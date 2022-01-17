«ЭкоНива» по итогам года произвела более 1,1 млн тонн сырого молока

Поголовье КРС в компании за прошлый год увеличилось на 12% «ЭкоНива»

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, по итогам 2021 года произвела свыше 1,1 млн т молока. По сравнению с 2020-м валовой надой вырос на 190 тыс. т, сообщил агрохолдинг. Он стал первым в России, перешагнувшим миллионный рубеж в производстве сырого молока. Поголовье КРС за прошлый год увеличилось на 12% до более чем 212 тыс. животных, в том числе фуражных коров — на 9% до 110 тыс.



Объем продаж готовой молочной продукции превысил 131,2 тыс. т, что на 76% больше показателя в 2020 году, ассортимент достиг 71 товарной позиции. Доля продукции, выпускаемой под брендами группы, составила 75% против 71% годом ранее. На продукцию под собственными торговыми марками сетей пришлось 25% от общего товарооборота перерабатывающего подразделения — на 4% меньше, чем в 2020-м.



Продукция «ЭкоНивы» представлена в крупнейших федеральных сетях, оборот через них по итогам прошлого года вырос почти вдвое, собственная розничная сеть компании к концу года насчитывала 37 магазинов. Также группа продолжила развивать онлайн-продажи, которые выросли более чем в три раза. Кроме того, за прошлый год компания вдвое увеличила число партнеров в сегменте HoReCa. В их числе — сеть «Макдоналдс», комбинаты питания аэропортов «Внуково» и «Шереметьево», а также компания «Аэрофлот — Российские авиалинии».



«Наша задача на 2022 год — нормально и стабильно работать, продолжая демонстрировать хорошие производственные и финансовые результаты, — рассказывал «Агроинвестору» президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр. — Для себя лично главным вызовом на 2022 год я вижу возобновление крупнейшего инвестиционного проекта группы — строительства молокоперерабатывающего завода в Новосибирской области на 1150 т сырого молока в сутки. Проект позволит кратно увеличить производство готовой молочной продукции в регионе, в том числе с высокой добавленной стоимостью, например, твердых сыров. Кроме того, в его составе запланирован цех по сушке и деминерализации сыворотки со степенью деминерализации 90%».



«ЭкоНива» управляет активами в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Компания входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га. В 2021 году валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах группы превысил 481 тыс. т, масличных — 103 тыс. т. Также в прошлом году компания полностью обеспечила свои потребности в сочных и грубых кормах, собрав около 1,9 млн т.

