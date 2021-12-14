«Агрохолдинг Мирный» построит вторую козью ферму в Адыгее

Инвестиции в проект превысят 800 млн рублей Pixabay

«Агрохолдинг Мирный» при поддержке Корпорации МСП построит в Адыгее ферму на 3 тыс. коз, сообщила пресс-служба МСП. На эти цели компания привлекла в Сбербанке 838,3 млн руб. Кредит предоставлен под гарантию Корпорации МСП на сумму 419,6 млн руб.



Новая ферма станет второй в рамках реализации проекта агрохолдинга. Благодаря ее вводу в эксплуатацию компания планирует увеличить выпуск молока в 2,5 раза до 5 тыс. т в год и расширить географию поставок. Первая очередь проекта — молочная ферма на 2 тыс. коз и завод по переработке молока мощностью 6 тыс. л в день — была запущена в январе 2020 года, инвестиции составили 700 млн руб.



«Работая с крупными торговыми сетями и ресторанами, мы уже вынуждены выбирать, кому можем отгружать продукцию, а кому ее не хватит. Поэтому и строим вторую ферму. Для реализации масштабного проекта нам потребовались надежные финансовые партнеры», — отметил генеральный директор «Агрохолдинга Мирный» Александр Карпушин. Он добавил, что предоставленные на выгодных условиях средства позволят реализовать проект в намеченные сроки и поставить первую продукцию уже в 2022 году.



Карпушин рассказал «Агроинвестору», что основной сложностью при реализации проекта стал поиск квалифицированных кадров. «Мы решаем этот вопрос созданием комфортных условий для работы людей: организовываем проживание, питание и транспорт. В случае необходимости проводим обучение. В силу того, что козоводческий бизнес в России представлен не широко, для обучения приглашаем специалистов из европейских стран, где он более развит. В целом мы серьезно усилили это направление».



«За год мы стали самым представленным брендом России на полках федеральных сетей по продукции из козьего молока. Нашу продукцию «Белое Золото» хорошо принимает потребитель, у нас идет плановый рост продаж по большинству клиентов», — добавил он. Карпушин также уточнил, что животные уже завезены на вторую ферму. К середине следующего года они начнут давать молоко, объемы производства вырастут почти в два раза.



Карпушин также отметил, что агрохолдинг не обошли сложности, с которыми столкнулись в текущем году животноводческие предприятия. «В два раза выросла стоимость кормов, соответственно и себестоимость молока тоже существенно увеличилась. Однако мы за год не пересматривали цены, это было нашей осознанной политикой. Сейчас наша продукция существенно выигрывает по цене в нашем сегменте. В будущем мы будем плавно компенсировать рост себестоимости, но максимально неощутимо для партнеров и потребителей», — рассказал Карпушин. Он также добавил, что в следующем году компания планирует расширить ассортимент продукции и добавить детскую линейку.



О начале реализации проекта «Мирного» стало известно в 2019 году. Тогда отмечалось, что на втором этапе проекта планирует увеличить дойное стадо коз до 8 тыс. животных, а надои молока — до 6 тыс. т в год. Инвестиции в расширение проекта оценивались в 2,7 млрд руб. На третьем этапе планируется увеличить поголовье молочных коз до 24 тыс. голов и запустить производство востребованного на рынке сухого козьего молока. На предприятии планируется выпускать твердые сыры, кисломолочную продукцию и детское питание, которые будут продаваться в регионе и за его пределами. Для развития проекта и расширения кормовой базы «Мирный-Адыгея» намерен выкупить более 600 га пашни и производственных площадей у птицефабрики «Родниковская».

