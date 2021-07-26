«ЭкоНива» попросила суд расторгнуть опционные соглашения с Россельхозбанком

Аналитики связывают проблемы «ЭкоНивы» с очень быстрым ростом М. Стулов

Президент «ЭкоНивы» (крупнейший в стране производитель сырого молока) Штефан Дюрр, его компании Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH и Елена Левина обратились в арбитражный суд Воронежской области с иском к структуре Россельхозбанка «РСХБ-Финанс». Они просят расторгнуть соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в «ЭкоНива-АПК Холдинг», «ЭкоНива-Продукты питания» и «ЭкоНива-АПК Черноземье». Общая номинальная стоимость долей — 5,3 млн руб. Также истцы попросили суд принять обеспечительные меры: запретить до вступления в силу решения по делу совершать действия, направленные на реализацию прав. Предварительное заседание назначено на 24 августа, следует из картотеки арбитражных дел. «Агроинвестор» направил запросы в «ЭкоНиву» и Россельхозбанк.



«ЭкоНива» уже дважды переживала дефолт, и руководство компании это ничему не научило, говорит исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. По его словам, проблема «ЭкоНивы» в очень быстром росте и не всегда своевременном финансировании этого роста. Другого мнения придерживается управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев: «У меня позиция по поводу “ЭкоНивы” простая: бизнес работает, сырьевое подразделение эффективно. Да, по переработке есть вопросы — как ее дальше развивать, но внешних признаков серьезных проблем у компании нет».



Иван Николаев, исполнительный директор инвестиционной компании «Атон»: Насколько я понимаю, сейчас ситуация выглядит следующим образом: «ЭкоНива» — это хороший заемщик в плохой ситуации. То есть это крупная компания с несколькими направлениями бизнеса, которые, по большому счету, совсем разные и по регионам присутствия, и по производственной специфике, но они объединены. И когда в портфеле разные активы, нужен огромный капитал для финансирования, чтобы это все работало. А в России у аграриев есть большой соблазн обращаться в банки, потому что это дешево. Но это не всегда правильно: нужно привлекать инвесторов и финансирование, давать доли партнерам. Пока ситуация в «ЭкоНиве» крайне непростая — денег нет, и, видимо, их ждет очередной дефолт, потому что в этот раз, я так подозреваю, реструктуризацией долгов дело не закончится.

Скорее всего, опционное соглашение было подписано на фоне высокой закредитованности «ЭкоНивы», и банк захотел получить апсайд, потому что риски у него были огромные, а рассчитывать он мог только на ставку по кредиту, и то льготную, продолжает Николаев. «Так что, вероятно, банк подписывал этот опцион, чтобы как-то защитить свои права или в будущем заработать больше», — прокомментировал он «Агроинвестору». Обычно условия подобных соглашений предусматривают определенные уровни соотношения долга к EBITDA и расходов к операционной прибыли, при нарушении которых у кредитора появляется повод воспользоваться опционом, рассказал «Коммерсанту» старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. На конец 2020 года все обязательства «ЭкоНивы» достигали €1,7 млрд, сообщала компания.



По мнению Ибрагимова, в целом ситуация похожа на историю с «Евродоном», который был крупнейшим производителем индейки, но в 2017 году у группы возникли сложности с обслуживанием долга перед ВЭБом размером около 30 млрд руб. Тогда основатель Вадим Ванеев продал группе ВЭБа контрольные доли по номиналу с правом обратного выкупа при снижении долга. Но ситуация не улучшилась, ВЭБ отстранил Ванеева от руководства, затем переуступил долг Россельхозбанку, который в 2021 году продал активы «Дамате». По мнению Ибрагимова, переход «ЭкоНивы» в собственность банка позволит избежать банкротства: кредитор сможет провести финансовое оздоровление актива, обновить менеджмент и привлечь нового инвестора.



Ранее СМИ неоднократно сообщали о финансовых трудностях «ЭкоНивы». Так, в апреле появилась информация, что холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек. Россельхозбанк отмечал, что изучает возможности для оптимизации кредитной нагрузки холдинга. Также сообщалось, что «ЭкоНива» ведет переговоры о возможной продаже 30-50% бизнеса с потенциальными инвесторами, но позже компания отказалась от этих планов.



Руководство «ЭкоНивы» отрицало наличие серьезных сложностей в холдинге. Например, первый заместитель гендиректора Сергей Ляшко говорил, что долговая нагрузка относительно ключевых производственно-финансовых показателей компании из года в год снижается. Она неизбежно велика, так как тот объем средств, который компания инвестировала за последние четыре года, был очень большим, признавал топ-менеджер. Но в то же время, по мере выхода всех проектов на плановую мощность, долговая нагрузка относительно оборотов холдинга планомерно снижается, отмечал он.



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