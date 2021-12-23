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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Компании

«Русагро» увеличила валовой сбор агрокультур на 12%

При этом урожай зерновых снизился

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Общая площадь посевов под урожай этого года составила 528 тысяч гектаров
Flickr.com
Общая площадь посевов под урожай этого года составила 528 тысяч гектаров
Flickr.com

Группа «Русагро» завершила уборочную кампанию 2021 года, увеличив по ее итогам валовой сбор сельхозкультур на 12% до 4,9 млн т, говорится в сообщении компании. Общая площадь посевов под урожай этого года составила 528 тыс. га, увеличившись на 2%. Рост показателя связан с введением 8 тыс. га земель, которые были под паром.

Увеличение урожая в основном обусловлено ростом сбора сахарной свеклы, отмечается в сообщении. В этом году он составил 3,6 млн т, увеличившись на 785 тыс. т (27%) по сравнению с прошлым годом. Ключевой причиной таких результатов стало повышение урожайности на 19% за счет мероприятий по борьбе с ветровой эрозией и расширения площади посевов на 7%, уточняет «Русагро».   

При этом валовой сбор зерновых снизился на 27% до 872 тыс. т на фоне сокращения на 16% посевных площадей и уменьшения на 13% средней урожайности. Основной отрицательный эффект дала пшеница, урожай которой сократился на 29% до 714 тыс. т. Ее урожайность снизилась на 20% из-за экстремальных условий зимой, отсутствия влаги и высоких температур в период налива зерна.

В 2021 году «Русагро» вывела из севооборота ячмень, который в 2020 году занимал 18 тыс. га. Площадь посевов кукурузы выросла на 4%, урожайность — на 41%, а валовой сбор — на 46% до 157 тыс. т. Урожай масличных увеличился на 17% до 408 тыс. т из-за расширения посевов на 22%. Компания пояснила, что посевы сои и подсолнечника увеличились из-за пересева погибшей озимой пшеницы, но отсутствие основной осенней обработки почвы негативно повлияло на урожайность подсолнечника.

«Русагро» - один из ведущих вертикально-интегрированных агрохолдингов России. Компания входит в число крупнейших в стране производителей сахара и свинины, а также лидирует по объему выпуска подсолнечного масла и маргарина, занимает второе место по производству майонеза и промышленных жиров. Чистая прибыль «Русагро» за девять месяцев 2021 года по МСФО выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 35,4 млрд руб., выручка увеличилась на 45% до 157,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA прибавил 52% и достиг 30,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 19%. 

Екатерина Шокурова 

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