсуждения находится вопрос относительно стимулирования инвестиций в переработку, ориентированную на внешнеторговых партнеров, в том числе за счет не только льготных кредитов, но и возмещения прямых понесенных затрат. «Союзмолоко» считает, что комплекс мер господдержки молочной отрасли достаточно сбалансирован; важно, чтобы в перспективе он сохранился в таком же виде и объемы не были снижены.
Впрочем, в последние годы объем господдержки молочной отрасли, выделяемой из федерального бюджета, остается стабильным. Эти средства распределяются по нескольким основным направлениям. Первое — льготное кредитование, короткие и инвестиционные кредиты. Второе — возмещение прямых понесенных затрат при строительстве молочных ферм (CAPEX). Также в рамках единой субсидии действуют доплаты на литр произведенного молока и племенная поддержка.
ГК «Молвест» благодаря программе по компенсации капитальных затрат реализовала семь проектов — без нее был бы один, не скрывают в компании. «С помощью “капексов” удалось кардинально изменить облик молочного животноводства в стране. Новые проекты в России эффективнее европейских ферм, они заложили фундамент развития молочного животноводства, кормопроизводства, переработки молока», — комментирует Анатолий Лосев. Однако, по его мнению, сумму возмещения на одно стойло-место при создании новых объектов в молочном животноводстве необходимо увеличить на 70-80% из-за резкого роста стоимости стройматериалов.
Контроль за качеством молока нужно усилить
Селекционный контроль качества молока, который является обязательным исследованием для всех племенных предприятий КРС, расширяет свои границы: новой тенденцией 2021 года стало открытие сети независимых лабораторий в стране с целью анализа качества молока для широкого круга товарных ферм. Высокая концентрация новых лабораторий отмечена в Москве и Московской области. «Да, сейчас растет число таких предприятий, которые хотят получать точные результаты тестирования молока, обязательно с новыми параметрами — такими как мочевина, кетоновые тела и количество соматических клеток — и, конечно, с аналитическими отчетами. Я думаю, здесь важна именно точность результатов, которая обеспечивается обязательной калибровкой оборудования — это должны быть анализаторы молока, способные обеспечивать высокоточные тестирования», — отмечает руководитель лаборатории селекционного контроля качества молока компании «Агроплем» Катерина Пантюх.
По ее словам, тестирование молока на основные показатели (жир, белок, количество соматических клеток) важно для создания селекционных индексов. Именно достижение селекционных задач, таких как повышение удоев или увеличение содержания жира и белка в молоке или улучшение фертильности стада, позволяет сделать бизнес экономически эффективным и увеличить прибыль.
С другой стороны, некоторые показатели, которые определяются при тестировании молока, можно использовать сразу для принятия управленческих решений. Ярким примером, по мнению Пантюх, является такой параметр, как мочевина. Соотношение содержания мочевины к белку в молоке может многое нам сказать о кормлении животного. Определение уровня мочевины для каждого животного в стаде позволяет контролировать результаты кормления животных и корректировать их рацион.
Важно контролировать содержание соматических клеток, особенно при хроническом их повышении, обращает внимание эксперт. Нужно уделять особое внимание животным, чтобы не допустить появления субклинического мастита. Эти и многие другие параметры формируют так называемую систему улучшения стада — комплекс ежемесячных мер, которые включают в себя уникальную идентификацию животных, сбор данных о них, проведение контрольных доек для всех лактирующих коров, тестирование молока в лаборатории, анализ полученных данных для принятия управленческих решений.
«Хорошее молоко-сырье с постоянно высоким качеством можно обеспечить, только имея здоровое стадо, — уверена руководитель направления «Молочное животноводство и корма» компании «FOSS Россия» Ирина Елизарова. — Ведь даже 2% больных коров могут сильно испортить сборное молоко, поставляемое на переработку, поэтому основой производства должны быть регулярное тестирование дойного стада и профилактика основных заболеваний».
Так как на создание современной и хорошо оснащенной молочной лаборатории потребуется минимум 50 млн руб., то делать такую лабораторию в каждом хозяйстве не имеет смысла. Как показывает европейский опыт, нужно создавать одну-две крупные лаборатории на регион, чтобы иметь максимальную загрузку оборудования, предлагает Елизарова. Пропускная способность современных экспресс-анализаторов составляет до 600 проб в час на все основные параметры: жир, белок, СОМО, лактоза, мочевина, казеин, соматические клетки, профиль жирных кислот. Качество анализа в таких лабораториях несравнимо выше тех методов, которые обычно есть в наличии на молочной ферме, уверяет она.