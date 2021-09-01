Регистрацию и учет продукции в системе «Честный знак» прошли 92% производителей Е. Разумный

С 1 сентября начался второй этап обязательной маркировки молочной продукции, в список добавились продукты со сроком хранения более 40 суток.



По информации оператора маркировки, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), регистрацию и учет продукции в системе «Честный знак» прошли 92% производителей такой продукции. Также полностью готовы 64 типографии, их мощности обеспечивают потребности отрасли.



Холдинг «ЭкоНива», крупнейший производитель сырого молока в России, готов ко второму этапу маркировки молочной продукции. С 1 сентября две производственные площадки группы — Аннинский молочный завод в Воронежской области и «Мосмедыньагропром» в Калужской области — начали маркировать всю продукцию со сроком годности более 40 дней: ультрапастеризованное молоко, сливки и сливочное масло. Изменения затронули четыре высокоскоростные линии, сообщила компания. Нанесение кодов маркировки происходит в комбинированном формате — как типографским способом, так и путем нанесения стикера. Для этого было заказано дополнительное оборудование и доработан функционал внутренней системы учета.



В ГК «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») второй этап маркировки коснулся десяти производственных линий. Специальное оборудование по нанесению штрих-кодов DataMatrix установлено на восьми производственных линиях, две в процессе наладки — необходимо еще пару дней для завершения работ, рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Анатолий Лосев. «Процесс подготовки оборудования занял более трех месяцев. За этот период мы столкнулись с рядом сложностей. Например, типографии, с которыми мы сотрудничаем, не были готовы к печати кодов на упаковке, поэтому мы вынуждены были инвестировать в принтеры и другое оборудование для нанесения кодов непосредственно на производственных линиях, — делится он. — Нам пришлось дополнительно нанять и обучить более 25 человек для работы на этом оборудовании и его обслуживании. Из-за большого спроса и сложностей с комплектующими подрядчики оборудования по нанесению кодов задержали его поставку. Однако все проблемы решены и наши предприятия с этой недели уже выпускают маркированную продукцию».



«ЭкоНива» параллельно с запуском маркировки продукции со сроком годности более 40 дней продолжает подготовку к третьему этапу нанесения «Честного знака», запуск которого должен состояться 1 декабря, уточнила «Агроинвестору» представитель компании. Он затронет кисломолочные продукты, а также пастеризованное молоко с коротким сроком годности. «Приоритетным способом нанесения DataMatrix кода компания считает типографское нанесение — уже завершены переговоры с типографиями и заказаны тестовые партии упаковочного материала, а также необходимое оборудование», — добавила она.



«Молвест» ожидает перебоев с поставками оборудования и программного обеспечения от поставщиков для третьего этапа маркировки, поскольку, по словам Лосева, они не могут в достаточном объеме и к нужному сроку ввезти чипы и другие компоненты. Причем эта проблема характерна не только для России, но и для всего мира, подчеркивает топ-менеджер. «Видимо, из-за локдауна китайские производители долго не работали, их склады опустошены, цепочки поставок нарушены, поэтому возникший отложенный спрос до сих пор не удовлетворен, — рассуждает он. — Из-за этого мы видим риски срыва третьего этапа маркировки. Под него попадает гораздо больший ассортимент продукции, чем под первый и второй этапы, поэтому и оборудования нужно в разы больше». Например, «Молвест» к первому этапу оборудовал пять производственных линий, ко второму — десять, а к третьему этапу потребуется подготовить уже 55 линий, обращает внимание Лосев. «Поэтому отрасль обратилась в Минпромторг с просьбой провести в сентябре расширенное совещание с участием интеграторов, чтобы они назвали реальные сроки поставок оборудования», — сказал он.



Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») и Минпромторг находятся в постоянном контакте по наиболее острым вопросам, возникающим у производителей в ходе подготовке к внедрению второго этапа маркировки молочной продукции, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор союза Артем Белов. «Ежедневно проходят совещания с участием органов власти, оператора системы и бизнеса, где мы пытаемся оперативно устранить трудности предприятий. Безусловно, как и при запуске любой масштабной системы, есть проблемы со сроками поставок оборудования, наладкой, переобучением персонала, поставкой упаковки, — признает он. — Важно, что TetraPak — один из крупнейших поставщиков упаковки с DataMatrix кодами — полностью готов к запуску системы, что сняло значительную часть проблем для сектора. Мы надеемся, что в течение двух-трех недель все сложности будут преодолены».



При этом, к сожалению, не удалось избежать серьезного роста стоимости упаковки при выборе типографского способа нанесения кодов, продолжает Белов. Также существенным пока остается вопрос снижения производительности линий. «В целом расходы на маркировку в нашей компании составят около 300 млн руб. в год. Это примерно четверть годового инвестиционного бюджета», — уточнил Лосев.



Маркировка молочной продукции стала обязательной с 1 июня 2021 года для сыров и мороженого, с 1 сентября — для продукции со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря — для товаров со сроком годности 40 дней и менее. Также с 1 декабря этого года обязательным станет вывод товаров из оборота на кассе, а с 1 сентября 2022-го — объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

