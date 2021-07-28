«ЭкоНива» первой в России произвела более 1 млн тонн молока за год

В 2021 календарном году «ЭкоНива» рассчитывает произвести порядка 1,1 млн тонн сырого молока Е. Разумный

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, за четыре квартала, завершившиеся 30 июня, надоила более 1 млн т молока. Таким образом, компания стала первой в стране, преодолевшей миллионный рубеж, говорится в ее сообщении. «1 млн т — знаковая цифра и для «ЭкоНивы», и для молочной отрасли страны, но не самоцель, — отметил президент холдинга Штефан Дюрр. — В приоритете всегда — качество молока, эффективность производства, комфортные условия труда сотрудников и здоровье животных». Компания рассчитывала выйти на производство 1 млн т молока за прошлый календарный год, однако по его итогам валовой надой оказался чуть меньше — около 925 тыс. т. В 2021 календарном году «ЭкоНива» планирует произвести порядка 1,1 млн т сырого молока, уточнила «Агроинвестору» представитель компании.



Ранее стало известно, что Штефан Дюрр, его компании Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH и Елена Левина обратились в арбитражный суд Воронежской области с иском к структуре Россельхозбанка «РСХБ-Финанс». Они просят расторгнуть соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в структурах холдинга по номинальной цене. После этого головная структура холдинга — Ekosem Agrar AG — сообщила, что обсуждает вопросы среднесрочного и долгосрочного финансирования с основным кредитором — Россельхозбанком, а также со Сбербанком. Также рассматривается временная передача контрольного пакета акций в российских операционных компаниях Россельхозбанку. Сейчас холдинг работает в штатном режиме и не меняет свои производственные планы, сказала «Агроинвестору» его представитель. В частности, «ЭкоНива» продолжает строительство трех молочных ферм в Московской области, Татарстане и Башкирии в сумме на 9,9 тыс. коров и общей проектной мощностью около 100 тыс. т сырого молока в год.



Кроме производства сырья агрохолдинг развивает переработку молока. По словам представителя компании, сейчас на долю переработки приходится 15-20% выручки от молочного направления группы (включает производство и переработку молока) и более 10% в натуральном выражении. На заводах в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях компания выпускает молоко, йогурты, творог и сыры как под собственными брендами «ЭкоНива» и «ЭкоНива Organic», так и под марками торговых сетей. Кроме того, в Новосибирской области компания продолжает строительство сыродельного завода стоимостью 24,9 млрд руб. Проектная мощность предприятия — до 1150 т сырого молока в сутки. Завод станет крупнейшим в Сибири и войдет в первую пятерку переработчиков молока в стране, уточняет компания.



«ЭкоНива» управляет активами в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, на которых содержится 212 тыс. голов КРС, в том числе 110 тыс. дойных коров. Средний надой молока на фермах компании во втором квартале 2021 года составил 28,5 кг на одну фуражную корову в сутки. «ЭкоНива» входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.

