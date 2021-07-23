«Молвест» вложит более 0,5 млрд рублей в расширение производства

Группа прогнозирует, что в этом году рынок сыров вырастет на 5% в натуральном выражении «Молвест»

«Молвест» (бренд «Вкуснотеево») в этом году планирует увеличить производство сыра на 20% до 14,5 тыс. т., а через два года — до 17 тыс. т. Также осенью компания рассчитывает выйти на объем переработки 600 т в день подсырной сыворотки. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Анатолий Лосев. «В этом году мы намерены на 10-12% нарастить производство сырья, в переработке наши основные инвестиции направлены на расширение сырного производства и переработку сыворотки», — уточнил он. Инвестиции в сырный завод в этом году составят около 400 млн руб., в переработку сыворотки — 120 млн руб.



В прошлом году «Молвест» на базе Калачеевского сырзавода запустил производство концентрата сывороточного белка и пермеата. Инвестиции в проект составили 2,4 млрд руб. Из 200 т подсырной сыворотки получается 1,5 т сухой смеси с содержанием белка 80%, уточняет компания. Эту продукцию закупают производители фитнес-питания, функциональных продуктов и кондитерских изделий. По информации «Молвеста», компания — единственный производитель сухого пермеата в России, другие игроки выпускают его в жидком виде. Объем российского рынка концентрата молочного белка группа оценивает в 3 тыс. т, свою долю — на уровне 1 тыс. т.



В сырное производство в 2019—2020 годах компания вложила более 1,5 млрд руб. и увеличила выпуск на 25%. По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко») по итогам прошлого года «Молвест» занял десяток место в рейтинге крупнейших в России производителей сыра. Также группа стала четвертой по выручке среди переработчиков молока с 28,7 млрд руб. за 2020 год.



По словам Лосева, сейчас на российском рынке сыра три главных тренда: усиление конкуренции, рост импорта преимущественно за счет Белоруссии и снижение среднего чека в основном за счет акционных товаров. Компания прогнозирует, что в этом году рынок сыров вырастет на 5% в натуральном выражении за счет увеличения потребления. «Повышение стоимости всех составляющих себестоимости приводит к тому, что мы вынуждены поднимать отпускные цены, что влияет на спрос. Каждый год цена повышалась и будет повышаться, но мы увеличиваем ее крайне аккуратно: покупательная способность сейчас низкая, и потребители болезненно реагируют на рост цен, так что мы компенсируем его за счет промо-акций», — добавил Лосев.



В состав ГК «Молвест» входит восемь производственных площадок, пять молочных комплексов на которых содержится более 30 тыс. коров. Компания перерабатывает свыше 500 тыс. т молока в год и выпускает около 280 наименований продукции. «Молвест» производит сыры как под своим брендом «Вкуснотеево», так и в рамках контрактного производства с Arla Foods. Выручка группы в 2020 году выросла на 12,5% относительно 2019-го, до 28,7 млрд руб., продажи в натуральном выражении увеличились на 5%.

