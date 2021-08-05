Агрогруппа «Хорошее дело» осенью откроет второй корпус молочного комплекса в Мордовии

«Хорошее дело» замыкает топ-20 крупнейших компаний-производителей молока в России Pixabay

Осенью агрогруппа «Хорошее дело» введет в эксплуатацию второй производственный корпус молочного комплекса в Дубенском районе Мордовии, рассчитанный на 1,2 тыс. голов КРС, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Первый корпус предприятия был введен в 2020 году. По словам представителя группы, никаких проблем с реализацией проекта нет, планы выполняются. В 2021 году планируется произвести 5,9 тыс. т молока.



Строительство корпусов является частью инвестпроекта по созданию молочного комплекса на 6,45 тыс. фуражных коров. Всего на реализацию проекта будет направлено около 6 млрд руб. На данном этапе строительства освоено 1,43 млрд руб. По информации пресс-службы правительства Мордовии, в прошлом году на предприятие было завезено 1 тыс. нетелей голштинской породы из Дании, 700 из которых к маю этого года уже отелились и ежедневно дают более 20 т высококачественного молока.



Кроме того, компания планирует и дальше развивать молочный бизнес в Мордовии. «Сейчас начались проектные работы по строительству нового перерабатывающего завода. Он будет способен перерабатывать 400 т молока в сутки, — рассказала представитель компании. — Существующих производственных мощностей уже не хватает, поэтому было принято решение о запуске нового проекта молочного комбината». Компания также отметила, что ориентировочно предприятие будет введено в эксплуатацию в 2023—2024 годах. Инвестиции в проект пока не раскрываются. «Вложения еще не утверждены, идет проектирование», — добавила представитель пресс-службы агрогруппы.



Расширение производства молока — логичный шаг для компании, говорит управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. Согласно рейтингу за 2020-й год, составленному Streda Consulting и Milknews, «Хорошее дело» замыкает топ-20 крупнейших компаний-производителей молока в России с валовым надоем 60 тыс. т молока. В 2019-м году компания занимала 22-е место с показателем 54 тыс. т. «Мордовия с точки зрения сбыта — комфортный регион, — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». — Во-первых, «Хорошее дело» имеет масштабные планы развития переработки на базе своего молочного завода «Мечта». Во-вторых, в республике работают два сырных завода, входящих в топ-5 производителей сыров -«Ичалковский» и «Сармич», да и соседние регионы вряд ли откажутся от дополнительных объемов молока высокого качества».



Гендиректор компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что Мордовия — исторически молочный регион, в котором широко развита переработка молока. «Я оцениваю проект агрогруппы «Хорошее дело» как безрисковое предприятие, так как 1,2 тыс. голов — это хорошая небольшая ферма, молоко которой естественным образом найдет своего покупателя», — считает она.



По информации пресс-службы правительства Мордовии, за первые семь месяцев 2021 года валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах республики составило 255,7 тыс. т. Это выше показателя прошлого года на 4,8 тыс. т, или на 2%. Молочная продуктивность коров на 1 июля 2021 года составила 4336 кг, что на 51 кг больше аналогичного периода 2020 года.

