Суд отказал «ЭкоНиве» в расторжении соглашений с Россельхозбанком

«ЭкоНива» настаивает, что банк вынудил подписать невыгодные для компании опционы «ЭкоНива»

Арбитражный суд Воронежской области отказал «ЭкоНиве» Штефана Дюрра в удовлетворении иска к Россельхозбанку о признании недействительными соглашений, которые позволяют банку выкупить доли юридических лиц группы по номинальной стоимости. Об этом говорится в материалах суда. Текст решения еще не опубликован. Общая номинальная стоимость долей составляет 5,3 млн руб.



Пресс-служба «ЭкоНивы» сообщила «Агроинвестору», что для начала юристы компании должны ознакомиться с мотивировочной частью решения суда и уже на основании этого будут предприниматься дальнейшие действия. «Компания находится в конструктивном диалоге с Россельхозбанком по урегулированию сложившейся ситуации и надеется, что это удастся сделать в ближайшее время», — добавила пресс-служба компании.



Иск в отношении банка о признании недействительными соглашений о предоставлении опционов Штефан Дюрр, материнская компания холдинга Ekosem Agrar, Ekosem Schwarzerde и Елена Левина подавали еще в июле. В суде они настаивали, что банк вынудил подписать невыгодные для компании опционы на заключение договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», ООО «ЭкоНива-Продукты питания», ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье», чтобы продлить сроки возврата кредитов. При этом указанная номинальная стоимость активов сильно занижена. Их цена на конец прошлого года в сумме составляла 1,79 млрд руб. Россельхозбанк настаивал, что право воспользоваться опционами появилось, так как компания не исполняла обязательства по кредитам. Ранее суд вводил обеспечительные меры, запрещающие банку любые действия с соглашениями, которые дают ему право на выкуп долей. Банк пытался оспаривать решение, но безуспешно.



Почти все участники сделки — Россельхозбанк, юридические лица и предприниматели — оценивали последствия своих действий, говорит управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова. «Основание признавать сделки недействительными должно быть очень веским. Возможно, что цель данного иска — получить дополнительное время на решение финансовых вопросов и переговоры, — сказала юрист «Агроинвестору». — Но тут нужно понимать, какой переговорный процесс проходит между участниками. У «ЭкоНивы» есть право доказывать некорректность действий банка по отношению к должнику».



По мнению Романовой, «ЭкоНиве» необходимо защищаться, но каким способом, пока сказать сложно. Эксперт отметила, что одним из способов защиты могут быть аргументы о злоупотреблении правом со стороны Россельхозбанка. «В целом, как только исковое заявление появилось, большинство юристов оценивали, что иск был подан, чтобы выиграть время, и чтобы не было обращено взыскание на доли. Компания использует все возможные инструменты для своей защиты», — считает Романова.



В конце июля «ЭкоНива» представила итоги работы за первое полугодие. Выручка от продаж достигла 21 млрд руб., что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В евро показатель вырос на 12% до €235 млн. Совокупный доход при этом достиг €343 млн, или 31 млрд руб. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации составила €130 млн, что на уровне прошлого года. Комментируя показатели, Дюрр говорил, что денежные потоки от завершенных инвестпроектов будут только увеличиваться и «компания впредь сможет исполнять все взятые на себя обязательства».

