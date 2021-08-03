«Эфко» запустит производство растительных альтернатив молоку

Группа «Эфко» планирует выпускать растительные альтернативы молоку. На первом этапе компания будет производить «молоко» под брендом Hi только на основе соевого белка, но также рассматривается возможность в дальнейшем в качестве сырья использовать подсолнечник, овес, гречку и лен, сообщила компания. «Эфко» уже делает и продает небольшие тестовые партии, массовое производство начнется осенью. Оно будет вестись на основной площадке в Белгородской области, объем производства составит 1 тыс. т в месяц, инвестиции — около 600 млн руб.
По словам гендиректора «Эфко» Сергея Иванова, компания является крупнейшим переработчиком отечественной сои в стране. Так что соевое молоко — естественный шаг в развитии глубокой переработки этой агрокультуры. «Сейчас строим завод по производству собственного концентрата. Уже производим растительное мясо, — говорит он. — Наши технологи активно работают и с другими видами сырья <...>. Помимо задачи сделать этот продукт бескомпромиссно вкусным, мы решаем задачу усовершенствования используемых технологий с точки зрения уменьшения нагрузки на окружающую среду».
Растительные напитки от «Эфко» планируется продавать по цене обычного молока,
т. е.не дороже 70 руб./л в рознице, что ниже средней цены. Для сравнения, стоимость Nemoloko («Сады Придонья») в среднем составляет около 100 руб./л, Alpro — 250 руб./л. Средняя цена подобной продукции в «Перекрестке» — 147 руб., пишут «Ведомости».
«Учитывая большую сырьевую базу сои, а также производственные мощности "Эфко", можно ожидать, что компания составит конкуренцию крупнейшим производителям в ближайшие годы. Пример с растительным “мясом” Hi показал, что у "Эфко" есть все ресурсы, чтобы создавать вкусные растительные продукты по невысокой цене, а также делать их доступными в ритейле и маркетплейсах», — прокомментировал «Агроинвестору» координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. Также одним из преимуществ «Эфко» может стать совмещение производства растительных напитков с исследованиями компании в области сладких белков, считает он. В данный момент многие производители в своей продукции используют добавочный сахар, если же «Эфко» удастся создавать напитки с инновационными подсластителями, это поможет завоевать растущую аудиторию покупателей, стремящихся ограничивать употребление сахара.
Растительные напитки уже заняли свою нишу, и прямой конкуренции в розничной торговле между ними и молоком нет, говорит управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. Однако она есть в сегменте кофеен — в этом направлении растительные напитки «отняли приличную долю» у производителей традиционного молока, но в масштабах отрасли эти потери нельзя назвать значительными, прокомментировал он «Агроинвестору». «В той же сети Starbucks объемы продаж напитков с молоком ниже, чем с его растительными альтернативами», — добавляет гендиректор «Эссен Продакшн» Леонид Барышев.
Барышев также отмечает, что у рынка есть интерес к сегменту альтернативных продуктов питания из растительного сырья. «Появляется много стартапов, в том числе наши прямые конкуренты активно инвестируют в такие проекты», — рассказал он. Однако, по наблюдениям собственника «Эссен Продакшн», в США, где направление растительных альтернатив начало развиваться намного раньше, чем в России, интерес к нему понемногу пропадает.
При этом рынок альтернатив молочным продуктам в России на данный момент наиболее развит среди всех растительных альтернатив, говорит Алексей Иванов. На рынке представлена продукция более 20 компаний, среди которых значительно выделяются бренды «Садов Придонья», Danone и «Союзпищепрома». По его словам, доля растительных напитков от всего молочного рынка составляет примерно 1%. Поэтому потенциал в этой сфере, безусловно, большой, считает он.
Общий объем растительных альтернатив молоку на мировом рынке оценивается в 15%, при этом в США он составляет $3 млрд, в Евросоюзе — $2 млрд, в России — $50 млн.
Эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы Андрей Зюзин говорит, что на рынке растительных альтернатив молоку в последнее время появилось много новых компаний, которые делают напитки из овса (наиболее популярный вид сырья для России), сои, бананов и др., но не все сырье удачно с точки зрения экологии. Например, для производства миндального «молока» требуется много воды.
«На полках российских магазинов начали появляться невиданные раньше напитки из фундука, кешью и др., но все-таки популярным в стране будет "молоко", которое выгодно производить внутри страны», — прокомментировал «Агроинвестору» Зюзин. Поэтому, продолжает он, в России в качестве сырья популярен овес, в какой-то мере — соя и горох, но эта агрокультура еще не активно используется для производства растительных альтернатив молоку. «Экзотики — миндального, бананового, кокосового молока — у нас меньше, но и они будут завоевывать свои места на полках», — добавляет он.
В Швеции бренд веганских молочных продуктов Dug представил первое в мире растительное молоко на основе картофеля. Кроме картофеля «молоко» содержит гороховый белок, мальтодекстрин, волокна цикория, рапсовое масло и натуральные ароматизаторы. Также оно обогащено витаминами, включая D, B12 и фолиевую кислоту.
Растительное «молоко» — это не очень наукоемкий продукт, и оно известно уже сотни лет. Но и его ждет эволюция — это ферментированное молоко, разработками которого уже занимаются некоторые производители. Оно будет повторять коровье молоко даже по аминокислотному составу, сможет сохранить лактозу и другие признаки традиционного молока, но их можно будет менять в зависимости от предпочтений потребителей. «Мне кажется, что растительные аналоги — это только переходный формат, но именно их разнообразие — соя, овес, миндаль в качестве сырья и др. — движут людьми, когда они выбирают растительные напитки. И, конечно, желание вести здоровый образ жизни», — заключил Зюзин.
«Эфко» — одна из крупнейших продуктовых компаний страны, которая уже почти 30 лет производит подсолнечное масло, майонезы и соусы, маргарины и жиры для промышленных переработчиков, кормовые белки. В прошлом году группа начала выпускать растительное «мясо» на основе соевого белка — тоже под брендом Hi, инвестиции в этот проект она оценивала в 4 млрд руб. По данным Infoline, в 2020 году «Эфко» стала самой быстрорастущей пищевой компанией в России: ее выручка за этот период увеличилась на 20,4% до 146,9 млрд руб.