«Русагро» запустила крупнейший на Дальнем Востоке завод по производству свинины

Продукцию планируется поставлять на рынок Приморья и в страны Азии Д. Абрамов

Группа «Русагро» запустила в тестовом режиме крупнейшее на Дальнем Востоке убойное производство и завод по переработке свинины в ТОР «Михайловский», сообщила пресс-служба компании. Мощность завода составит 65 тыс. т свинины в год, мощность убойного производства — 680 тыс. голов в год. Выход предприятия на эти показатели позволит обеспечить 80% жителей Приморья свежим мясом по доступной цене, отметила компания. Роботизированный склад готовой продукции позволяет полностью автоматизировать производственные процессы складской логистики.



«Запуск производственного кластера обеспечит приток квалифицированных специалистов в регион, а также положительно повлияет на средний уровень заработной платы в Приморском крае», — отметил гендиректора «Русагро» Максим Басов (цитата по сообщению компании). Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц подчеркнул, что резиденты ТОР «Михайловский» вносят значительный вклад в продовольственную безопасность региона, сообщила пресс-служба правительства региона. «Наша задача — обеспечить жителей края собственной сельскохозяйственной продукцией высокого качества, в том числе мясом, молоком, овощами. Благодаря крупным инвестиционным проектам мы закроем потребность в свинине на 90% к 2025 году», — сказал он, добавив, что сейчас завод работает в режиме пусконаладки, который продлится три недели.



Руководитель мясного бизнес-направления «Русагро» Евгений Случевский на пресс-конференции сказал, что после выхода завода на проектную мощность 10% продукции будет экспортироваться в страны Азии, оставшиеся 90% — реализовываться внутри Приморского края. Случевский отметил, что в случае успешного выхода на азиатские рынки, «Русагро Приморье» в будущем сможет увеличить производство до 80-85 тыс. т. «В следующем году мы планируем произвести порядка 40 тыс. т и к концу 2023 года выйдем уже на полную мощность», — уточнил Басов.



Проект по запуску производственного свиноводческого кластера полного цикла «Русагро-Приморье» реализуется в регионе с 2016 года. Он включает девять свиноводческих площадок, комплекс по производству комбикормов с элеватором, автотранспортное хозяйство, мясоперерабатывающее предприятие и цех технических полуфабрикатов. Ранее в рамках кластера был запущен комплекс по производству комбикормов с элеватором мощностью до 450 тыс. т зерна, а также крупнейший на Дальнем Востоке завод по переработке субпродуктов и утилизации отходов. Объем вложенных в проект инвестиций составляет 37,5 млрд руб.

По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, проект «Русагро» очень важен для Дальнего Востока и свиноводческой индустрии в целом. «Заявленные объемы производства рассчитаны на внутреннее потребление ДФО. Этот округ сейчас снабжается за счет импорта и перевозок из других регионов России. Продукция транспортировалась за тысячи километров, в основном в замороженном виде», — рассказал он «Агроинвестору». Реализация нового проекта, по словам Ковалева, обеспечит регион свежей охлажденной свининой. В перспективе «Русагро» рассматривает новое предприятие как площадку для экспортных поставок в Юго-Восточную Азию, отметил Ковалев. «Но проект не строился как экспортный. Он рассматривается компанией как первая часть захода на рынок Дальнего Востока», — подчеркнул он.



Несколько лет назад, когда началось строительство площадки, эпизоотическая обстановка в Приморье была лучше, чем сейчас, обратил внимание глава НСС. Ковалев добавил, что сейчас и в дикой фауне, и в личных подсобных хозяйствах много случаев появления африканской чумы свиней (АЧС) — это создает определенные риски при реализации проекта «Русагро». «Поскольку это новое предприятие, в которое вложено очень много средств, там будут использовать самые лучшие технологии для биозащиты. Это дает достаточно большую уверенность в том, что риски будут минимизированы», — прокомментировал он.



Заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Илья Телятников сказал «Агроинвестору», что Дальний Восток постепенно решает задачу роста самообеспечения региона мясом, однако пока оно остается достаточно низким. Так, по данным Росстата, за 2020 год показатель составлял 32%, было произведено 201,5 тыс. т при потреблении на уровне 623,3 тыс. т.



В ТОР «Михайловский» предусмотрена реализация строительства комбикормовых заводов, так что свинокомплексы приморского проекта «Русагро» должны быть обеспечены кормами, отметил эксперт. «Конечно, для всех свинокомплексов есть риск вспышки АЧС, и он является существенным. Сельхозпроизводители обычно несколько сокращают его, вводя жесткие санитарные ограничения на каждом свинокомплексе, а также располагая их на некотором удалении друг от друга. Это позволяет не вводить карантин на всех площадках в случае вспышки заболевания на одном из них», — прокомментировал Телятников.

