«Сибагро» запустила третью очередь свинокомплекса в Новосибирской области

Продукция будет поставлять на рынки соседних регионов и в страны Азии Pixabay

Входящая в холдинг «Сибагро» компания «Кудряшовское» запустила третью очередь свинокомплекса в Новосибирской области. Инвестиции в проект составили 3,3 млрд руб. Запуск третьей очереди позволит свинокомплексу увеличить объемы производства в полтора раза — до 95 тыс. т в год, сообщает ТАСС. Проект был профинансирован Россельхозбанком, ориентировочные сроки окупаемости — восемь лет.



Сейчас основная задача для «Кудряшовского» — обеспечить продукцией российский рынок, сказал информагентству директор «Кудряшовского» Владимир Гавриленко. «Мы увеличим объемы [поставок] на ближайшие регионы, поскольку не каждый может похвастаться своей базой по производству свинины, мы восполняем эти объемы. Второе направление — это экспорт свинины в такие страны как Вьетнам, Монголия и Таиланд. Мы идем к тому, чтобы увеличивать объемы», — пояснил он, добавив, что предприятие сохраняет планы по выходу на рынок Китая (цитата по ТАСС).



«Сибагро» на сегодняшний день является самой быстрорастущей компанией в секторе, и по итогам года она может переместиться с седьмого на второе место в топ-20 крупнейших производителей свинины, уступив только «Мираторгу», говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Это происходит как за счет органического роста (“Кудряшовское” “Сибагро” хоть и купила у холдинга “КоПитания” в 2019 году, но достроила сама), так и за счет покупки активов — “Промагро”, “Щигры главпродукт”. Также “Сибагро” является самой диверсифицированной по регионам», — прокомментировал «Агроинвестору» Ковалев.



Первые 10 компаний из рейтинга топ-20 производителей свинины продолжают наращивать свои мощности. Благодаря их работе в следующем году ожидается рост выпуска свинины на 7-8%, такое же увеличение запланировано на 2023 год. Это, по словам Ковалева, происходит за счет того, что компании увеличивают производство благодаря вводу новых мощностей. «С 2022 по 2025 год топ-10 компаний дополнительно произведут около 1 млн т свинины в убойном весе», — добавляет глава союза. Сейчас новые проекты кроме «Сибагро» реализуют «Мираторг», «АгроПромкомплектация», «Русагро», «Великолукский мясокомбинат», «Талина», «Черкизово», «Башкирская мясная компания», «Коралл».



«Все запуски, включая проект “Сибагро”, были давно запланированы. Мы неоднократно объясняли регуляторам, которые до августа этого года волновались по поводу роста оптовых цен на свинину, что это временное явление, связанное с африканской чумой свиней (АЧС) и репродуктивно-респираторным синдромом свиней (РРСС), который снизил продуктивность животных», — рассказал «Агроинвестору» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.



По его словам, в течение ближайшего года в эксплуатацию будут введены значительные мощности по производству свинины, которые позволят увеличить производство минимум на 300 тыс. т. Предприятия ставят перед собой задачу наращивать производство в надежде на постепенное открытие новых внешних рынков и увеличение потребления свинины в России за счет относительно доступной цены, объясняет Юшин.



Однако конкуренция будет обостряться, продолжает он. Последние два месяца оптовые цены на живых товарных свиней, полутуши и отруба активно снижались на 15-30%. «А для новых проектов цена ниже определенного уровня означает существенное ухудшение условий обслуживания кредитов. В этом плане крупные компании более устойчивы», — говорит Юшин. Кроме того, обнуление импортной пошлины на свинину, которое запланировано в первой половине следующего года, будет крайне негативно отражаться на работе новых проектов, себестоимость производства которых в первое время существенно выше среднерыночной.



«Сибагро» (штаб-квартира в Томске) объединяет 14 производственных предприятий в восьми регионах России. Специализируется на свиноводстве, переработке и реализации мяса, птицеводстве, производстве яйца. Земельный банк компании составляет 270 тыс. га. Мясокомбинаты компании — крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия Урала и Сибири, выпускают свыше 300 ассортиментных позиций.

