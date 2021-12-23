«Русагро» увеличила валовой сбор агрокультур на 12%

Общая площадь посевов под урожай этого года составила 528 тысяч гектаров Flickr.com

Группа «Русагро» завершила уборочную кампанию 2021 года, увеличив по ее итогам валовой сбор сельхозкультур на 12% до 4,9 млн т, говорится в сообщении компании. Общая площадь посевов под урожай этого года составила 528 тыс. га, увеличившись на 2%. Рост показателя связан с введением 8 тыс. га земель, которые были под паром.



Увеличение урожая в основном обусловлено ростом сбора сахарной свеклы, отмечается в сообщении. В этом году он составил 3,6 млн т, увеличившись на 785 тыс. т (27%) по сравнению с прошлым годом. Ключевой причиной таких результатов стало повышение урожайности на 19% за счет мероприятий по борьбе с ветровой эрозией и расширения площади посевов на 7%, уточняет «Русагро».



При этом валовой сбор зерновых снизился на 27% до 872 тыс. т на фоне сокращения на 16% посевных площадей и уменьшения на 13% средней урожайности. Основной отрицательный эффект дала пшеница, урожай которой сократился на 29% до 714 тыс. т. Ее урожайность снизилась на 20% из-за экстремальных условий зимой, отсутствия влаги и высоких температур в период налива зерна.



В 2021 году «Русагро» вывела из севооборота ячмень, который в 2020 году занимал 18 тыс. га. Площадь посевов кукурузы выросла на 4%, урожайность — на 41%, а валовой сбор — на 46% до 157 тыс. т. Урожай масличных увеличился на 17% до 408 тыс. т из-за расширения посевов на 22%. Компания пояснила, что посевы сои и подсолнечника увеличились из-за пересева погибшей озимой пшеницы, но отсутствие основной осенней обработки почвы негативно повлияло на урожайность подсолнечника.



«Русагро» - один из ведущих вертикально-интегрированных агрохолдингов России. Компания входит в число крупнейших в стране производителей сахара и свинины, а также лидирует по объему выпуска подсолнечного масла и маргарина, занимает второе место по производству майонеза и промышленных жиров. Чистая прибыль «Русагро» за девять месяцев 2021 года по МСФО выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 35,4 млрд руб., выручка увеличилась на 45% до 157,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA прибавил 52% и достиг 30,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 19%.

