«Союзмолоко»: закон о парниковых газах угрожает молочной отрасли

В России доля выбросов от АПК составляет 5,9% М. Стулов

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») выразил беспокойство относительно влияния на отрасль закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» и разработанного Минэкономразвития проекта постановления правительства, которое должно определить критерии субъектов, подпадающих под действие закона. Проект постановления в его нынешнем виде не может быть поддержан, поскольку в части сельского хозяйства он не соответствует международной практике регулирования выбросов, а также целям России по их снижению, отметил союз. Свою точку зрения он изложил в письме, направленном в Минсельхоз на имя директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Марины Афониной (копия есть в распоряжении «Агроинвестора»).



В своем письме «Союзмолоко» поясняет, что предлагаемое регулирование неоправданно увеличит затраты участников рынка. Так, в 2020 году совокупная прибыль молочной отрасли составила 30,8 млрд руб., при этом тенденции к ее росту пока не наблюдается. По оценке союза, выполнение требования закона с 2025 года заберет у отрасли порядка 4,8 млрд руб. (16%) прибыли. Также возникнут риски некорректного учета выбросов в молочной отрасли. Все это может привести к сокращению поголовья скота. Производители молока предложили учитывать выбросы парниковых газов на федеральном уровне, использовать общедоступные сведения государственной статистики и другие существующие требования по отчетности, говорится в обращении.



«Союзмолоко» считает необходимым исключить виды деятельности, относящиеся к сельскому хозяйству, из проекта постановления. В качестве альтернативы союз предлагает «рассмотреть возможность учета выбросов парниковых газов со стороны молочной отрасли с помощью умножения объемов готовой продукции по отрасли в пересчете на литр молока на научно обоснованный, ежегодно пересматриваемый коэффициент». Минсельхоз уже изучил обращение, пишет РБК. Представитель ведомства согласился с тем, что сельскохозяйственную деятельность нужно исключить из постановления правительства ввиду ее несущественной доли выбросов и возможного роста издержек предприятий.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что в целом сельское хозяйство считается отраслью с относительно низким потенциалом снижения выбросов. По его словам, в России доля выбросов от АПК составляет 5,9%, что существенно ниже, чем в развитых странах (Германия — около 7,6%, Франция — 17%, США — 10%, ЕС в среднем — 10%).



«Прямые требования по ограничению выбросов в сельском хозяйстве для организаций крайне редки. Развивающиеся страны, недавно инициировавшие собственные системы торговли выбросами (например, КНР), также не включают сельское хозяйство в подобные механизмы, — рассказал Белов. — Исключение составляет Новая Зеландия, где 47% выбросов приходится на АПК, и с 2025 года отрасль могут включить в систему торговли углеродными единицами». «Союзмолоко» считает, что в России не нужно «бежать впереди паровоза» в решении проблемы, здесь должен быть рациональный подход, отметил Белов.



Сейчас в ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» заложены достаточно жесткие обязательные требования, в том числе по отчетности и по необходимости не превышать определенный уровень парниковых выбросов, продолжает глава союза. В случае необходимости подавать и верифицировать климатическую отчетность, отрасль понесет дополнительные расходы. Так, по оценкам экспертов «Союзмолока», подготовка полноценного отчета о выбросах парниковых газов с учетом всех факторов и источников выбросов будет стоить порядка 1,1 млн руб. для одного юридического лица. «В целом мы не говорим о том, что не нужно ничего делать для сокращения выбросов в животноводстве. Однако, например, для строительства биогазовых установок в молочном секторе необходимо инвестировать более 1 трлн руб., при этом выбросы метана снизятся лишь на 10% и лишь в одной подотрасли АПК», — сказал Белов.



Для решения проблемы можно было бы использовать три доступных инструмента, продолжает он. Во-первых, это увеличение продуктивности животных, которое снижает углеродный след на единицу производимой продукции. Для этого необходимо сохранение объемов господдержки по ключевым направлениям — льготные кредиты, капексы, продолжение модернизации. Во-вторых, это развитие растениеводства и точного земледелия, разумное применение минеральных удобрений. В-третьих -практики эффективного обращения с побочными продуктами животноводства. Сюда же относится устранение нормативных препятствий — например, сейчас навоз законодательно считается отходом, что затрудняет его рациональное использование, отметил Белов. Кроме того, существуют стартап-проекты, которые должны реализовываться в сфере пищевых и кормовых добавок и в сфере разработок вакцин, снижающих выбросы метана у животных — это вопрос, требующий масштабных научных изысканий, перспективное направление работы, заключил глава союза.



Директор по аграрной политике Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова уверена, что сложившаяся в отрасли ситуация может быть использована для конкурентной борьбы. «Точно можно сказать, что российское мясо и молоко спустя время не будут пускать в Европу, потому что продукты произведены не теми методами, — сказала эксперт «Агроинвестору». — Спустя определенное время российские потребители будут стремиться покупать только то, что не наносит вред природе — это лишь вопрос времени. К этому придется приспосабливаться производителям, ритейлу и государству». По мнению Серовой, озабоченность этим вопросом может нанести вред молочному и мясному животноводству. «Бороться за технологии, которые смогут снизить выбросы парниковых газов придется в любом случае. Государство должно помочь производителям справиться с этим финансово. Иначе мы начнем терять свои позиции на мировых рынках», — считает она.



Закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» был принят в России в июле текущего года. Он вступит в силу в следующем году и обяжет компании, чья деятельность приводит к значительным выбросам парниковых газов, представлять национальные отчеты о них. Парниковые газы, в том числе диоксид углерода и метан, образуются в том числе при производстве молока и говядины. В 2019 году Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату и взяла на себя обязательство к 2030 году снизить выбросы парниковых газов до 70% от уровня 1990 года.

