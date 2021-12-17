Бывший агробизнес экс-министра Абызова выставлен на продажу

Владельцы бизнеса выставили на продажу свинокомплексы, мясокомбинаты, птицефабрику, земли, комбикормовый завод и элеватор Д. Абрамов

Владельцы крупного производителя мяса ГК «КоПитания», входившей в группу Ru-Сom экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова (арестован по обвинению в хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб.), решили продать предприятия мощностью более 60 тыс. т свинины, 40 тыс. т мяса птицы и 60 тыс. т мясных изделий в год, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, собственники рассматривают возможность продажи 100% группы стратегическому инвестору. В Россельхозбанке, который выбран эксклюзивным финансовым консультантом по сделке, видят широкий список потенциальных интересантов, а завершить ее надеются в начале 2022 года.



В презентации, подготовленной банком для потенциальных покупателей, сказано, что «КоПитания» управляет предприятиями в Волгоградской, Саратовской и Тверской областях. Группа включает свиноводческие комплексы «Хвалынский», «Краснодонское», «Заволжское» общей мощностью 61 тыс. т свинины в год, мясокомбинаты «Заволжский» и «Новопушкинский» на 66 тыс. т продукции и птицефабрику «Краснодонская» мощностью 43 тыс. т. Кроме того, среди активов также комбикормовый завод, элеватор емкостью 85 тыс. т и 28 тыс. га земель. В 2020 году общая выручка предприятий по производству мяса превысила 15,7 млрд руб., пишет издание.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал «Коммерсанту», что наибольший интерес может представлять сравнительно новый дивизион компании в Саратовской области. По его мнению, вероятнее всего, на каждый актив «КоПитании» нужно искать отдельного покупателя. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что если мясные холдинги могут заинтересоваться отдельными предприятиями группы, то в целом виде бизнес может привлечь крупного непрофильного инвестора. Источник «Коммерсанта» говорит, что частью бизнеса может заинтересоваться ГАП «Ресурс», но компания это не комментирует.



Заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Илья Телятников говорит, что преимущество «КоПитании» — наличие собственных земель и мощностей по подготовке кормов для птицы и животных: комплексы будут независимы от внешних поставщиков. Недостатком, по его мнению, является территориальный разброс активов. Кроме того, далеко не каждый агрохолдинг специализируется и на свинине, и на птице, и на глубокой переработке мяса. Возможно, данные направления нужно будет продавать по частям, допускает он.



«Актив можно охарактеризовать как добротный середняк с понятными и выстроенными технологическими процессами, — говорит исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. — Каких-то критических отклонений там нет. Да, проект с не самой передовой компоновкой, но им вполне можно управлять и зарабатывать».



Эксперт считает, что продать активы вполне реально, учитывая накопления инвестиционной массы как у банков, так и у частных инвесторов. По его мнению, все будет упираться в вопросы оценки — финансово-юридической и технологической. Возможность того, что всеми активами заинтересуется одна компания, есть, но в таком случае, скорее всего, это будет непрофильный инвестор. Корнеев также добавляет, что покупка всех активов одним игроком — приоритетный вариант, и в таком случае даже возможен небольшой дисконт.



Момент реализации можно назвать удачным с точки зрения фазы инвестиционной активности, но рискованным с точки зрения покупательской способности. По словам эксперта, сейчас, с одной стороны, есть выбор потенциальных покупателей, с другой — доходная часть проекта находится в зоне риска из-за снижения реально располагаемых доходов населения, возможного открытия беспошлинного импорта и роста себестоимости продукции.

