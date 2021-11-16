Инвестиции «Русагро» в 2022 году могут превысить 20 млрд рублей

В этом году инвестиции будут ниже плановых «Русагро»

Инвестиции «Русагро» за девять месяцев этого года составили 8,9 млрд руб., в четвертом квартале вложения группы могут быть на уровне 8 млрд руб., рассказал гендиректор холдинга Максим Басов на онлайн-конференции, посвященной финансовым результатам трех кварталов и девяти месяцев 2021 года. «По нашему плану, в этом году мы должны инвестировать около 20 млрд руб. Понятно, что сейчас мы инвестируем меньше, — отметил топ-менеджер. — Я думаю, что за IV квартал проинвестируем еще миллиардов восемь, мы будем стараться проинвестировать, но тайминг очень разный, многое будет зависеть от конкретной ситуации с иностранными специалистами, с какими-то бухгалтерскими проводками. В целом в этом году мы ожидаем, что CAPEX будет от 15 млрд до 20 млрд руб.».



Бюджет на следующий год еще не принят, пока компания планирует инвестиции на уровне немногим более 20 млрд руб. В 2022-м «Русагро» не планирует больших вложений в сахарный бизнес, поскольку, по словам Басова, «он очень хорошо проинвестирован». Небольшие вложения запланированы в сельскохозяйственный бизнес, в первую очередь, они связаны с покупкой новых земель и техники. Основные инвестиции пойдут в мясной и масложировой сегменты.



В частности, в мясное направление группа намерена направить около 10 млрд руб. Средства пойдут на завершение проекта на Дальнем Востоке, а также начало строительства цеха по производству термически обработанной продукции для внутреннего рынка и экспорта в страны Азии, поделился Басов.



В масложировом секторе у «Русагро» достаточно много новых инвестиций, которые компания начала в этом году, отметил Басов. В 2022-м вложения составят около 5 млрд руб. «Это расширение Саратовского жиркомбината, расширение Аткарского масложирового комбината, расширение Балаковского МЭЗа. И не исключено, что нам удастся сделать одну интересную сделку, которая позволит нам выйти в новый регион, и тогда там будут некоторые инвестиции, не такие большие, связанные с этой сделкой», — уточнил он.



Чистая прибыль «Русагро» за девять месяцев 2021 года по МСФО выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 35,4 млрд руб., выручка увеличилась на 45% до 157,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA прибавил 52% и достиг 30,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 19%. «Наша стратегия показывает, что, несмотря на очень большую неопределенность в отношении многих факторов, — климат, курсы валют, госполитика, мировая ситуация в торговле — мы практически во всех сценариях кроме катастрофических наращиваем свою выручку и прибыль», — сказал Басов, говоря о дальнейшей стратегии развития группы.



Между тем, «Русагро» сообщила, что Басов принял решение не продлять свой контракт и оставить должность гендиректора компании с 1 января 2022 года. При этом он останется в совете директоров группы. Кто станет преемником Басова — пока неизвестно, однако уточняется, что это будет сотрудник компании.

