Инвестиции «Русагро» могут достигнуть 20 млрд рублей

По финансовым показателям 2021 год стал рекордным для компании Д. Абрамов

Группа «Русагро» продолжает инвестиционную программу и в этом году планирует вложить в развитие бизнеса 15-20 млрд руб. Об этом в ходе декабрьской конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России-2021» рассказала директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию компании Светлана Кузнецова.



«В числе наших крупных инвестиционных проектов — расширение масложирового бизнеса, который стал драйвером роста компании», — поделилась Кузнецова. Она напомнила, что в конце 2018-го агрохолдинг начал работу над крупной сделкой по приобретению активов группы «Солнечные продукты» в маслоэкстракции и маслопереработке. Эта сделка позволила компании серьезно изменить структуру выручки и дохода бизнеса. «Если до 2018 года наш масложировой бизнес приносил компании 1-2 млрд руб. EBITDA, то сейчас суммы доходят до более чем 15 млрд руб.», — отметила она.



Кроме того, в 2022-м продолжится работа над достижением целевых показателей производства свинины в Приморском крае. Еще одно из направлений развития компании — это внедрение инноваций: решений по цифровизации, искусственному интеллекту, роботизации. «И, конечно, мы постоянно смотрим на M&A рынок. Большая часть нашего роста пришлась на сделки по слиянию и поглощению», — отметила Кузнецова.



По ее оценке, 2022 год будет намного сложнее, чем два предыдущих. Одна из причин — косвенное регулирование цен в виде экспортных пошлин. Кроме того, с начала года в компании сменился гендиректор, и группе предстоит обновление ее Стратегии устойчивого развития, которое происходит каждые пять лет — это определенные вызовы для «Русагро».



По словам Кузнецовой, агробизнес все еще является высокомаржинальным. «Хотя мы понимаем, что так будет не всегда. Растут цены на все средства производства и, соответственно, себестоимость продукции», — сказала она. Тем не менее, по финансовым показателям 2021-й стал рекордным для компании. За девять месяцев 2021-го выручка выросла на 45% почти до 158 млрд руб., EBITDA увеличилась на 52% до 31 млрд руб.

