У «Мираторга» снова произошла вспышка АЧС

С начала года в России выявили 235 вспышек АЧС Pixabay

Пресс-служба «Мираторга» сообщила о второй за месяц вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на предприятии компании в Белгородской области. О какой конкретно площадке идет речь, не уточняется. В конце сентября заболевание было обнаружено на территории ООО «Мираторг-Белгород» в Корочанском районе Белгородской области. Там был установлен карантин.



В межрайонной станции по борьбе с болезнями животных по Шебекинскому и Корочанскому районам области «Коммерсанту» сообщили, что вспышка была выявлена в репродукторе Хмелевое. Он находится в Кощеевском сельском поселении Корочанского района. Представитель «Мираторга» в беседе с изданием сказал, что на предприятии уже приняты все необходимые меры безопасности, а ситуация находится под контролем.



Другие площадки холдинга продолжают работать в штатном режиме.



Сотрудники компании приняли необходимые меры, чтобы локализовать очаг АЧС, уточняется в сообщении «Мираторга». Персонал компании, совместно с представителями государственных ведомств, занят устранением последствий. Предприятия агрохолдинга работают в обычном режиме.



Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин в сентябре говорил «Агроинвестору», что в 2020—2021 годах ситуация с АЧС изменилась в худшую сторону. Заносы вируса на крупные промышленные свинокомплексы отмечались в России и ранее, но такой плотности случаев обнаружения очагов заболевания давно не наблюдалось, отмечал он. По его словам, объем потерь, с которым свиноводческие предприятия столкнулись в последний год, существенно снизил прогнозы производства. Так, если в середине 2020 года ожидалось, что по итогам 2021-го оно увеличится на 6-7%, то в конце прошлого года цифра была скорректирована до 3-4%, а в итоге в текущем году прирост пока составляет всего 1,5%.



По мнению Юшина, в борьбе с заболеваниями животных поможет законодательно закрепленная система их идентификации. Кроме того, сейчас борьба с АЧС и другими болезнями животных идет без наличия государственной системы маркирования. По его словам, если ситуация с АЧС выйдет из-под контроля, цены на свинину могут вырасти в два раза, как это было в Китае. Появятся и другие проблемы: во-первых, в свиноводство было инвестировано более 500 млрд руб. частных средств и госсубсидий, во-вторых, возродить отрасль будет сложно. «Впасть в тотальную зависимость от импорта, учитывая, что в ближайшие годы в мире возможен дефицит мяса, очень опасно для продовольственной безопасности и экономической стабильности», — подчеркивал глава НМА. Поэтому любые меры, способные сдержать распространение АЧС, сейчас оправданы и необходимы, уверен он.



По данным Россельхознадзора на 25 октября, с начала года в России выявили 235 вспышек АЧС, 156 из которых зафиксировали среди домашних свиней и 79 — в дикой природе.

