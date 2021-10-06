Михаил Мишустин оценил потенциал российского АПК

АПК успешно решает задачи продовольственной безопасности России Flickr.com

Председатель правительства Михаил Мишустин уверен, что потенциал российского АПК «далеко не исчерпан, и у него есть возможности для новых проектов». Об этом он заявил в видеообращении к участникам и гостям выставки «Золотая осень», говорится в сообщении кабмина.



По его словам, «агропромышленный комплекс успешно решает задачи продовольственной безопасности России и сохраняет курс на создание высокотехнологичного, современного производства». К тому же, напомнил глава кабмина, Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания и последовательно осваивает глобальные рынки.



При этом Мишустин обратил особое внимание на «хорошие результаты обрабатывающего сектора». «По данным Росстата, в текущем году более чем на треть выросли объемы производства фруктовых и овощных соков, существенно увеличился выпуск консервов для детского питания и минеральной воды. Есть прирост и в других отраслях пищевой промышленности», — сказал председатель правительства. Он также заверил, что власти продолжат «создавать благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса».



На мероприятии глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что не ожидает дефицита ни по одному продукту АПК, сообщает ТАСС. В то же время, признал он, нынешний год непростой. В частности, 16 регионов столкнулись с чрезвычайной ситуацией, которая была подтверждена на федеральном уровне. «У нас действительно неблагоприятная погода для уборочной, но, тем не менее, труженики села борются за каждую тонну урожая. Я могу сказать, что на сегодняшний день намолочено больше 108 млн т зерновых, и уборка с учетом погодных условий растянется еще на какое-то время», — добавил Патрушев.



Кроме того, вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе «Золотой осени» заявила, что в агропромышленном комплексе страны в 2021 году будут получены новые рекорды. Она отметила, что речь идет о сборе овощей в зимних теплицах, о сборе рапса и ягодной продукции. По ее словам, хорошие показатели показывают животноводы и рыбаки.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что в рамках Доктрины продовольственной безопасности по яблокам и сливам Россия уже выполнила план. «По яблокам мы достигли 63% при плановых значениях в 60%, по сливе самообеспечение составляет 70% при плановых значениях в 60%», — сказал Глушков «Агроинвестору». Что касается овощей открытого грунта, тут у нашей страны есть потенциал, продолжает эксперт. «Нам необходимо нарастить производство и создать инфраструктуру, чтобы хранить продукцию», — считает Глушков. У овощей закрытого грунта тоже есть потенциал, уверен эксперт, однако он «достаточно адресный, потому что по томатам наблюдается высокий импорт, а по огурцу достигнуто самообеспечение».



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, у АПК действительно высокий потенциал. «У нас есть определенные преимущества — территориальное расположение, близкое к разным рынкам сбыта, высокие запасы земельных и водных ресурсов, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Чтобы использовать потенциал, нужна понятная и четкая политика государства, которая будет стимулировать развитие производства. Также очень важно привлечение не государственных, а частных инвестиций». По словам Корбута, в условиях регулирования цен, ограничения конкуренции, доходов производителей, становится сложно привлекать частные инвестиции в АПК.



Он также напомнил, что продовольственная безопасность включает три аспекта: производство и наличие ресурсов, доходы населения и возможность приобретения этих ресурсов, а также обеспечение системы безопасности. «Если говорить о производстве, мы практически полностью самообеспечены. Это подтверждает масштабный экспорт АПК. Вопрос физической доступности продовольствия требует решения проблемы падения доходов населения, — считает Корбут. — Также нужно организовать систему доступа малообеспеченных слоев населения к продовольствию. Для этого нужно начать выдавать продовольственные талоны».



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что молочная отрасль в последние годы показывала хорошую динамику развития. В прошлом году она вышла на первое место среди отраслей перерабатывающей промышленности по объемам инвестиций. «За 10 лет накопленные инвестиции составили более 300 млрд руб., только в прошлом году в этот сегмент рынка было вложено свыше 60 млрд руб. Во многом этому способствовало динамичное развитие не только переработки, но и сырья. В последние 10 лет производство товарного сырья прирастало примерно на 3,5% в год. С 2014 года общий объем прироста составил более 4 млн т, — рассказал Белов. — Кроме того, сокращается объем импорта. За последние восемь лет показатель упал более, чем на четверть. Объем экспорта при этом начал расти, в 2020-м году он увеличился на 20%. Аналогичная динамика сохраняется в первом полугодии 2021 года».



Вместе с тем, продолжает Белов, в 2021 году в отрасли появились некоторые риски, связанные, в том числе, с резким снижением доходности на фоне увеличения себестоимости производства и переработки молока. Еще один риск касается замедления темпов прироста производства товарного молока. «Третья проблема — усиление конкуренции за объемы господдержки, которая сейчас сокращается. На данный момент есть понимание того, как купировать риски. Если это удастся сделать, то у отрасли есть весьма неплохой потенциал развития», — уверен Белов.



В России относительно небольшой объем потребления молока (200 кг на человека в год), если сравнивать его с установленными нормами ВОЗ (330 кг на человека в год), сказал Белов. По его словам, у отрасли есть хороший потенциал для импортозамещения. Торговля молочными продуктами на мировом рынке может дать России очень хорошее положение с учетом выгодного природно-географического размещения и природно-климатического потенциала, отметил он. «Я очень надеюсь, что инвесторы сохранят интерес к молочной индустрии, что позволит отрасли развиваться», — заключил глава союза.

