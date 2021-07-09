«ЭкоНива» построит в Башкирии животноводческий комплекс за 3,9 млрд рублей

У компании уже есть действующий комплекс в Башкирии «ЭкоНива»

«Северная Нива Башкирия» (входит в «ЭкоНива-АПК Холдинг») построит в Белебеевском районе Башкирии животноводческий комплекс на 3,5 тыс. голов КРС, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Объем инвестиций в проект составит более 3,9 млрд руб. По словам гендиректора «Северная Нива Башкирия» Петра Дубянского, завершить строительство планируют к 2023 году. Также компания намерена построить молокоперерабатывающий завод и выпускать продукцию под брендом «ЭкоНива», уточняет издание.



«ЭкоНива» уже присутствует в Башкирии, у нее там есть действующие комплексы. Поэтому новый проект является продолжением инвестиционной программы в этом регионе, сказал «Агроинвестору» управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. По его словам, никаких сложностей с реализации проекта у компании быть не должно. Эксперт отметил, что в Башкирии, как и в соседних регионах, есть спрос на качественное молоко, поэтому сложностей со сбытом тоже не будет.



Груздев также рассказал, что в период, когда ситуация с продлением программы возмещения части прямых понесенных капзатрат для молочной отрасли была непонятна, инвестиции в этот сегмент рынка на некоторое время снизились. «Сейчас капексы продлили, поэтому те, кто строился, продолжают эту работу», — сказал он. О сохранении для молочной отрасли господдержки в виде компенсации части понесенных капитальных затрат (CAPEX) при строительстве или модернизации молочных ферм Минсельхоз заявил 22 июня. Мера позволяет наращивать производство и повышать самообеспеченность молоком. По оценке агроведомства, уровень самообеспеченности молоком в прошлом году составил 84,1%, тогда как Доктрина продовольственной безопасности предполагает минимум 90%.



Груздев также напомнил, что сейчас в молочной отрасли серьезно выросла себестоимость производства, из-за чего небольшие проекты могут пострадать, но крупные инвесторы продолжают работу. Разговоры о повышении себестоимости производства молока ведутся уже давно. Последний раз этот вопрос поднимался на заседании оперативного штаба в Минсельхозе. В ряде регионов аномальная жара и засуха серьезно навредили заготовке растительных кормов для животных. Минсельхоз намерен решить проблему с кормами путем перераспределения сырья между субъектами. Однако гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов предупредил, что увеличение плеча доставки приведет к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов.



Гендиректор компании Petrova 5 Consulting Мария Петрова сказала «Агроинвестору», что проект «ЭкоНивы» в Белебеевском районе Башкортостана по строительству молочно-товарной фермы считает крайне перспективным. Одним из важных факторов она назвала то, что ферма будет расположена в непосредственной близости к крупнейшему переработчику региона — «Белебеевскому молочному комбинату», который по состоянию на конец 2020 года перерабатывал около 170 тыс. т молока. «Кроме близости указанного предприятия у проекта есть еще два плюса: во-первых, «ЭкоНива» - ведущий производитель молока с более чем десятилетним опытом работы в различных регионах, во-вторых, Башкортостан — один из ведущих исторически молочных регионов России, который занимает второе место по объемам производства молока», — перечислила Петрова.



В 2020 году объем производства сырого молока в сельхозорганизациях и КФХ Башкортостана составил 772 тыс. т, что превышает показатели 2019 года на 5%. А по итогам пяти месяцев 2021 года в товарном секторе республики произвели 315 тыс. т молока, привела данные эксперт. По ее словам, как молочный регион Башкортостан, безусловно, способствует развитию этого направления. Ферма на 3,5 тыс. коров — достаточно крупная, но она не сильно повлияет на структуру объемов производства молока в регионе, добавляет Петрова.



При этом, по ее словам, рост себестоимости производства молока является сдерживающим фактором для малых и средних ферм, а также новых инвесторов. Для таких компаний как «ЭкоНива», которые работают с ведущими переработчиками молока, а также получают господдержку, это не является препятствием, считает Петрова. «В этом проекте предусмотрены все возможные риски, и после запуска фермы сложностей с продажей сырого молока у компании не возникнет, потому что «Белебеевский молочный комбинат» планирует увеличение производственной мощности», — говорит она.



«ЭкоНива» основана в 1994 году. В 2018 году в Башкортостане зарегистрировано дочернее предприятие компании — «Северная Нива Башкирия». «ЭкоНива» работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае. Предприятия компании ежедневно производят около 3,2 тыс. т молока.

