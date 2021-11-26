Агрохолдинг «Степь» возглавил рейтинг продуктивности коров

Участники рейтинга по продуктивности коров приближаются к уровню мировых лидеров молочной отрасли Е. Разумный

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) стал первым в рейтинге наиболее эффективных хозяйств России по продуктивности скота. Средний надой на его фермах составил почти 14,5 т на корову в год. Первый топ-30 ведущих предприятий страны представили Streda Consulting, «Союзмолоко» и информационное агентство Milknews.



На втором месте в рейтинге — племзавод «Ирмень» (Новосибирская область) со средним годовым надоем на корову 12,8 т. Примерно на 0,6 млн т от него отстала компания «Красный маяк» (Ярославская область) с почти 12,2 т молока. Всего на 51 кг меньше молока дают коровы лучшей фермы «Русской аграрной группы» (Рязанская область). Замыкающий первую пятерку СПК «Килачевский» показал продуктивность на 21 кг ниже — 12124 кг.



Компании, занявшие места с 6-го по 19-е включительно показали продуктивность свыше 11 т. В эту часть списка, в частности, вошли группа «Кабош» (свыше 11,9 т на корову в год, 6-е место), крупнейший в стране производитель молока-сырья «ЭкоНива» (около 11,58 т, 8-е место), ГК «Трио» (почти 11,4 т, 10-е место), «Русмолко» (около 11,3 т на лучшей ферме, 12-е место). У остальных участников рейтинга средняя продуктивность превысила 10 т на корову в год, топ-30 замыкает «Дамате» с надоем 10,25 т.



Аналитики отметили, что участники рейтинга по продуктивности коров приближаются к уровню мировых лидеров молочной отрасли — США, Израилю и ряду стран ЕС. При этом продуктивность стада у компаний из топ-30 в 1,5 раза превышает средние показатели по стране: более 10 т против 6,7 т на голову в год.



Продуктивность молочных хозяйств наиболее существенно влияет на показатели углеродной нейтральности, достижение которой — цель глобальной повестки, отметил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Кроме того, увеличение продуктивности позволяет рассчитывать не только на рост валового надоя в стране, но и на повышение доходности и эффективности предприятий, а также усиление конкурентоспособности и экспортного потенциала молочной отрасли на мировом рынке.



По словам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, показатель надоя на фуражную корову является достаточно комплексным и хорошо отражает технологический уровень и эффективность процессов на ферме и при этом прост в расчете. «Это позволяет достаточно быстро и объективно ранжировать хозяйства по уровню эффективности, — говорит он (цитата по Milknews). — С другой стороны, показатель очень чувствителен к широкому спектру параметров работы фермы, что, конечно, крайне затрудняет его верификацию. Но зато он четко и оперативно реагирует на любые изменения, происходящие в хозяйстве».

