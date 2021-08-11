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Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

К концу года цены на молоко могут вырасти

Это связано со снижением объемов производства и ростом затрат у производителей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

По сути, молочная отрасль является дефлятором в экономике
Pixabay
По сути, молочная отрасль является дефлятором в экономике
Pixabay

До конца 2021 года стоимость сырого молока в России может вырасти на 5-6%, рассказал «Агроинвестору» гендиректор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. По словам Матвеева, это связано со снижением объемов производства, ростом курса доллара и увеличением стоимости основных компонентов кормов для животных. На сегодняшний день цена молока-сырья — от 30 руб./кг — находится ниже желаемого уровня, но соответствует рынку, отметил Матвеев. По данным Минсельхоза, в конце июня средняя цена сырого молока составляла 26,22 руб./кг, что на 0,9% меньше, чем в начале года.

Исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая сказала «Агроинвестору», что каждый год осенью цена молока растет — это сезонный фактор. Но если цены поднимутся сильно, то снизится потребление, которое и так за 10 лет упало до минимальных показателей. «Отрасль, несмотря на повышение цен на корма, электроэнергию, упаковку и импортные ингредиенты, работает практически в «ноль», чтобы не потерять покупателя», — отметила она. По словам Маницкой, средняя цена на молоко у производителей составляет 25 руб./кг. «К концу года ситуация будет примерно такая же, разница может составить плюс-минус 3%», — прогнозирует она.

Кроме того, Маницкая напомнила, что важной составляющей в производстве сырого молока и молочной продукции являются энергозатраты. «Сельхозпроизводители покупают электроэнергию по нерегулируемым ценам, в зависимости от уровня напряжения, и чем оно ниже, тем дороже для них электроэнергия. Таким образом, сельхозпроизводитель платит 10 руб. за кВт, а промышленное предприятие того же района — почти в три раза меньше. Кроме того, ставки тарифов с каждым годом увеличиваются: с 2015 года отпускная цена электроэнергии увеличивалась более чем на 25%», — сравнила она.

Гендиректор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов сказал «Агроинвестору», что цена на сырое молоко к прошлому году выросла примерно на 4%, по готовой молочной продукции прирост составил 3,8%. «Это более, чем в два раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции. По сути, молочная отрасль является дефлятором в экономике», — прокомментировал он.

В начале июля о возможном росте цен на молочную продукцию предупреждали производители молока. Гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев говорил РБК, что к осени производители будут вынуждены повысить их на 7-10%. Белов тогда отмечал, что молочная отрасль за последние полтора года столкнулась с резким снижением доходности как в производстве сырья, так и в переработке: себестоимость выросла на 18% и на 6-8% соответственно, при этом цены в рознице фактически не увеличивались.

Екатерина Шокурова 

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