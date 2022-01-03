Итоги 2021 года: новые проекты, развитие производства и повышение цен

М. Стулов

Хотя в 2021 году агросектор утратил статус драйвера экономики, для многих участников рынка он стал достаточно благоприятным, поскольку, несмотря на все сложности, они развивали бизнес и запускали новые проекты. «Агроинвестор» спросил у представителей агрохолдигов, какие позитивные и негативные события стали главными для них в прошедшем году, и какие планы они строят на 2022-й и чего от него ждут.



Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива»:



- 2021 год, несмотря на трудности, стал знаковым для группы «ЭкоНива». К 30 июня компания вышла на производство 1 млн т сырого молока в годовом исчислении. За полный 2021 год совокупные надои по группе превысят 1,1 млн т. «ЭкоНива» стала первой в России компанией, перешагнувшей миллионный рубеж в производстве молока-сырья.



Группа продолжила укреплять позиции и в сегменте готовой молочной продукции. Весной был запущен завод по производству сыров в селе Щучье Воронежской области с суммарными инвестициями 1,1 млрд руб. Здесь выпускаются наши премиальные твердые сыры Dürr, созданные по уникальной технологии с использованием заквасочной культуры Brevibacterium linens. Сыр Dürr 6-месячной выдержки осенью поступил в розничную продажу, 12-месячной — появится на полках магазинов в начале 2022 года.



Я не перестаю получать положительные отзывы и восхищения о наших твердых сырах не только от обычных покупателей, но и от знатоков, конкурентов и даже европейских коллег. Это заставляет задуматься об экспорте твердых сыров Dürr в традиционные «сырные» страны, причем как премиального продукта.



Самым негативным событием года стал конфликт с основным кредитором группы — Россельхозбанком. Это были очень непростые времена, но я рад, что нам удалось в конструктивном диалоге разрешить вопрос.



Наша задача на 2022 год — нормально и стабильно работать, продолжая демонстрировать хорошие производственные и финансовые результаты. Теперь этому ничто не мешает. Так что, с этой точки зрения, примирение с банком стало самым позитивным событием в уходящем году.



Для себя лично главным вызовом на 2022 год я вижу возобновление крупнейшего инвестиционного проекта группы — строительства молокоперерабатывающего завода в Новосибирской области на 1150 т сырого молока в сутки.



Проект позволит кратно увеличить производство готовой молочной продукции в регионе, в том числе с высокой добавленной стоимостью, например, твердых сыров. Кроме того, в его составе запланирован цех по сушке и деминерализации сыворотки со степенью деминерализации 90%. Это инновационный ингредиент для изготовления детского питания, который сейчас почти в полном объеме импортируется в Россию. Кроме того, у продукта очень высокий экспортный потенциал, прежде всего, на рынки Китая и в страны Ближнего Востока. Очень хочу верить, что нашей команде удастся реализовать задуманное.



Алексей Попов, гендиректор «АФГ Националь»:



- Самым позитивным событием в 2021 году стало то, что мы первыми среди российских производителей выпустили серию круп в вакуумной упаковке. Это знаковое событие для компании, в очередной раз подтверждающее лидерство в крупяном сегменте.



Самым негативным событием стало то, что в этом году ушел из жизни гениальный селекционер, автор всех новых российских сортов риса, наш соратник, Василий Рубан. Это большая потеря для всей отрасли рисоводства, но дело его живет, и будет развиваться.



От 2022 года мы в первую очередь ждем стабильности — и в экономике, и в политике и, если повезет, в погодных условиях. Стабильная внешняя среда — основная предпосылка для устойчивого развития АПК в целом и нашего холдинга в частности.



Рустам Хафизов, руководитель инновационного аналитического центра группы «Черкизово»:



- У нас в компании в 2021 году было несколько позитивных событий. Во-первых, 20-летие «Петелинки», во-вторых, мы запустили в Калининграде производство говяжьих котлет для «Бургер Кинг». Также сюда можно отнести приобретение мясоперерабатывающего завода «Пит-продукт» в Ленинградской области. Благодаря сделке мы упрочили свои позиции в Северо-Западном федеральном округе и приобрели сильные премиальные бренды. Позитивом конца года стало решение о покупке компании «Краснобор».



Самым негативным в 2021 году стал рост себестоимости по всей цепочке производства. Согласно рейтингу ВЦИОМ, «рост цен» стало словом года после «коронавируса». Подорожало все — от кормов до упаковочных материалов, с этим негативом нам пришлось жить и работать.



Основные планы на 2022 год связны с реализацией инвестиционных проектов, в первую очередь, строительства мясоперерабатывающего кластера в Ефремове Тульской области. Второй проект — запуск МЭЗа в Липецкой области. Это два направления, на которые мы направим все свои силы в новом году.



Леонид Рагозин, гендиректор «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», агрохолдинг основан Олегом Дерипаской):



- Положительных событий, которые отличают 2021 год, пожалуй, несколько. В январе мы ввели в опытно-промышленную эксплуатацию завод по выпуску полимерной упаковки на территории «Индустриального парка Кубань». Новый объект — единственный в Краснодарском крае, который производит необходимые для сельскохозяйственного региона полипропиленовые мешки. Прежде всего, мы закрыли собственные потребности в упаковке сахара и муки, кроме того, к нам обратились соседние крупные предприятия, и сейчас мы поставляем им мешки для их продукции.



Также в прошедшем году мы значительно продвинулись в селекции семян, модернизировали Ладожский кукурузокалибровочный завод. В нашем НПО «Семеноводство Кубани» заработала молекулярная лаборатория, которая ускорит селекцию гибридов семян кукурузы и подсолнечника. Продажи наших гибридов кукурузы «Ладожские» выросли на 30%, а площади высева по всей стране — на 37%.



Коме того, мы расширили ассортимент магазинов «Моя Станица», добавив молочные продукты, мясные деликатесы, крупы.



Еще одним важнейшим событием в жизни компании стало то, что у нас заработала корпоративная жилищная программа. Она предусматривает оплату компанией первого взноса по ипотеке, а затем 50% ежемесячного платежа по кредиту. В ней участвует уже 30 человек. В 2021 году на реализацию программы было выделено 30 млн руб., и она будет расширяться.



Среди негативных событий и факторов прошедшего года — рост цен почти на все основные ресурсы АПК. Курс доллара увеличился по отношению к рублю. При этом государство ограничило продажу продукции растениеводства экспортными пошлинами, и мы понимаем, что упускаем свои возможности. Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки подорожали кредиты.



Тем не менее, в целом, мы заходим в 2022 год в боевом настроении, мобилизуя все свои силы и понимая, что он будет сложнее предыдущего. У нас хорошие всходы озимой пшеницы, если погодные условия будут благоприятные, то мы рассчитываем на урожайность выше 68-70 ц/га. Планируем потратить на обновление техники 1,6 млрд руб., также начинаем реализацию мукомольного проекта мощностью производства 300 т муки в сутки, строительство пекарни, поэтапное расширение мощностей молочного завода до 200 т переработки в сутки, на котором будем производить сливочное масло, мороженное и сухое молоко.

