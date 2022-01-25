Минсельхоз: важно не снижать динамику роста в молочной отрасли

Уровень самообеспеченности молоком составляет 84% при плане 90% Pixabay

Несмотря на все сложности, с которыми два года подряд сталкивается АПК, молочая отрасль демонстрирует стабильный результат: по итогам прошлого года объем производства сырого молока составил 32,2 млн т — примерно на 100 тыс. т больше, чем годом ранее. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе XIII съезда Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Основная задача — не снижать динамику роста, тем более что плановый показатель Доктрины продовольственной безопасности по обеспеченности молоком (90%) еще не достигнут и составляет 84%, отметил он.



Для сохранения позитивной динамики в молочной отрасли принят ряд мер ее поддержки. По словам Патрушева, в 2020 году на это было направлено 38 млрд руб., в 2021-м был сопоставимый уровень. Также в конце прошлого года правительство выделило отрасли дополнительно 10,6 млрд руб. на закупку кормов. «Мы продолжаем трансформировать существующие меры поддержки. Так, с 2021 года принято решение о возмещении части прямых понесенных затрат на реализацию проектов производства сухого молока для поставки на экспорт», — рассказал Патрушев.



Он также отметил, что эту меру поддержки можно будет использовать совместно с льготным кредитованием проектов — соответствующий проект постановления проходит процедуру согласования и должен быть утвержден в ближайшее время. «Рассчитываем, что комплексный подход повысит инвестиционную привлекательность производства сухого молока», — добавил министр. Он также отметил, что Минсельхоз и дальше продолжит оказывать отрасли максимальную поддержку и надеется, что в этом году ее объем будет сопоставим с уровнем 2021-го.



Между тем, ранее Минсельхоз повторно представил для обсуждения проект постановления правительства, предполагающий снижение субсидирования по льготным кредитам, полученным с 15 февраля этого года, до 70% ключевой ставки ЦБ. При этом изначально ведомство предполагало уменьшить уровень субсидирования по всем льготным кредитам, а не только по новым.



«С учетом тех средств, которые нам изначально были доведены на 2022 год, и с учетом роста ключевой ставки ЦБ, нам вообще не хватало денег на то, чтобы выдавать новые льготные кредиты ни по какой ставке, — объяснил в ходе съезда Патрушев. — Нам не хватало денег для того, чтобы покрыть взятые на себя обязательства в рамках ранее действующих кредитных договоров. У нас был минус». По словам министра, Минсельхоз смог договориться с другими ведомствами, что в случае поступлений в бюджет дополнительных средств министерство сможет рассчитывать на увеличение финансирования по льготному кредитованию.



Также на съезде «Союзмолока» Патрушев сказал, что постепенно нужно уходить от такой меры поддержки, как возмещение части понесенных капзатрат. «Это инструмент, который нам сложно поддерживать из года в год, давайте вместе думать над [новой] формой», — призвал он, отметив, что правительство «не очень позитивно» воспринимает возмещение капексов и настаивает на отказе от них.



Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, сообщал ТАСС. Учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов, а также рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать ее развитию и позволят не допустить повышения цен на молочную продукцию.

