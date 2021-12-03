Затратные надои. Уходящий год стал уникальным по темпам роста себестоимости молока в России

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Затраты на производство молока-сырья за 10 месяцев 2021 года увеличились на 28%, его переработки — на 14-16% к аналогичному периоду 2020-го. Рост спровоцировало удорожание кормов, запчастей, минеральных удобрений, ветеринарных препаратов, ГСМ и прочего. При этом ценник на торговой полке подрос лишь на 4,5%. Эксперты рынка видят необходимость в изменении ценообразования, развитии экспорта и снижении издержек путем корректировки рациона КРС, анализа генетики, лабораторных исследований

Увеличение себестоимости производства молока-сырья в январе — октябре 2021 года на 28% к такому же периоду годом ранее произошло из-за существенного роста расходов, которое не было компенсировано повышением отпускных цен, считает Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Среди причин увеличения затрат, которые обозначены в официальном обращении организации в Минпромторг и ФАС России, указаны девальвация рубля, удорожание кормов (до 60% в себестоимости), импортных составляющих, удобрений, упаковки, рост тарифов на электроэнергию и ГСМ.



Корма подорожали



Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в сентябре 2021-го составил 102,6%, за месяц показатель вырос на 2,6% и заметно (+16,6%) превышал уровень соответствующего периода 2020 года. В августе RMCI также был выше прошлогодних цифр (+15,9%). «В этом году выросли абсолютно все статьи затрат», — констатирует гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.



По данным Минсельхоза, из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковки и ГСМ стоимость сырого молока у производителей поднялась до 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — до 49,1 руб./кг (+7,9%). «Основным драйвером увеличения себестоимости сырья стало существенное повышение расходов на корма», — комментирует эксперт. В частности, цена высокобелковых кормов в зависимости от региона выросла от 40 до 50%. На современных молочных фермах их доля значительная, поэтому они внесли существенный вклад в рост себестоимости. Негативно на рационе животных сказалась засуха, которая отмечалась в ряде регионов ЮФО, ПФО, ЦФО, частично на Урале и в Западной Сибири. В результате подорожали традиционные сочные и грубые корма. Кроме того, в высокобелковых кормах большую долю занимают премиксы, которые импортируются в Россию, их стоимость за последние полтора года стала больше на 15-20%, знает Белов. Новый высокий уровень себестоимости молока для многих хозяйств оказался неприемлемым, в связи с чем им пришлось сокращать поголовье КРС либо менять рацион питания животных.



В пострадавших от засухи регионах в этом году наблюдался дефицит кормов, подтверждает старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Наталья Пенькова. Как следствие, некоторые хозяйства сократили поголовье или полностью избавились от него: в сельхозогранизациях на начало октября 2021 года стадо молочных коров было на 1,4% ниже, чем в 2020-ом, приводит данные она. По словам Пеньковой, за год стоимость свекловичного жома выросла на 30%, соевого шрота — на 117%, кукурузы — на 61%, комбикормов — на 30%. Из-за этого некоторые производители переориентировались на более дешевые и примитивные рационы КРС, что во многих случаях привело к падению продуктивности коров. Если в 2019—2020 года надои в сельхозорганизациях в среднем увеличивались на 6-6,5%, то на начало октября этого года рост продуктивности составил всего 2,8%, и темпы повышения показателя снижаются, отмечает эксперт.



«С одной стороны, сокращение поголовья — это нормальный процесс: динамика уменьшения численности фуражных коров наблюдается на протяжении последних лет, но при этом мы видели, что растет продуктивность животных. Проблема-2021 заключается в том, что ускорились темпы выбытия поголовья одновременно с падением продуктивности», — акцентирует внимание Белов. По его мнению, эти два ключевых тренда оказали колоссальное влияние на молочную отрасль: в комплексе с повышением затрат они привели к снижению доходности бизнеса.



В результате темпы прироста объемов производства товарного молока упали в 4-5 раз. Если в последние годы валовой надой во всех хозяйствах стабильно увеличивался в среднем на 1 млн т или 4-5% в год, то за девять месяцев 2021-го прирост не превысил 1%. По прогнозу «Союзмолока», по итогам года прибавка объемов в целом будет не более 150-200 тыс. т.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев уверен, что до конца года ситуация уже не сможет серьезно поменяться и рост надоя в сельхозпредприятиях страны не превысит 1%, а скорее будет ближе к 0,5-0,7% — это всего лишь около 150 тыс. т товарного молока. Более того, по ряду молочных регионов продолжает фиксироваться снижение производства от 2% до 8%: например, в Краснодарском крае, на Алтае и в других регионах Сибири, и даже Ленинградская, Московская и Свердловская области пока «минусуют», говорит он.



«В 2021 году в молочной отрасли в единую волну сложился целый ряд негативных факторов, которые в совокупности привели к сокращению производства, — продолжает Груздев. — Сначала резкий рост себестоимости, не отыгранный повышением цен на молоко, вынудил хозяйства экономить и сворачивать планы по инвестициям, а потом добавился фактор погоды: сперва жара ударила по надоям и воспроизводству стада, а затем дожди и ранний снег — по качеству кормов». По словам эксперта, 2022 год отрасль встретит уже в других реалиях: себестоимость молока вышла на новый, более высокий уровень, который резко поднял требования к эффективности молочных ферм, а в перспективе — скорректирует и их инвестиционные приоритеты.







Доходность отрасли упала



Аграрии подтверждают: в 2021 году увеличились буквально все статьи затрат, а рентабельность бизнеса заметно снизилась. Среди причин роста себестоимости готовой продукции в конце года — запуск обязательной маркировки и затраты с ней связанные. Из-за введения новой системы у игроков рынка возникло много сложностей с точки зрения реализации проектов на практике, подтверждает «Союзмолоко». Это касается, прежде всего, внедрения решений и готовности интеграторов поставлять оборудование. Значительный рост стоимости упаковки наблюдается для тех предприятий, которые выбирают типографский способ нанесения кодов маркировки, считает организация.



«С 1 декабря стала обязательной маркировка молочной продукции сроком годности менее 40 дней, но российские интеграторы оборудования оказались не готовы к ее внедрению. Нужного и востребованного оборудования по маркировке на российском рынке не найти, тем более в удаленных регионах, где выбор ограничен. В результате от этого опять страдают производители», — говорит директор «Деревенского молочного завода» (Кемеровская область) Александр Сухинин.



В период подготовки ко второму этапу маркировки возникали некоторые сложности, признает гендиректор ГК «Молвест» (Воронежская область; производство, переработка молока — более 500 тыс. т в год) Анатолий Лосев. Типографии, с которыми сотрудничает группа, оказались не готовы к печати кодов на упаковке, поэтому компания закупила принтеры и другое оборудование для нанесения кодов непосредственно на производственных линиях. Введение маркировки снизило инвестиции непосредственно в модернизацию и расширение производства, утверждает руководитель. «На маркировку в этом году мы направили около 300 млн руб. Сумма складывается из обязательных отчислений, стоимости нанесения кода, амортизации оборудования по нанесению, оплаты труда персонала, который обслуживает машины, занимается учетом кодов и из потерь продукта, который не продан по причине не считывания кода. Это примерно треть годового инвестиционного бюджета», — подсчитал Лосев.







В результате влияния всех факторов с декабря 2020-го доходность в секторе сократилась более чем в три раза, а рост себестоимости на составляющие конечного продукта составил от 12 до 70%, утверждает руководитель. Во многом удорожание продиктовано низким урожаем кормовых культур в 2020—2021 годах. Существенно выросла стоимость высокобелковых кормов и премиксов для животных. И хотя группа владеет собственным комбикормовым заводом, часть компонентов для изготовления кормов, например, премиксы, соевый шрот закупает у партнеров. Ветеринарные препараты поднялись в цене с начала года на 14%. И эта цифра еще весьма скромная, отмечает Лосев, поскольку контракты на поставку были заключены в начале года, а цены для поставщиков зафиксированы. Горючее подорожало на 12%, а на некоторые позиции по смазочным материалам разница всего за год достигла 100%. При этом цены на свою продукцию для розничных сетей компания подняла только на 4-6%. «В целом картина складывается не самая благоприятная и для производителей, и для переработчиков сырого молока, — констатирует руководитель. — В среднесрочной перспективе отрасль перестала быть инвестиционно-привлекательной. Более уверенно сейчас себя чувствуют только те предприятия, у которых сильные бренды, контракты с федеральными сетями и большие обороты».



«ЭкоНива» в 2021 году планирует произвести свыше 1,1 млн т сырого молока. Таким образом, она станет первой в России компанией, преодолевшей миллионный рубеж в производстве молока-сырья по итогам календарного года. По сравнению с 2020-м рост составит не менее 18-20%. Это стало возможным благодаря реализации инвестпрограммы 2016-2020 годов. По состоянию на середину ноября группа управляла 40 животноводческими комплексами в 11 регионах России. Общее поголовье «ЭкоНивы» превышает 212 тыс. КРС, из которых свыше 110 тыс. — фуражные коровы. «Повсеместный рост цен на мировом и внутреннем рынках повлиял на АПК в 2021 году, при этом молочная отрасль оказалась одной из самых инертных в части реагирования на изменения рыночной конъюнктуры, поскольку выпускаемая продукция имеет высокую социальную значимость», — комментирует первый заместитель гендиректора ГК «ЭкоНива» Сергей Ляшко.



По его словам, себестоимость производства сырого молока в компании существенно выросла на фоне удорожания компонентов кормов, премиксов, удобрений, ГСМ. Пока «ЭкоНиве» удается большей частью сдерживать повышение цен на свою продукцию благодаря вертикальной интеграции и тому, что часть средств производства закуплены и сформированы ранее, на более выгодных условиях. Однако возможностей компенсировать негативное влияние внешних факторов на себестоимость молока-сырья становится все меньше, признает Ляшко.



ГК «Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл», Сингапур) в этом году вошла в тройку крупнейших производителей молока в России. «Это результат реализации стратегии, направленной на развитие направления молочного животноводства и создание максимально эффективных ферм, — сообщает гендиректор компании Суманта Кумар Де. — В этом году мы инвестировали в развитие всех четырех наших проектов в молочном бизнесе». Так, осенью группа завершила реализацию проекта крупнейшей в стране фермы замкнутого цикла на 7,2 тыс. дойных коров (в Пензенской области), вложения в проект составили 7 млрд руб. После выхода на плановую мощность здесь будет производиться 300 т молока ежедневно, что эквивалентно 10 средним молочным комплексам. Также в этом году 700 млн руб. направлено в расширение фермы в Наровчатском районе Пензенской области, где дополнительно возводятся объекты для 3 тыс. нетелей. «Ввод новых предприятий, расширение действующих позволят нам по итогам 2021 года произвести порядка 175 тыс. т молока, это на 34% больше, чем годом ранее», — говорит топ-менеджер.



В этом году «Русмолко» также отмечает рост себестоимости производства молока. Всего же с начала пандемии она увеличилась уже на 27-28%. Главная причина — удорожание основных составляющих: кормов и операционных затрат. При этом компания полностью обеспечивает свое поголовье КРС кормами собственного производства: земельный банк компании насчитывает 150 тыс. га земли. В этом году заготовлено 350 тыс. т кормов, 40 тыс. т кукурузы — этого хватит на 1,5 года, уверяет Суманта Кумар Де. Полная обеспеченность кормами позволяет группе выполнять план по производству молока и управлять его себестоимостью.



Кроме глобального повышения цен на агрокультуры, в последние два года также отмечается общемировой рост стоимости удобрений, ветпрепаратов, энергоносителей, металлов и прочих элементов в структуре затрат, продолжает топ-менеджер. Скачок мировых цен на газ и энергоносители за последние несколько месяцев будет иметь отложенный эффект и еще скажется на росте себестоимости производства молока в ближайшие месяцы, прогнозирует он. «Таким образом, увеличение себестоимости — это не следствие внутренних процессов в российском агросекторе, это влияние на российский рынок глобальных трендов», — подчеркивает Суманта Кумар Де.



По мнению руководителя, в такой ситуации важно, чтобы цена молочной продукции для населения оставалась доступной. Поэтому производители меняют свои бизнес-процессы таким образом, чтобы в непростых условиях получать хоть какую-то минимальную прибыль. Конечно, маржинальность бизнеса существенно уменьшилась, но все же не достигла отрицательных значений, акцентирует внимание он.



«Дамате» в этом году произведет более 55 тыс. т молока. Под управлением компании находится одна из самых современных молочных ферм в Сибири, расположенная в Тюменской области. Она рассчитана на содержание 11,5 тыс. голов КРС, включая 6 тыс. коров. «Ферма — достаточно молодое предприятие, введена в эксплуатацию полностью в прошлом году», — рассказывает гендиректор компании Рашид Хайров. По его словам, с 2021 года «Дамате» реализует на базе комплекса масштабный генетический проект по внедрению передовых технологий — геномного тестирования, ЭКО, пересадки эмбрионов. Реализация проекта позволит повысить продуктивность животных, заменить неэффективных и малоценных коров и сформировать стадо с правильной структурой.



2021 год обнажил проблемы с воспроизводством стада молочных ферм, считает директор «Уралплемцентр» (разведение племенных животных, Свердловская область) Владимир Мымрин. «Количество отелов значительно сократилось по сравнению с 2020-м, и одна из причин этого — широкое применение дорогого импортного сексированного семени, хотя это экономически не оправдано, поскольку сокращает продолжительность продуктивного использования коров в отрасли», — говорит он.



В хозяйствах «Деревенского молочного завода» себестоимость производства молока выросла за год на 27% — с 30 до 38 руб./л. «Увеличение цен на металл стало импульсом к удорожанию многих позиций, в том числе в АПК: повысилась стоимость запчастей, ремонта и обслуживания техники во время сельхозработ, удобрений и ГСМ, — вторит остальным Сухинин. — В нашем регионе есть небольшие хозяйства, где рост себестоимости превысил 35%, но при этом отпускные цены почти не изменились».



Из-за удорожания кормов, вызванного повышением затрат на их заготовку и погодными аномалиями, пришлось изменить рацион КРС: животные вовремя не получили жмых, питались кормом низкого качества, в результате чего потери по надоям составили порядка 5 л молока с фуражной коровы. Средний надой сократился с 7,5 тыс. до 6 тыс. л в годовом выражении, но даже при таких показателях компания к концу года выйдет на плановые показатели, надеется Сухинин.



«Оценивая результаты развития бизнеса в уходящем году, можно сказать, что наше хозяйство не останавливается на достигнутых показателях, а постепенно идет к намеченным целям и развивает производство», — комментирует гендиректор племенного завода «Покровское» (Вологодская область) Василий Жильцов. Так, за девять месяцев 2021 года надой на корову составил 7,97 тыс. кг, что на 78 кг больше к аналогичному периоду в 2020-м. По итогам года руководитель рассчитывает выйти на 10,5 тыс. кг. По его словам, производство удается наращивать благодаря правильному подходу к здоровью, содержанию, кормлению скота. Немалую роль для этого играет и слаженная работа зооветспециалистов и руководящего состава предприятия, добавляет Жильцов.



А вот динамика цен реализации была невысокая: к 1 октября по сравнению с 1 января 2021-го молоко подорожало на 10%, при росте себестоимости на 24,5%. Главными причинами увеличения затрат стало повышение цен на медикаменты, прочие материалы для обслуживания животноводства, а также корма. «Дождливая погода весной и продолжительная засуха в летнее время, резкое увеличение цен на удобрения привели к росту себестоимости зерна. Урожайность по зерновой группе по отношению к плановой снизилась на 8,7 ц/га, — сообщает руководитель. — В связи с неблагоприятными погодными условиями весной и летом, дальнейшая засуха привела к недобору зеленой массы. Таким образом, себестоимость кормовых культур тоже выросла, так как приходилось скашивать травы в фазе, не достигшей полного развития растения». Часть кормовых составляющих племзаводу пришлось докупать — кукурузу (200 т) и рапсовый шрот (160 т в месяц). Стоимость добавок и кормов в 2021 году выросла от 20% до 45%, утверждает Жильцов. «Исходя из такой динамики цен и себестоимости, можно сказать, что рентабельность производства за январь-сентябрь уже снизилась на 20,4% к аналогичному периоду прошлого года», — делится руководитель.







Инвесторы взяли паузу



Объемы господдержки молочной отрасли с 2015 года выросли более чем в два раза. За последние три года они находятся на относительно стабильном уровне — около 35 млрд руб./год из федерального бюджета, следует из отчетов Минсельхоза. Однако повышение ключевой ставки ЦБ на 2,5 п. п. в этом году фактически на треть увеличило обязательства бюджета по субсидированию: при сохранении валового объема господдержки ее доступность снижается, отмечает «Союзмолоко». И это важный риск с точки зрения реализации будущих крупных инвестпроектов в отрасли. «Молочное животноводство — один из наиболее капиталоемких секторов АПК с длинным циклом производства, поэтому, несмотря на сохранение всех инструментов господдержки, в том числе «капексов», сроки окупаемости проектов значительно увеличились, что не может не смущать новых инвесторов», — комментирует Груздев. Безусловно, на фоне резкого роста себестоимости и сокращения доходности в течение 2020-2021 годов, увеличения бюджета новых ферм, повышения конкуренции за средства господдержки, а также общей турбулентности и невозможности точных прогнозов, инвестпривлекательность отрасли существенно снизилась.



Поскольку ввод в эксплуатацию молочных комплексов происходит через один-полтора года, а выход на мощность через два, то эффект от сокращения инвестиций в сектор в текущем году еще не проявился в полной мере, считает эксперт. «Сейчас мы видим результат вложений предыдущих пары лет, а отложенные эффекты ситуации 2021-го отрасль будет ощущать на себе еще ближайшие два-три года», — считает эксперт.



По оценке «НЕО Центр», в последние годы инвестиции в молочное животноводство составляют около 50 млрд руб. ежегодно, в то время как 10 лет назад данный показатель составлял порядка 20 млрд руб. в год. По словам партнера «НЕО Центр» Инны Гольфанд, некоторые инвесторы и теперь уверены, что трудности носят временный характер. «“Золотое время” вложений в сырье закончилось еще несколько лет назад, и многие крупные стратегические инвесторы завершают свои программы, а они являются основным драйвером сырьевого сектора, — напоминает Груздев. — Если мы посмотрим на топ-30 крупнейших производителей, то еще 10-15 лет назад большинства этих компаний просто не было — они созданы “с нуля”, и только за последние пять лет их вклад в рост объемов производства молока составил 43% (55% от объемов СХО, а в пиковые годы достигал 80%)».



В этом году было реализовано несколько крупных инвестпроектов. Среди них проекты «Русмолко» и ГК «Агропромкоплектация», которые вместе с «ЭкоНивой» и в 2020-м были лидерами по приросту объемов среди тридцатки крупнейших производителей молока, отмечает Груздев. В частности, «Русмолко» в текущем году анонсировала продолжение инвестиционной программы на 4,5 млрд руб., а «Агропромкоплектация» завершила строительство двух молочных комплексов на 12 тыс. и 6 тыс. голов, а также специализированной фермы по выращиванию молодняка. Выход на проектную мощность этих объектов позволит компании нарастить производство молока более чем в два раза и претендовать на выход в топ-5.



Помимо них расширялись или выходили на полную мощность комплексы АПХ «Залесье», «Дороничи», «Дамате», «Самаринское», «Красный маяк». Планируют расширение племзавод «Трудовой», «АПК Продовольственная программа» и ряд других компаний. Масштабные планы у агрохолдинга «Степь» и «Румелко».



Однако, некоторые предприятия в условиях роста затрат на производство молока приняли решение о закрытии непрофильных активов. Так, ГК «Русагро» объявила о продаже молочной фермы. Ранее оптимизировали бизнес, сократив молочные активы, «Мираторг» и «Красный Восток». «Консолидация в молочном секторе продолжится, при этом сильнейшие игроки, несмотря на новые условия работы в отрасли, пока не заявляют о том, что хотят выйти из бизнеса», — акцентирует внимание Белов. По мнению Груздева, крупные игроки продолжат наращивать мощности и надои, за счет чего увеличат свою долю в общем производстве, — с другой стороны, с рынка будут уходить небольшие наименее эффективные компании.



В 2021 же году сделки M&A на молочном рынке были единичными и, за исключением покупок «ЭкоНивы», носили региональный характер. В перспективе 3-5 лет ситуация вряд ли изменится в силу ряда причин, считает эксперт Streda Consulting. Во-первых, сейчас эффективнее построить новую ферму, чем переплачивать за действующий актив. Во-вторых, рынок молока исключительно региональный и эффект масштаба не так значим, как в мясе, поэтому слияния и поглощения не дают эффекта синергии для бизнеса. В-третьих, отрасль фрагментирована, и даже крупнейшие игроки остаются, по сути, региональными, и масштаб бизнеса не позволяет активно идти в M&A, поясняет Груздев.



Конкуренция на молочном рынке в последние годы усиливается, добавляет Инна Гольфанд. Через 3-5 лет она ожидает волну сделок по слиянию и поглощению мелких товарных предприятий крупными вертикально интегрированными холдингами. Однако вероятнее, что консолидация начнется в сегменте переработки, поскольку там конкуренция выше, чем в производстве молока-сырья, полагает эксперт.







Время развивать экспорт



Действенным способом снизить давление на молочный рынок в условиях ограниченного спроса является развитие экспорта, считают эксперты. «В силу низкого спроса со стороны отечественных покупателей расширение внешних поставок видится одним из главных решений для развития российской молочной отрасли», — уверена Наталья Пенькова. Сейчас крупнейшими по объему импорта российской молочной продукции странами являются Казахстан, (восточная) Украина, Беларусь, перечисляет она.



По данным ИКАР, в Казахстан за январь-август 2021 года было вывезено порядка 35% от общего объема поставок за рубеж, при этом основную долю экспорта в эту страну занимают кисломолочная продукция, сыры и творог, сыворотка, сгущенное молоко. В Украину и Беларусь вывозится значительно меньше — 17% и 13% соответственно. Украина в основном импортирует питьевое молоко, Беларусь — йогурты и различную кисломолочную продукцию.



За восемь месяцев этого года объемы экспорта, как в стоимостном, так и натуральном выражении, выросли по всем ключевым молокоемким категориям. К 2020-му молочной продукции было экспортировано на 27,8 тыс. т (в весе продукции) и на $59,7 млн больше. Основной прирост отгрузок в 2021-м происходил по таким категориям, как сыворотка (в 2,2 раза) и мороженое (плюс 5,5 тыс. т), сообщает Пенькова.







В 2021 году российская молочная продукция поставлялась также в Алжир, Египет, Саудовскую Аравию, Оман, Японию, Тайвань, Южную Корею и Вьетнам, напоминает Белов. Для поставок сухих молочных продуктов открыт Китай. Для поддержки экспорта «молочки» была введена компенсация затрат на транспортировку продукции за рубеж, которая составляет 25% от общей стоимости затрат на логистику, то есть включает и зарубежное «плечо». Также запущена компенсация до 90% затрат на сертификацию продукции на внешних рынках, рассказывает эксперт.



«Прежде чем развивать экспорт, нужно достичь целевых показателей по самообеспечению молоком и молочной продукцией у себя в стране, чтобы не зависеть от импорта, — высказывает мнение Александр Сухинин. — Нужны справедливые цены на продукцию производителей молока: к примеру, в Европе ценовой коридор согласовывают чиновники, размер торговой наценки общедоступен». В России же торговая наценка сетей в 2020—2021 годах выросла на некоторые молочные продукты с 20 до 80%. Но делается в стране это негласно, а такого быть не должно, уверен руководитель.



Развиваются новые направления господдержки предприятий-экспортеров, связанные с ростом поставок за рубеж: помимо субсидирования экспортной логистики, в стадии обсуждения находится вопрос относительно стимулирования инвестиций в переработку, ориентированную на внешнеторговых партнеров, в том числе за счет не только льготных кредитов, но и возмещения прямых понесенных затрат. «Союзмолоко» считает, что комплекс мер господдержки молочной отрасли достаточно сбалансирован; важно, чтобы в перспективе он сохранился в таком же виде и объемы не были снижены.



Впрочем, в последние годы объем господдержки молочной отрасли, выделяемой из федерального бюджета, остается стабильным. Эти средства распределяются по нескольким основным направлениям. Первое — льготное кредитование, короткие и инвестиционные кредиты. Второе — возмещение прямых понесенных затрат при строительстве молочных ферм (CAPEX). Также в рамках единой субсидии действуют доплаты на литр произведенного молока и племенная поддержка.



ГК «Молвест» благодаря программе по компенсации капитальных затрат реализовала семь проектов — без нее был бы один, не скрывают в компании. «С помощью “капексов” удалось кардинально изменить облик молочного животноводства в стране. Новые проекты в России эффективнее европейских ферм, они заложили фундамент развития молочного животноводства, кормопроизводства, переработки молока», — комментирует Анатолий Лосев. Однако, по его мнению, сумму возмещения на одно стойло-место при создании новых объектов в молочном животноводстве необходимо увеличить на 70-80% из-за резкого роста стоимости стройматериалов.

