Минсельхоз оценил перспективы растительных заменителей мяса в России

Альтернативное «мясо» - модный продукт, который пришел с Запада Pixabay

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе международной конференции Deep Food Tech Conference 2021 сказала, что в недалеком будущем министерство не видит значительных перспектив в замещении на российском продовольственном рынке традиционного мяса заменителями на растительной основе, пишет «Интерфакс». На мероприятии оценки масштаба этого замещения оценили в диапазоне от 5% до 25%, уточняет агентство. Лут пояснила, что потребление в России является консервативным, а любой новый продукт требует изменения нормативных документов.



«В государстве все зарегулировано, есть рациональные нормы потребления Минздрава. Там что-то есть про растительное мясо? Нет. Там есть базовые классические виды продукции», — приводит «Интерфакс» слова замминистра. При этом она подчеркнула, что Минсельхоз учитывает новые тенденции на продовольственном рынке, у него есть различные меры поддержки для внедрения новых технологий, в том числе тех, которые связаны с экологией. Но главное — спрос на такую продукцию, если его нет — то бизнес не сможет заработать и «никакая поддержка не поможет», подчеркнула Лут.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что есть две технологии создания альтернативного «мяса»: его производство из сои и гороха и матричная технология — когда выращивается непосредственно мышечная ткань. Единственной доступной по цене является продукция, произведенная из растительного сырья, технологии которой уже больше 50 лет. «Сейчас мы можем говорить о том, что на российском рынке альтернативное «мясо» может присутствовать для расширения предложения на рынке, но оно не станет заменителем мяса, — уверен эксперт. — Это предложение для тех, кто придерживается вегетарианства или веганства, или тех, кто просто хочет попробовать новый продукт». Корнеев напомнил, что альтернативное «мясо» - модный продукт, который пришел с Запада. Однако там представлена широкая линейка различных товаров, предназначенных для нишевой аудитории: достаточно активно потребляются заменители молока, искусственные яйца и прочие подобные продукты, сказал Корнеев. «Говорить о том, что потребители традиционного мяса переключатся на искусственное нельзя», — считает он.



Согласно исследованию проекта «Едим лучше», примерно половина россиян готовы время от времени употреблять растительные альтернативы, сказал «Агроинвестору» координатор проекта Алексей Иванов. По его словам, цена на такой товар не выше, чем у традиционного мяса, а вкус и доступность в магазинах рядом с домом — одни из главных факторов, по которым люди готовы покупать такие продукты. В течение последних двух лет, все больше российских производителей работают в этом направлении, отметив Иванов. «Например, цена растительных котлет от «Эфко» уже почти сравнялась с ценой говядины и купить их уже можно в некоторых магазинах сети «Перекресток». Компании Greenwise, Welldone, «Котлетарь», «Окраина» и Наро-фоминский мясокомбинат также значительно увеличили представленность своих растительных продуктов на полках супермаркетов», — отметил он.



По мнению Иванова, для улучшения инфраструктуры производства альтернатив сейчас крайне важна поддержка государства, а также частных инвесторов. Он считает, что небольшим стартапам сейчас сложно значительно масштабировать свои производства без внешнего финансирования. «Например, на конференции Deep FoodTech Conference были представители компании, занимающейся R&D растительных альтернатив на основе ферментации водорослей. Потенциально они могут производить до нескольких тонн продукции в неделю. Однако это невозможно без дорогостоящего оборудования. И это — только один из примеров», — рассказал Иванов.



Один из ведущих мировых производителей продовольствия и товаров повседневного спроса — компания Unilever — планирует активное продвижение растительных альтернатив мясной и молочной продукции и увеличение объемов их ежегодных продаж до 1 млрд евро к 2027 году, сообщил «Интерфакс». По мнению компании, это позволит не только удовлетворить новые запросы покупателей, но и снизить негативное влияние на экологию, которое оказывает животноводческое производство.

Между тем, гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов обратился к «Монэкс трейдинг», развивающей в России сеть кофеен Starbucks, по вопросу наименования растительных заменителей молока, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения. Белов отметил, что у Starbucks в России есть такие напитки, как «растительное молоко», «соевое молоко», «миндальное молоко» и другие. Но использование таких терминов противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятому ЕЭК в октябре 2013 года.



По словам Белова, растительные напитки — «интересный и растущий сегмент», но они отличаются по своим свойствам от молока, поэтому кофейня не должна вводить клиентов в заблуждение, пишет издание. «Союзмолоко» поясняет, что объединение обратилось сначала к одной из международных компаний, которые обычно строго соблюдают законодательство, в надежде, что «остальные игроки последуют примеру лидера». По словам источника «Коммерсанта» в отрасли, некоторые производители молока за счет борьбы с заменителями рассчитывают нарастить поставки, в том числе в общепит. Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт пояснил «Коммерсанту», что Starbucks продает растительные напитки только как часть своей продукции, поэтому не должна следовать регламенту. По такой логике можно найти нарушение и в пирожных «Птичье молоко», отметил юрист. Корнеев сказал «Агроинвестору», что не исключен вариант, когда производители традиционного мяса попросят производителей его альтернативных аналогов не использовать термин «мясо».

